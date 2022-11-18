На 269-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 19 ноября (время московское).

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Владимир Зеленский отверг возможность временного прекращения огня в войне с Россией, пояснив, что такой шаг позволил бы Москве лишь собраться с силами и усугубил бы обстановку на фронте. Полноценный мир может быть установлен лишь путем окончательного уничтожения российской агрессии, заявил президент Украины в видеообращении на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе .

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк скептически оценил перспективу достижения мирной договоренности по Украине при помощи тайной дипломатии. "Какие -либо конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают "маленькую деталь" - украинцев". Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни", - написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Днем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на то, что Украина вернется к мирным переговорам с Россией при участии мирового сообщества.

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С марта по октябрь 2022 года в оккупированной Россией Херсонской области были противозаконно задержаны 226 человек, многие из них бесследно исчезли. Как минимум 55 задержанных подверглись пыткам. Не менее пяти человек скончались во время задержания или вскоре после освобождения. Об этом говорится в аналитическом отчете "Обсерватории конфликтов" (Conflict Observatory), финансируемой Госдепартаментом США.

Чаще других россияне задерживали действующих или бывших государственных служащих, лидеров гражданского общества или волонтеров, преподавателей, действующих или бывших сотрудников правоохранительных органов и журналистов. Если официальное следствие подтвердит выводы исследователей, описанные в отчете случаи могут представлять собой нарушения многочисленных международных конвенций, прав человека и гуманитарного права, констатируют аналитики "Обсерватории конфликтов".

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Минобороны Великобритании в ежедневной сводке пишет о крупнейшей в истории России долговой эмиссии за один день. 16 ноября Минфин РФ сообщил, что разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 750 млрд рублей. Британские военные оценивают объем привлеченных средств в 820 млрд рублей (13,6 миллиарда евро).

Выпуск долговых обязательств - ключевой механизм поддержания российских расходов на оборону, которые значительно возросли после вторжения в Украину, отмечает Минобороны Великобритании. Расходы оборонных статей бюджета РФ на 2023 год достигли 5 триллионов рублей (84 миллиарда евро) - это на 40 процентов больше, чем было заложено в предварительном бюджете два года назад.

"Размер этого аукциона, скорее всего, указывает на то, что министерство финансов России оценивает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает все более неопределенной налогово-бюджетной ситуации в следующем году", - констатирует британское ведомство.

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Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в итоговом заявлении решительно осудили агрессию России против Украины и призвали Москву к "полному и безоговорочному" выводу войск из соседней страны.

В документе подчеркивается, что с решительным осуждением войны выступает большинство членов АТЭС, хотя "были и другие взгляды и разные оценки ситуации". Кто именно не согласился с итоговой формулировкой, не уточняется. "Отмечая, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики", - говорится в заявлении.

АТЭС - это форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. В числе других в нем участвуют Россия, а также Китай, который в целом воздерживается от критики действия Кремля в Украине.

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Россия задолго до начала вторжения в Украину, "скорее всего", накопила запасы микрочипов и других технологий, необходимых для создания высокоточных ракет, сообщает газета The New York Times со ссылкой на отчет компании Janes, занимающейся военной разведкой. По данным Janes, Кремль начал в обход санкций запасаться технологиями "несколько лет назад". Россия увеличила производство "Искандеров", "Калибров" и крылатых ракет еще до вторжения, а накопленные запасы необходимы для восполнения истощающегося арсенала, пишет Janes.

"Вероятно, они производятся, пока мы говорим, поскольку экономика находится на грани военного положения, а многие заводы, связанные с российским военно-промышленным комплексом, работают в три смены и даже по выходным", - рассказал аналитик компании.

На фоне сообщений об истощении запасов ракет РФ также обращается за оружием к Ирану и Северной Корее и начинает использовать для обстрелов ракеты ПВО, пишет NYT. Кроме того, опрошенные изданием аналитики допускают, что Россия держит запас ракет и другого вооружения на случай начала войны с НАТО.

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В сентябре и октябре 2022 года число заключенных в российских мужских исправительных колониях общего и строгого режима сократилось на 23 тысячи человек, пишет издание "Медиазона" со ссылкой на статистику ФСИН. В августе этого года в колониях содержалось почти 349 тысяч человек. К началу октября и к началу ноября их число резко снижалось - до 338 тысяч и 325 тысяч соответственно.

Раньше такое большое сокращение числа заключенных случалось лишь дважды: весной 2015 года после амнистии и в начале 2020 года, когда из-за коронавируса российские суды стали выносить меньше приговоров. "Медиазона" предполагает, что нынешнее сокращение связано с вербовкой заключенных колоний в ЧВК Вагнера. По подсчетам правозащитников, к концу октября число заключенных, завербованных в ЧВК, превысило 20 тысяч человек.

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Продолжение скрытых мобилизационных мероприятий и вероятная подготовка к очередной волне мобилизации одновременно с осенним призывом создает значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования вооруженных сил, считают в Институте изучения войны (ISW). Это, по всей видимости, приведет к еще более низкому качеству подготовки как мобилизованных, так и призывников, а новая волна мобилизации в ближайшие месяцы только ухудшит ситуацию и снизит общее качество российских войск, которые будут направлены на передовую в Украине, полагают военные аналитики .

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В течение минувших суток российские войска обстреляли речной порт и жилые кварталы Херсона, также на южном фронте велись обстрелы с применением РСЗО и танков в направлении Чернобаевки, Антоновки, Приднепровского, Токаревки и Отрадокаменки. Об этом говорится в сообщении украинского Оперативного командования "Юг".

Вместе с тем украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 33 огневых задачи, указывает командование. В частности, на Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника, откуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане; пункт базирования разрушен, уничтожены 2 единицы авто-бронетехники, убиты 7 российских военнослужащих.

На левобережье Днепра, по предварительным оценкам, потери противника составляют 26 военных и 2 танка возле Олешек.

В Черном море корабельная группировка российского флота в количестве 7 кораблей маневрирует вдоль побережья аннексированного Крыма. На боевом дежурстве находится 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 "Калибрами".

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Российские войска нанесли поздним вечером ракетный удар по Запорожью, сообщили глава Запорожской ОГА Александр Старух и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев . По их словам, поврежден объект промышленной инфраструктуры. Куртев написал, что зафиксировано 5 прилетов, в результате возник пожар, под завалами могут находиться люди.

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В Херсон отправился первый с начала войны поезд из Киева. Видеозапись отправления опубликовал в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Первый поезд поехал в Херсон! Это наш поезд Победы!", - написал он, отметив, что в освобожденный город из украинской столицы едут 200 пассажиров, которые приобрели билеты "До победы" в совместной инициативе "Укрзализныци" и UNITED24.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, за сутки ВСУ отразили около сотни атак на Донецком направлении, где продолжаются жестокие бои. "Сверхтяжелые боевые действия в Донецкой области продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или передышек не было", - заявил он в вечернем видеообращении.

Глава государства отметил службу пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют в Донбассе: их минометные расчеты "очень помогают, не давая покоя оккупантам", а также поблагодарил бойцов 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которые воюют на Бахмутском направлении.

Украина будет производить оружие совместно с 6 странами НАТО

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Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО, говорится в заявлении "Укроборонпрома" - концерн будет разрабатывать и производить тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с 6 странами - членами альянса: Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими, соглашения с которыми не предусматривают разглашение данных. "Так, мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используем как имеющиеся мощности, так и вновь созданные в безопасных местах", - указывает "Укроборонпром".

Bloomberg: Потолок цен на нефть из РФ объявят 23 ноября

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Добыча нефти на одном из месторождений в РФ Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

Страны "большой семерки" планируют в среду, 23 ноября, объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства Reuters, страны G7 и Австралия договорились об установлении фиксированной цены на экспортируемую российскую нефть в начале ноября. Эта мера была включена в восьмой пакет санкций, введенных Евросоюзом в отношении Москвы в ответ на вторжение России в Украину.

Хроника событий 18 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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