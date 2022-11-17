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После ракетного обстрелаФото: Pavlo Palamarchuk/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Российские ракетные удары повредили объекты "Укргаздобычи"

40 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 ноября.

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На 267-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 17 ноября (время московское).

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Государственная компания "Нафтогаз Украины" сообщила об ущербе, вызванном массированным ракетным ударом по газодобывающей инфраструктуре на востоке страны. Согласно ее данным, разрушены и повреждены несколько объектов АО "Укргаздобыча". Специалисты "Укргаздобычи" уже прибыли на поврежденные объекты и оценивают последствия и масштабы атаки, заявил председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

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Украинские специалисты примут участие в расследовании падения ракеты в Польше, сообщил Владимир Зеленский  в ходе онлайн-конференции Bloomberg New Economy Forum. Одновременно он заявил, что не может со 100-процентной уверенностью судить, чья ракета упала на территории Польши 15 ноября. "Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100 процентов, я думаю, что мир тоже не знает на 100 процентов. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО... Но мы должны быть справедливыми и честными. Пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", - сказал президент Украины.

Хроника событий 17 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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Zelenskiy Says Ukraine Will Go to Polish Blast Site as Part of Probe

www.bloomberg.com
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После ракетного обстрела

Российские ракетные удары повредили объекты "Укргаздобычи"

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