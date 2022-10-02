Каким будет для Ангелы Меркель приговор истории?

Ангела Меркель почти не появляется на публике. Кажется, что после ее ухода с поста канцлера ФРГ прошла вечность. В основном, это связано с тем, что Меркель не успела сделать, считает Йенс Турау.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

На прошедшей неделе бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) приняла участие в двух публичных мероприятиях. В Фонде Гельмута Коля (Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung) она встретилась с нынешним лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz), к которому испытывает сильную неприязнь. А в Госларе выступила с речью по случаю 1100-летия города.

Все это, конечно, не очень впечатляет. И женщина, которую многие долгое время почитали как спасительницу свободного западного мира - особенно когда Дональд Трамп еще находился у власти в Вашингтоне - не сказала ничего действительно важного, И что же еще? Недавно Меркель сообщила, что хочет опубликовать свои мемуары осенью 2024 года. Но на самом деле вокруг женщины, правившей Германией 16 лет, царит тишина. Хотя ее эпоха закончилась не так давно.

Никто не спрашивает совета у бывшего канцлера

Конечно, в первую очередь, это заслуга самой Меркель, которая выполнила свое обещание и явно больше не нуждается в публике. Но главная причина в том, что за двенадцать месяцев после выборов в бундестаг случилось так много событий, что кажется, будто с тех пор, как Меркель руководила Германией, прошло несколько лет.

Йенс Турау. Фото: DW

Но к Меркель почти никогда не обращаются за советом или оценкой нынешней пугающей ситуации в мире, потому что есть впечатление, что она после себя оставила своему преемнику Олафу Шольцу (Olaf Scholz) и его "светофорной коалиции" полный хаос.

Меркель на протяжении более полутора десятилетий ничего не сделала с энергетической зависимостью Германии от России, проспала цифровизацию страны. Финансирование инфраструктуры и общественных учреждений были урезаны до предела. В 2015 году Меркель щедро приняла в Германию множество беженцев, особенно из Сирии, но не побеспокоилась о деталях упорядоченной иммиграции после этого.

Курс Меркель: никому ничего не навязывать

И именно поэтому мнение об Ангеле Меркель сегодня сильно отличается от того, что было год назад. Причем это относится не только к тем, кто сегодня в правительстве, но и к ее собственной партии, ХДС. Мало упоминаний о самообладании экс-канцлера, отсутствии тщеславия, ее приземленности. Меркель не обязана нести ответственность за неправильные политические решения, не в этом дело. Но обязана - за все, чего ей не удалось сделать.

Конечно, обвинять ее в том, что она неправильно воспринимала президента России Владимира Путина, недооценила его опасность, - недорого стоит. Почти все западные политики сделали тоже самое. Но в чем ее можно обвинить, так это в ее политической позиции - ожидать от немцев как можно меньшего. Времена, когда такая политика была возможна, определенно прошли.

Недостаточно смелая политика Меркель

Меркель сказала на открытии Фонда имени Гельмута Коля в Берлине, что к словам президента России Путина нужно относиться серьезно и что нельзя игнорировать время после войны. Это действительно звучит как что-то из другого, почти затерянного мира. На самом деле нет никакой опасности, что жаждущего войны правителя в Кремле не будут воспринимать всерьез. Но что именно должны обсуждать с ним политики в то время, когда Путин занимается всеобщей мобилизацией в своей стране?

Возможно, исторический приговор Меркель будет более милосердным, если Западу, Германии, удастся пережить этот самый серьезный кризис со времен Второй мировой войны. Несколько месяцев, истекших с момента ухода Меркель с поста главы правительства ФРГ, уже коренным образом изменили страну. Экономика и общество смотрят в будущее с глубокой неуверенностью. В этом нет вины Меркель. Но происходящее ясно показывает, чего она могла бы достичь за 16 лет своего пребывания у власти, если бы проявила немного больше мужества.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

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