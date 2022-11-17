Президент Германии удостоен премии имени Генри Киссинджера

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) удостоен премии имени Генри Киссинджера, присуждаемой Американской академией в Берлине, за свой вклад в развитие трансатлантических отношений. Вручение награды состоялось в среду, 16 ноября, в Нью-Йорке. На церемонии с видеообращением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, в честь которого названа премия.

"Эта церемония награждения проходит в трудные, даже опасные времена", - сказал Штайнмайер в своей благодарственной речи, подразумевая прежде всего агрессивную войну России в Украине. По его словам, эта война ввергла людей в состояние неопределенности, которое, как казалось, было преодолено еще десятилетия назад. Многие опасаются дальнейшего распространения войны на территорию Европы, отметил президент.

Штайнмайер: Война в Украине сплотила трансатлантический альянс

В то же время Штайнмайер выразил мнение, что российское вторжение в Украину способствовало укреплению трансатлантического союза. "События последних девяти месяцев сплотили трансатлантический альянс, - сказал он. - Мы сейчас, возможно, ближе друг к другу, чем когда-либо со времен холодной войны".

Премия имени Киссинджера Киссинджера присуждается ежегодно с 2007 года. Среди предыдущих лауреатов награды - бывшие канцлеры ФРГ Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt), Гельмут Коль (Helmut Kohl) и Ангела Меркель (Angela Merkel), а также экс-президент США Джордж Буш-старший. Американская академия была основана в 1994 году, ее задача - поддержка политического и культурного диалога между Германией и США.

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