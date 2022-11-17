  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии вручения премии имени Генри Киссинджера в Нью-Йорке
Штайнмайер на церемонии вручения премии в Нью-ЙоркеФото: Julia Nikhinson/APPhoto/picture alliance
ПолитикаГермания

Президент Германии удостоен премии имени Генри Киссинджера

Жан Рофе
43 мин. назад

Франку-Вальтеру Штайнмайеру присуждена премия Американской академии в Берлине за вклад в трансатлантические отношения.

https://p.dw.com/p/4JdMM

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) удостоен премии имени Генри Киссинджера, присуждаемой Американской академией в Берлине, за свой вклад в развитие трансатлантических отношений. Вручение награды состоялось в среду, 16 ноября, в Нью-Йорке. На церемонии с видеообращением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, в честь которого названа премия.

"Эта церемония награждения проходит в трудные, даже опасные времена", - сказал Штайнмайер в своей благодарственной речи, подразумевая прежде всего агрессивную войну России в Украине. По его словам, эта война ввергла людей в состояние неопределенности, которое, как казалось, было преодолено еще десятилетия назад. Многие опасаются дальнейшего распространения войны на территорию Европы, отметил президент.

Штайнмайер: Война в Украине сплотила трансатлантический альянс

В то же время Штайнмайер выразил мнение, что российское вторжение в Украину способствовало укреплению трансатлантического союза. "События последних девяти месяцев сплотили трансатлантический альянс, - сказал он. - Мы сейчас, возможно, ближе друг к другу, чем когда-либо со времен холодной войны".

Премия имени Киссинджера Киссинджера присуждается ежегодно с 2007 года. Среди предыдущих лауреатов награды - бывшие канцлеры ФРГ Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt), Гельмут Коль (Helmut Kohl) и Ангела Меркель (Angela Merkel), а также экс-президент США Джордж Буш-старший. Американская академия была основана в 1994 году, ее задача - поддержка политического и культурного диалога между Германией и США.

Смотрите также:

Трудный день для охраны президента ФРГ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Гельмут Коль

Гельмут Коль стал лауреатом премии имени Генри Киссинджера

Гельмут Коль стал лауреатом премии имени Генри Киссинджера

Бывшему канцлеру ФРГ Гельмуту Колю присуждена премия Американской академии в Берлине за историческую роль в воссоединении Германии и интеграции объединенной страны в стабильное трансатлантическое сообщество.
4 апреля 2011 г.
external

Почему президента Германии не ждут в Киеве? (13.04.2022)

Почему президента Германии не ждут в Киеве? (13.04.2022)

Немецкий политик признал ошибки политики Германии в отношении России. Но Киев дал понять, что там ему будут не рады. Украине нужны не извинения, а военная помощь.
Политика13 апреля 2022 г.04:12 мин.
external

Что сказал президент ФРГ о нападении нацистской Германии на СССР. Полная версия на русском языке.

Что сказал президент ФРГ о нападении нацистской Германии на СССР. Полная версия на русском языке.

"Никто в этой войне не понес больших жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза", - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи по поводу 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
Политика23 июня 2021 г.38:12 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На месте падения ракеты в Польше

Падение ракет в Польше: что говорят Воздушные силы Украины

Конфликты13 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт

Главе Минобороны ФРГ аукнулся полет с сыном на курорт

Главе Минобороны ФРГ аукнулся полет с сыном на курорт

Правосудие и закон13 ч. назад
Женщина держит в руках плакат с надписью "На Окрестина пытки и смерть", на котором красные пятна

Польский адвокат: Я хочу довести дела до приговора Лукашенко

Польский адвокат: Я хочу довести дела до приговора Лукашенко

Правосудие и закон16 ноября 2022 г.
Пожарный на месте катастрофы MH17 в Донбассе, 17 июля 2014 года

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Правосудие и закон16 ноября 2022 г.
Символическая акция протеста против "войны Путина" перед штаб-квартирой Wintershall Dea в Касселе 10.11.2022

Фирмы из ФРГ Wintershall Dea и Knauf снабжают армию РФ?

Фирмы из ФРГ Wintershall Dea и Knauf снабжают армию РФ?

Экономика и бизнес16 ноября 2022 г.
Морские учения в Швеции (фото из архива)

Война в Украине: как Евросоюз повышает свою боеготовность

Война в Украине: как Евросоюз повышает свою боеготовность

Конфликты15 ноября 2022 г.
Ukraine Kieg mit Russland Raketen auf Kiew

Обстрелы Киева и девяти областей: события 265-го дня войны

Обстрелы Киева и девяти областей: события 265-го дня войны

Конфликты15 ноября 2022 г.
На главную страницу