224-й день войны: ВСУ наступают на юге и на севере фронта

На 224-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Военные успехи Украины

Украина продолжает добиваться успеха в наступательных операциях на северо-восточном и южном фронтах, сообщило Минобороны Великобритании в ежедневной сводке. По оценке британского военного ведомства, украинские военные смогут "наносить удары по ключевой дороге Сватово - Кременная с использованием большинства своих артиллерийских систем, что еще больше ограничивает возможности России по пополнению запасов своих подразделений на востоке". При этом, полагают в Лондоне, наибольшую политическую обеспокоенность Москвы будет вызывать тот факт, что "передовые украинские части приближаются к границам Луганской области".

Деоккупация Луганской области началась: освобождены уже несколько населенных пунктов, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, не приведя в то же время никаких названий. Он призвал эвакуированных быть осторожными. "Не бегите впереди поезда, не пытайтесь уже собирать вещи и возвращаться назад. Мы скажем, когда можно и куда именно возвращаться. Надо, чтобы все-таки линию фронта где-то дальше подвинули ВСУ, и только потом уже можно будет заходить в определенные населенные пункты", - предупредил Гайдай.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по отелю в оккупированном Херсоне, в котором размещались высокопоставленные представители ВС России и ФСБ, сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. "Сегодня был прилет в отель "Нинель" в Херсоне в центре города. Это отель с бассейном и сауной. Бассейн и сауну очень любило руководство ФСБшников, и они туда заселились. Семеро двухсотых вывозили из этого отеля", - утверждает Хлань. Ссылаясь на местных жителей, Хлань уточнил, что среди погибших - двое высокопоставленных российских военных и пять сотрудников ФСБ.

Российские ракетные удары

Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. "Враг нанес ракетный удар по областному центру. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", - предупредил глава областной военной администрации Александр Старух. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По данным Генштаба ВСУ, в целом российские войска нанесли по территории Украины 9 ракетных и 6 авиаударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От обстрелов "пострадали объекты и мирные жители более чем в 27 населенных пунктах".

Иран отрицает поставку России боевых дронов. "Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках иранских беспилотников в Россию для использования в конфликте в Украине безосновательными и не подтверждает их", - заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. По его словам, с начала конфликта Тегеран декларировал "принципиальную и четкую политику активной беспристрастности и противодействия войне", указывая на необходимость политического решения и отказа от насилия.

Путин подписал закон об аннексии захваченных территорий

Президент России Владимир Путин подписал законы об аннексии "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Госдума приняла эти законы 3 октября, на следующий день их одобрил Совет Федерации. Президент также подписал указ о публикации текста Конституции РФ с изменениями на основании законов о "принятии в состав России" аннексированных территорий Украины - сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР" и захваченных частей Запорожской и Херсонской областей.

Еще одним документом, подписанным Путиным, стал указ о захвате Россией Запорожской АЭС. Президент поручил правительству "обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции". Кроме того, для эксплуатации станции планируется создать ФГУП "Запорожская АЭС" и АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Между тем Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что выехал в Киев. "Едем в Киев на важные встречи. Ядерная безопасность и зона безопасности вокруг Запорожской АЭС сейчас нужны как никогда", - написал он.

Постпреды государств Европейского Союза согласовали новый, уже восьмой пакет санкций против России, сообщило представительство Чехии, которая в настоящее время председательствует в ЕС. В сообщении поясняется, что новые санкции стали реакцией Евросоюза на недавнюю аннексию Россией украинских территорий. Ожидается, что новые штрафные меры вступят в силу 6 октября.

Проблемы с мобилизацией в России

Владимир Путин обвинил Минобороны РФ в том, что ведомство своевременно не внесло в нормативно-правовую базу информацию о категориях граждан, не попадающих под мобилизацию, и теперь приходится вносить коррективы. Президент также сообщил, что он подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов и студентов вечерней формы обучения.

В Великобритании и Северной Ирландии началось обучение будущих младших командиров ВСУ. Курс предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву, отмечается в сообщении Генерального штаба вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что курс "разработан на основе украинской программы обучения сержантского состава с учетом боевого опыта ВСУ". Прошедшие его будут назначены на должности командиров отделений в подразделения различных родов войск Украины.

Западная помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время выступления на съезде Консервативной партии в Бирмингеме вновь заверила Украину в полной поддержке со стороны Лондона. "Мы работаем с нашими друзьями и союзниками, чтобы поддержать Украину перед лицом жестокой войны Путина. Отважный украинский народ борется не только за свою безопасность, но и за безопасность всех нас. Это борьба за свободу и демократию во всем мире", - заявила она.

60 процентов жителей Евросоюза поддерживают поставки оружия из ЕС в Украину, свидетельствуют результаты опроса Eupinions, обнародованные Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung). Наиболее сильна поддержка в Польше, где на соответствующий вопрос утвердительно ответили 84 процента респондентов. В Германии за поставки высказались 61 процент опрошенных. В то же время в Италии, наоборот, 58 процентов опрошенных выступили против поставок вооружений в Украину.

Польша обсуждала с США возможность размещения ядерного оружия на ее территории, сообщил польский президент Анжей Дуда. По его словам, Польша не является ядерной страной и нет никаких признаков, что она получит атомное оружие в ближайшем будущем, но у нее имеется возможность участия в программе Nuclear sharing. Концепция политики ядерного сдерживания Североатлантического альянса позволяет странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в планировании использования атомного оружия НАТО.

Расследование диверсии на "Северном потоке"

Дания, Швеция и Германия планируют создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств аварий на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", сообщила на пресс-конференции в Берлине представитель МВД ФРГ Соня Кок. По ее словам, предпосылкой для участия немецких следственных органов в работе совместной группы является возбуждение на территории Германии уголовного дела по факту аварий на газопроводах. Отвечая на вопрос DW о возможном участии в расследовании представителей России, она заявила, что в данный момент ей ничего об этом неизвестно.

"Nice try или "хорошая попытка" - так на русском языке прокомментировала заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) сообщения о готовности "Газпрома" поставлять газ в Германию по неповрежденной нитке "Северного потока - 2". По ее словам, причина, по которой в Германию не поступает газ, заключается не в неисправности "Северного потока", а в том, что Россия не хотела поставлять газ и искала политические предлоги для этого. "Так что мы исходим из того, что Россия - ненадежный поставщик газа, и не важно, по какой трубе", - сказала Хоффман на правительственной пресс-конференции в Берлине.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает Украину своим потенциальным членом. Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман сообщил, что сначала планируются предварительные консультации о вступлении Украины, после чего совет организации решит вопрос о целесообразности начала официальных переговоров. По сообщению ОЭСР, Украина попросила ее запустить процесс приема Киева в эту организацию промышленно развитых стран. В состав ОЭСР, помимо таких крупных стран, как Германия, США и Япония, уже вступили и такие государства с быстро развивающейся экономикой, как Мексика и Чили.

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