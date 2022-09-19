Планы Турции стать членом ШОС вызвали резкую критику в ФРГ

"Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай", - заявил спикер по внешней политике фракции "зеленых" в бундестаге Юрген Триттин.

Намерение Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о котором президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил 17 сентября по итогам саммита ШОС в Самарканде, не должно остаться без последствий, полагает спикер по внешнеполитическим вопросам партии "Союз 90"/"зеленые" в бундестаге Юрген Триттин (Jürgen Trittin). "Поскольку исключить из НАТО ни одну страну невозможно, следует задуматься о принудительных мерах экономического характера", - заявил немецкий политик в интервью газете WELT , опубликованном в номере за понедельник, 19 сентября.

"НАТО и Евросоюзу нужно задаться вопросом, сколько еще они собираются позволять Эрдогану водить себя за нос", - подчеркнул он.

За что Юрген Триттин критикует Турцию

При этом планы Анкары об углубленном сотрудничестве с Россией и Китаем в рамках ШОС - лишь один из пунктов, которые Триттин считает неприемлемыми. Не менее возмутительным, с его точки зрения, является то обстоятельство, что "Турция препятствует осуществлению контроля НАТО за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию", а также "бурит (нефтяные скважины. - Ред.) в экономической зоне Греции".

"Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай. Эрдоган тормозит процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И вот теперь он собирается вместе с Ираном вступить в ШОС (Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС 15 сентября 2022 года. - Ред.)", - продолжает "зеленый" политик. По его мнению, ответом на все это должна стать "крепкая политика в отношении Турции".

Стремление Турции в ШОС как "уход от Запада и его ценностей"

Спикер по внешнеполитическим вопросам Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей вместе с "зелеными" и СвДП в правящую коалицию в ФРГ, Нильс Шмид (Niels Schmid) также критикует намерение Эрдогана сделать Турцию членом ШОС: "С внешнеполитической точки зрения это стало бы дальнейшим символическим шагом прочь от Запада и его ценностей - тяжкая политическая ошибка для будущего Турции".

На данный момент Турция имеет статус "партнера по диалогу" с ШОС. Кроме России и Китая, в эту организацию входят Индия, Пакистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Иран.

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