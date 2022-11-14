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Полиция и скорая помощь на месте происшествия в центре СтамбулаФото: Francisco Seco/AP/picture alliance
ОбществоТурция

Власти Турции задержали подозреваемую во взрыве в Стамбуле

Евгений Жуков
5 ч. назад

Турецкие власти провели первое задержание после взрыва на пешеходной улице Стамбула, унесшего жизни шести человек. Анкара назвала происшествие терактом и возложила ответственность на Курдскую рабочую партию.

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Власти Турции объявили о задержании женщины, по их данным, заложившую бомбу в центре Стамбула, в результате взрыва которой погибли шесть человек и более 80 получили ранения. Об этом заявил утром в понедельник, 14 ноября, министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, передают государственная телекомпания TRT и информагентство Anadolu.

В свою очередь полиция Стамбула заявила, что подозреваемая приехала в Турцию из Сирии, где как она рассказала на допросе, проходила подготовку в лагерях вооруженных формирований курдов.

Ответственность за нападение на торговой улице Истикляль Сойлу возложил на Курдскую рабочую партию (КРП), запрещенную в Турции и ряде других стран, и объявил, что будут приняты ответные меры. Какие именно, министр не уточнил.

Ранее турецкое правительство сообщило, что на видеозаписях была замечена подозрительная женщина. По словам министра юстиции Бекира Боздага, она около 40 минут сидела на скамейке на улице Истикляль и встала незадолго до взрыва.

В результате взрыва в пешеходном туристическом районе Стамбула, прогремевшего 13 ноября, погибли как минимум 6 человек, еще 81 человек получил ранения. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что речь идет о "террористическом акте".

Курдская рабочая партия запрещена как в Турции, так и в Германии. В США и странах Евросоюза она считается террористической организацией.

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