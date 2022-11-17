  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Суда с украинским зерном
Фото: Umit Bektas/REUTERS
КонфликтыГермания

Германия приветствовала продление зерновой сделки

Сергей Ромашенко
27 мин. назад

Украина, несмотря на российскую агрессию, помогает голодающим во всем мире, заявил глава Минсельхоза ФРГ Оздемир. Он предостерег Путина от использования зерновой сделки в качестве рычага для давления.

https://p.dw.com/p/4Jg3E

Правительство ФРГ приветствовало продление зерновой сделки между Россией и Украиной, назвав его проблеском света во мраке для миллионов голодающих во всем мире. "Украина показывает, что даже во времена величайшей беды она берет на себя ответственность за голодающих в этом мире", - заявил министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) в четверг, 17 ноября.

По словам Оздемира, Украина, несмотря на российскую агрессию, содействует стабилизации мировых рынков и помогает сохранять цены на продовольствие доступными. При этом министр указал на важность согласования альтернативных надежных маршрутов экспорта по Черному морю. "Украина больше не может зависеть от настроения России. Следует ожидать, что Путин будет и впредь использовать зерновую сделку в качестве рычага для давления", - пояснил он.

Помощь голодающим

Оздемир особо приветствовал решение Украины пожертвовать 25 тысяч тонн пшеницы, которая будет поставлена голодающим Эфиопии по каналам Всемирной продовольственной программы (WFP). Он отметил, что это позволит прокормить около 1,6 млн человек в течение целого месяца.  

Министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) также приветствовала продление зерновой сделки, назвав его хорошей новостью. Одновременно она указала на необходимость сокращения зависимости от импорта зерновых и в этой связи призвала Германию и страны-партнеры к самостоятельной культивации адаптированных к климату культур.

Ранее представители Украины, России, ООН и Турции договорились о продлении зерновой сделки на 120 дней.

Смотрите также:

Зерно начали вывозить из Украины

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Логистический хаос вокруг украинской пшеницы (27.07.2022)

Логистический хаос вокруг украинской пшеницы (27.07.2022)

Тонны зерна застряли на польско-украинской границе. Пшеницу ждут в Европе, Африке и Азии. Однако транспортировка грузовиком или поездом сложна и требует много времени. Из-за этого цены растут
Политика27 июля 2022 г.03:19 мин.
external

Вопреки атаке на порт Одессы: Украина пытается экспортировать зерно (25.07.2022)

Вопреки атаке на порт Одессы: Украина пытается экспортировать зерно (25.07.2022)

В Киеве заявили, что Украина будет продолжать экспортировать пшеницу, несмотря на недавний ракетный удар РФ по порту Одессы. Корреспондент DW Ник Коннолли отправился на юг Украины, где встретился с людьми, которые пытаются вывезти украинское зерно различными нетрадиционными путями.
Политика25 июля 2022 г.03:29 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Участники судебного процесса по делу MH17

Трое подсудимых по делу MH17 получили пожизненное заключение

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Символ Республиканской партии - слон, пытается сбросить с ноги, вцепившегося в нее "экс-президента США Дональда Трампа".

Трамп снова рвется в президенты США: тяжела ноша для слона?

Трамп снова рвется в президенты США: тяжела ноша для слона?

Политика27 мин. назад
Тренировка белорусских добровольцев

Как белорусы за границей готовятся свергать Лукашенко

Как белорусы за границей готовятся свергать Лукашенко

Политика3 ч. назад
На месте падения ракеты в Польше

Падение ракет в Польше: что говорят Воздушные силы Украины

Падение ракет в Польше: что говорят Воздушные силы Украины

Конфликты23 ч. назад
Работник действующего завода Infineon в Дрездене демонстрирует кремниевую пластину для чипов

Бывшая ГДР становится европейским центром индустрии чипов

Бывшая ГДР становится европейским центром индустрии чипов

Экономика и бизнес7 ч. назад
Полицейский автомобиль у польского села Пшеводув

День 266-й войны: Запад винит РФ в падении ракеты в Польше

День 266-й войны: Запад винит РФ в падении ракеты в Польше

Конфликты20 ч. назад
Люди стоят в районе падения ракеты на территории Польши недалеко от границы с Украиной, 15 ноября 2022 года

Падение ракеты в Польше: реакция Запада и последствия

Падение ракеты в Польше: реакция Запада и последствия

Конфликты21 ч. назад
На главную страницу