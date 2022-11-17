Германия приветствовала продление зерновой сделки

Украина, несмотря на российскую агрессию, помогает голодающим во всем мире, заявил глава Минсельхоза ФРГ Оздемир. Он предостерег Путина от использования зерновой сделки в качестве рычага для давления.

Правительство ФРГ приветствовало продление зерновой сделки между Россией и Украиной, назвав его проблеском света во мраке для миллионов голодающих во всем мире. "Украина показывает, что даже во времена величайшей беды она берет на себя ответственность за голодающих в этом мире", - заявил министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) в четверг, 17 ноября.

По словам Оздемира, Украина, несмотря на российскую агрессию, содействует стабилизации мировых рынков и помогает сохранять цены на продовольствие доступными. При этом министр указал на важность согласования альтернативных надежных маршрутов экспорта по Черному морю. "Украина больше не может зависеть от настроения России. Следует ожидать, что Путин будет и впредь использовать зерновую сделку в качестве рычага для давления", - пояснил он.

Помощь голодающим

Оздемир особо приветствовал решение Украины пожертвовать 25 тысяч тонн пшеницы, которая будет поставлена голодающим Эфиопии по каналам Всемирной продовольственной программы (WFP). Он отметил, что это позволит прокормить около 1,6 млн человек в течение целого месяца.

Министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) также приветствовала продление зерновой сделки, назвав его хорошей новостью. Одновременно она указала на необходимость сокращения зависимости от импорта зерновых и в этой связи призвала Германию и страны-партнеры к самостоятельной культивации адаптированных к климату культур.

Ранее представители Украины, России, ООН и Турции договорились о продлении зерновой сделки на 120 дней.

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