ЕП подготовил резолюцию о признании РФ спонсором терроризма

На 268-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 18 ноября (время московское).

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На месте падения ракеты в польском Пшеводуве уже работают украинские эксперты, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Я благодарен польской стороне за предоставление им доступа. Мы будем продолжать наше сотрудничество в открытом и конструктивном ключе, как это делают самые близкие друзья", - написал он в Twitter.

15 ноября в результате падения ракеты на территорию польского села Пшеводув, расположенного менее чем в 10 км от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава и ее западные союзники утверждают, ссылаясь на улики с места происшествия, что это была ракета украинской системы ПВО. Киев отрицает это, заявляя, что у него есть доказательства "российского следа" во взрыве.

Европарламент подготовил резолюцию по признанию России страной - спонсором терроризма

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Европарламент (ЕП) подготовил резолюцию по признанию России страной-спонсором терроризма. ЕП намерен провести голосование по ней на сессии в Страсбурге 23 ноября, сообщила на брифинге пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колард. "Депутаты ЕП 23 ноября проголосуют по резолюции, которая характеризует Россию как государство, поддерживающее терроризм в результате активизации масштабных атак на гражданские объекты на Украине", - заявила она. Объявив Россию государственным спонсором терроризма, евродепутаты хотят подготовить почву для того, чтобы президент РФ Владимир Путин и его правительство понесли ответственность за эти преступления перед международным трибуналом, указывают в ЕП.

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"Вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приветствовали продление зерновой сделки", - написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. "Спасибо за поддержку нашей инициативы #GrainfromUkraine (#зерно из Украины)", - указал он, добавив, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. "Также пообщались с господином Эрдоганом о безопасности и энергетическом сотрудничестве", - отметил Зеленский.

Минобороны РФ обвинило Украину в военных преступлениях

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Министерство обороны России 18 ноября обвинило Украину в военных преступлениях после появления в социальных сетях двух видео, снятых в одном месте: на первом люди в российской военной форме сдаются в плен, на втором - видны трупы, по-видимому, этих же людей. Подтвердить подлинность видео невозможно. Украинская сторона пока не комментировала ситуацию.

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МИД Нидерландов вызвал посла России Александра Шульгина из-за реакции Москвы на приговор Окружного суда Гааги по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении главы МИД Нидерландов Вопке Хукстры. "Своей реакцией Россия дискредитирует голландское правовое государство. Это абсолютно неприемлемо", - пояснили в ведомстве. В МИД РФ 17 ноября заявили, что суд Гааги "пренебрег принципами беспристрастного правосудия" во время расследования дела о крушении малайзийского Boeing MH-17 в 2014 году.

Около 300 000 тонн удобрений из России остаются в европейских портах

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Около 300 000 тонн удобрений из России остаются в европейских портах. Об этом заявила генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен в Женеве. По ее словам, 21 ноября первый грузовой самолет должен доставить часть удобрений в Мозамбик в Африке. Все препятствия для гуманитарных поставок, связанные с санкциями в отношении России, устранены, добавила Гринспен.

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Признаков формирования вооруженными силами России наступательных группировок со стороны непризнанного Приднестровья пока нет, сообщили в оперативном командовании "Юг". Российские силы строят оборонительные рубежи на левом берегу Днепра, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны и проводят мероприятия по перегруппировке войск, пополнению потерь и организации всестороннего обеспечения. Кроме того, продолжается применение реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов для огневых ударов по позициям ВС Украины на правом берегу Днепра и прилегающих территориях.

Венгрия не поддержит план ЕС по предоставлению Украине многомиллиардной бюджетной помощи в 2023 году

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Венгрия не поддержит план ЕС по предоставлению Украине многомиллиардной бюджетной помощи в следующем году. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Выступая на конференции в Будапеште, Орбан отметил, что хотя Венгрия осуждает агрессию России и поддерживает украинский народ, он не желает ставить интересы Украины выше интересов собственной страны. План помощи предусматривает выделение Украине 18 млрд евро в следующем году в виде регулярных выплат на поддержку ее энергетики и здравоохранения, а также для перечисления зарплат и пенсионных накоплений. Отказ Венгрии одобрить этот план грозит сорвать его, поскольку бюджетные правила ЕС требуют единогласного одобрения стран - членов.

"Укрэнерго": Отключения света в Украине могут оказаться продолжительными

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Отключения света в Украине могут оказаться продолжительными вследствие ракетных ударов России по энергетическим объектам. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире общенационального телемарафона. "Готовиться надо, возможно, к длительным отключениям, но сейчас мы вводим графики, которые являются плановыми, и мы будем делать все, чтобы отключения были не очень длительными", - подчеркнул Кудрицкий.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя в результате российских ракетных ударов. Соответствующее заявление Шмыгаль сделал на брифинге с первым замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве. "К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", - указал Шмыгаль.

Швеция: Взрывы на "СП"-1 и "СП"-2 - серьезная диверсия

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Взрывы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" являются актами "серьезной диверсии". К такому выводу пришел прокурор палаты Матс Юнгквист, возглавляющий предварительное следствие в Швеции, сообщила прокуратура страны. "В ходе расследования на месте преступления в Балтийском море произведены обширные изъятия, а документация, касающаяся территории (где совершена диверсия. - Ред.), тщательно собрана", - указано в сообщении. По данным прокуратуры, анализы показали наличие остатков взрывчатых веществ на нескольких найденных посторонних предметах. "Работа по углубленному анализу продолжается, чтобы сделать более надежные выводы об инциденте", - заявил Матс Юнгквист.

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В Крыму проводятся "фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", заявил "глава" аннексированного Россией полуострова Сергей Аксенов на рабочем совещании. При этом он подчеркнул, что "основные меры безопасности" для Крыма должны быть достигнуты путем мероприятий, "выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области".

Кремль: Речи о встрече Путина и Байдена пока не идет

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В настоящий момент речи о саммите лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не идет, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (фото из архива) Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал проведение 14 ноября в Анкаре переговоров между главой Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильямом Бернсом и директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным Эрдоган отметил ключевую роль этой встречи в предотвращении "неконтролируемой" эскалации, сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган также призвал к возобновлению дипломатических усилий с целью прекращения войны в Украине и поблагодарил Путина за продление Черноморской зерновой инициативы. По данным Кремля, Путин и Эрдоган по телефону обсудили отношения между Россией и Турцией, а также развитие ситуации вокруг зернового коридора. Особое внимание уделено реализации выдвинутой президентом РФ в октябре и поддержанной Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного "газового хаба", говорится в сообщении Кремля.

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Европейский Союз заморозил российские активы на сумму около 68 млрд евро, сообщило американское издание Politico, в распоряжении которого имеется соответствующий внутренний документ Еврокомиссии. По информации журналистов, примерно 50 млрд евро из замороженных средств находятся в Бельгии, еще 5,5 млрд - в Люксембурге. На долю этих стран вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией приходится более 90 процентов замороженных активов.

РФ выпустила по Украине ракету с имитатором ядерной боеголовки

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Одна из двух российских крылатых ракет, сбитых 17 ноября над Киевом, была оснащена имитатором ядерной боевой части, сообщает украинский военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники. По их данным, это была крылатая ракета типа Х-55, у которой "открутили" ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку". Факт использования ракеты Х-55 из "ядерного арсенала" может свидетельствовать о том, что у России критически низкие запасы крылатых ракет, отмечается в публикации.

Хроника событий 18 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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