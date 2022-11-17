Эксперты ISW выделили уязвимость сил РФ в Херсонской области

На 268-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 18 ноября (время московское).

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В Белгородской области РФ начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию (ЧВК) Вагнера, сообщает Генштаб ВСУ. "По договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК Вагнера сроком 30 дней с сохранением заработной платы", - говорится в утренней сводке в Facebook. По данным Генштаба, сборы планируется проводить партиями по 25 процентов работников указанной категории комбината. По завершению - участникам, как отмечается, будет предложено подписать контракт с ЧВК.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал азиатские страны присоединиться к противникам войны в Украине. Выступая перед лидерами деловых кругов на полях саммита АТЭС в Бангкоке, Макрон сказал, что Франция пытается "сформировать все более широкий консенсус", чтобы сказать, что эта война также является их проблемой, "поскольку она создаст большую дестабилизацию".

ISW - об уязвимости сил РФ в Херсонской области

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Российские войска на востоке Херсонской области, "вероятно, частично уязвимы" для украинского контрнаступления, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке . Через эти территории проходит несколько основных наземных линий связи с контролируемыми РФ территориями на юге Украины, причем спутниковые снимки указывают, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль некоторых из этих линий, объясняют аналитики. Ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, в частности, соединяющих аннексированный Крым с материком, создает потенциальные "узкие места", отмечают эксперты ISW. Они допускают, что украинским силам удастся помешать усилиям России укрепить и удержать новые оборонительные рубежи.

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Граффити Бэнкси в Бородянке Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Английский уличный художник, работающий под псевдонимом Banksy, опубликовал на своем сайте видеоролик об акции в Украине, в ходе которой он оставил граффити в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. На обнародованных кадрах запечатлен процесс создания нескольких работ. В конце видеоролика художник указал на свою солидарность с украинским народом.

++04.10++

За время действия Черноморской зерновой инициативы через украинские порты удалось экспортировать 11 млн тонн продовольствия. Такие данные привел президент Владимир Зеленский. Суда перевозят зерно в страны Африки, Ближнего Востока, Азии, а также Европейского Союза, указал он.

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Российские силы продолжают принудительно вывозить жителей и имущество с захваченных территорий Херсонской области, передает оперативное командование "Юг". Так, украинская сторона зафиксировала принудительный вывоз населения из села Новокиевка. Кроме того, в городе Новая Каховка прекратила работу центральная городская больница, медицинское оборудование и кареты скорой помощи вывезены в направлении аннексированного Крыма, добавили украинские военные.

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Запорожская АЭС Фото: AA/picture alliance

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к России вывести своих военных и другой персонал с Запорожской АЭС, а также прекратить "все действия в отношении и на территории" украинских ядерных объектов, сообщают агентства AFP и Reuters со ссылкой на знакомых с документом дипломатов. За резолюцию, предложенную Канадой и Финляндией, проголосовали представители 24 из 35 стран - участниц Совета, Россия и Китай выступили против.

Зеленский: Более 10 миллионов украинцев - без электричества

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Электричество по состоянию на вечер 17 ноября отсутствует у более 10 млн жителей Украины, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. Больше всего эта ситуация затронула Винницкую, Одесскую, Сумскую области и Киев. В стране вновь были аварийные отключения света в дополнение к плановым, объяснил глава государства. Российские силы 17 ноября нанесли новые массированные удары по критически важной инфраструктуре соседней страны.

Хроника событий 17 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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