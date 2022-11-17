  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Украинские военные в Херсонской области
Украинские военные в Херсонской областиФото: Metin Aktas/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Эксперты ISW выделили уязвимость сил РФ в Херсонской области

Анна Неверова | Жан Рофе
13 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 ноября.

https://p.dw.com/p/4JhBW

На 268-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 18 ноября (время московское).

++09.00++

В Белгородской области РФ начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию (ЧВК) Вагнера, сообщает Генштаб ВСУ. "По договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК Вагнера сроком 30 дней с сохранением заработной платы", - говорится в утренней сводке в Facebook. По данным Генштаба, сборы планируется проводить партиями по 25 процентов работников указанной категории комбината. По завершению - участникам, как отмечается, будет предложено подписать контракт с ЧВК.

++08.30++

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал азиатские страны присоединиться к противникам войны в Украине. Выступая перед лидерами деловых кругов на полях саммита АТЭС в Бангкоке, Макрон сказал, что Франция пытается "сформировать все более широкий консенсус", чтобы сказать, что эта война также является их проблемой, "поскольку она создаст большую дестабилизацию".

ISW - об уязвимости сил РФ в Херсонской области

++07.05++

Российские войска на востоке Херсонской области, "вероятно, частично уязвимы" для украинского контрнаступления, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. Через эти территории проходит несколько основных наземных линий связи с контролируемыми РФ территориями на юге Украины, причем спутниковые снимки указывают, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль некоторых из этих линий, объясняют аналитики. Ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, в частности, соединяющих аннексированный Крым с материком, создает потенциальные "узкие места", отмечают эксперты ISW. Они допускают, что украинским силам удастся помешать усилиям России укрепить и удержать новые оборонительные рубежи.

++05.35++

Граффити английского уличного художника Бэнкси в Бородянке
Граффити Бэнкси в БородянкеФото: Gleb Garanich/REUTERS

Английский уличный художник, работающий под псевдонимом Banksy, опубликовал на своем сайте видеоролик об акции в Украине, в ходе которой он оставил граффити в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. На обнародованных кадрах запечатлен процесс создания нескольких работ. В конце видеоролика художник указал на свою солидарность с украинским народом.

++04.10++

За время действия Черноморской зерновой инициативы через украинские порты удалось экспортировать 11 млн тонн продовольствия. Такие данные привел президент Владимир Зеленский. Суда перевозят зерно в страны Африки, Ближнего Востока, Азии, а также Европейского Союза, указал он.

++02.55++

Российские силы продолжают принудительно вывозить жителей и имущество с захваченных территорий Херсонской области, передает оперативное командование "Юг". Так, украинская сторона зафиксировала принудительный вывоз населения из села Новокиевка. Кроме того, в городе Новая Каховка прекратила работу центральная городская больница, медицинское оборудование и кареты скорой помощи вывезены в направлении аннексированного Крыма, добавили украинские военные.

++01.20++

Запорожская атомная электростанция
Запорожская АЭСФото: AA/picture alliance

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к России вывести своих военных и другой персонал с Запорожской АЭС, а также прекратить "все действия в отношении и на территории" украинских ядерных объектов, сообщают агентства AFP и Reuters со ссылкой на знакомых с документом дипломатов. За резолюцию, предложенную Канадой и Финляндией, проголосовали представители 24 из 35 стран - участниц Совета, Россия и Китай выступили против.

Зеленский: Более 10 миллионов украинцев - без электричества

++00.05++

Электричество по состоянию на вечер 17 ноября отсутствует у более 10 млн жителей Украины, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. Больше всего эта ситуация затронула Винницкую, Одесскую, Сумскую области и Киев. В стране вновь были аварийные отключения света в дополнение к плановым, объяснил глава государства. Российские силы 17 ноября нанесли новые массированные удары по критически важной инфраструктуре соседней страны.

Хроника событий 17 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Насколько возможны переговоры Украины с РФ?

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как живет Купянск после освобождения (17.11.2022)

Как живет Купянск после освобождения (17.11.2022)

Директор школы Наталья Пушкарь целый месяц провела в полицейском участке в ее родном Купянске, когда город был оккупирован Россией. Репортаж DW.
Политика13 ч. назад02:47 мин.
external

Приговор по MH17: что говорят родственники погибших

Приговор по MH17: что говорят родственники погибших

Суд в Гааге счел доказанным, что ​малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17, был сбит российской ракетой. Трое причастных к преступлению признаны виновными, c одного обвинения были сняты. Что говорят о процессе и приговоре родственники и близкие погибших?
Политика13 ч. назад02:53 мин.

Сайт Института изучения войны

Сводка ISW
www.understandingwar.org
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Части фюзеляжа лайнера "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17

Россия не признает решение суда в Нидерландах по делу MH17

Политика8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Рабочие-мигранты идут к строящемуся к ЧМ-2022 в Катаре стадиону

Сколько людей погибло ради ЧМ-2022 в Катаре? Фактчекинг DW

Сколько людей погибло ради ЧМ-2022 в Катаре? Фактчекинг DW

Футбол3 ч. назад
Символ Республиканской партии - слон, пытается сбросить с ноги, вцепившегося в нее "экс-президента США Дональда Трампа".

Трамп снова рвется в президенты США: тяжела ноша для слона?

Трамп снова рвется в президенты США: тяжела ноша для слона?

Политика14 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Приговор по МН17. Российские уклонисты в ФРГ. DW Шоу

Приговор по МН17. Российские уклонисты в ФРГ. DW Шоу

Политика15 ч. назад57:46 мин.
Тренировка белорусских добровольцев

Как белорусы за границей готовятся свергать Лукашенко

Как белорусы за границей готовятся свергать Лукашенко

Политика17 ч. назад
Инсталляция украинского художника Никиты Кадана "Трудности профанации II"

Обломки с фронта стали предметами искусства

Обломки с фронта стали предметами искусства

Культура18 ч. назад
Программист смотрит на открытый экран ноутбука

Bitkom: Есть работа для 59 000 айтишников из РФ и Беларуси

Bitkom: Есть работа для 59 000 айтишников из РФ и Беларуси

Экономика и бизнес3 ч. назад
На главную страницу