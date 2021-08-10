Там, где горит лес. Разрушительные пожары 2021 года (фотогалерея)

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

Греция: впереди - неизвестность

На снимке - жители греческого острова Эвия (Эвбея), которых пришлось эвакуировать на пароме. Никто из них не знает, когда они снова смогут вернуться домой, и мало у кого осталась надежда, что огонь пощадит их дома. Первые возгорания на острове были еще в начале недели, но к тушению с воздуха пожарные приступили лишь в воскресенье, 8 августа.