В США заявили о встрече главы ЦРУ с Нарышкиным в Анкаре

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приехал в Анкару, где встретился с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным, сообщил в понедельник, 14 ноября, представитель Совета по национальной безопасности США в Белом доме. Бернс передал главе российской спецслужбы сообщение о последствиях любого применения ядерного оружия Россией, заявил чиновник на условиях анонимности.

Он не вел никаких переговоров и не обсуждал урегулирование войны в Украине, указали в Белом доме. Кроме того, сообщается, что власти Украины были проинформированы о поезке главы ЦРУ перед ее началом.

Первая личная встреча представителей США и РФ после начала войны в Украине

Как отмечает AP, встреча Бернса и Нарышкина стала личной встречей на самом высоком уровне между представителями США и РФ после начала полномасштабной войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Совете по национальной безопасности США сообщил, что встреча является частью усилий Вашингтона "по коммуникации с Россией в области управления рисками". При этом темами встречи являются задержанные в РФ граждане США, а также управление ядерными рисками и рисками стратегической стабильности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС подтвердил факт российско-американских переговоров 14 ноября в Анкаре. Они состоялись по инициативе Вашингтона, указал он, не раскрыв дальнейших деталей.

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