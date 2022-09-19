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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин во время саммита ШОС в Самарканде, 16 сентября 2022 года
Эрдоган и Путин во время саммита ШОС в СамаркандеФото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаТурция

Планы Турции стать членом ШОС вызвали резкую критику в ФРГ

Александра Иванова
41 мин. назад

"Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай", - заявил спикер по внешней политике фракции "зеленых" в бундестаге Юрген Триттин.

https://www.dw.com/ru/plany-turcii-stat-clenom-sos-vyzvali-rezkuu-kritiku-v-germanii/a-63166552

Намерение Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о котором президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил 17 сентября по итогам саммита ШОС в Самарканде, не должно остаться без последствий, полагает спикер по внешнеполитическим вопросам партии "Союз 90"/"зеленые" в бундестаге Юрген Триттин (Jürgen Trittin). "Поскольку исключить из НАТО ни одну страну невозможно, следует задуматься о принудительных мерах экономического характера", - заявил немецкий политик в интервью газете WELT, опубликованном в номере за понедельник, 19 сентября.

"НАТО и Евросоюзу нужно задаться вопросом, сколько еще они собираются позволять Эрдогану водить себя за нос", - подчеркнул он.

За что Юрген Триттин критикует Турцию

При этом планы Анкары об углубленном сотрудничестве с Россией и Китаем в рамках ШОС - лишь один из пунктов, которые Триттин считает неприемлемыми. Не менее возмутительным, с его точки зрения, является то обстоятельство, что "Турция препятствует осуществлению контроля НАТО за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию", а также "бурит (нефтяные скважины. - Ред.) в экономической зоне Греции".

"Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай. Эрдоган тормозит процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И вот теперь он собирается вместе с Ираном вступить в ШОС (Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС 15 сентября 2022 года. - Ред.)", - продолжает "зеленый" политик. По его мнению, ответом на все это должна стать "крепкая политика в отношении Турции".

Стремление Турции в ШОС как "уход от Запада и его ценностей"

Спикер по внешнеполитическим вопросам Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей вместе с "зелеными" и СвДП в правящую коалицию в ФРГ, Нильс Шмид (Niels Schmid) также критикует намерение Эрдогана сделать Турцию членом ШОС: "С внешнеполитической точки зрения это стало бы дальнейшим символическим шагом прочь от Запада и его ценностей - тяжкая политическая ошибка для будущего Турции".

На данный момент Турция имеет статус "партнера по диалогу" с ШОС. Кроме России и Китая, в эту организацию входят Индия, Пакистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Иран.

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Высказывания "зеленого" политика Юргена Триттина о намерении Турции вступить в ШОС в газете WELT

„Es muss über wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen gegen die Türkei nachgedacht werden“
www.welt.de
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