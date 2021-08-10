Там, где горит лес. Разрушительные пожары 2021 года (фотогалерея)

Аномальная жара летом 2021 года охватила многие регионы мира. Там вспыхнули разрушительные лесные пожары. Как борются с огненной стихией в России, Греции, Турции и США? Фотогалерея DW.
Смотрите также:
Ожидается, что 216 специалистов по борьбе с пожарами, выехавшие 8 августа из Германии, прибудут в Афины 12 августа.
Свою помощь Греции предоставили Израиль, Кипр, Румыния, Украина, Франция, Швеция и Швейцария. Турции в борьбе с огнем помогают Азербайджан, Казахстан и США.
В Греции пожарные и спецтехника пытаются защитить от огня древнюю Олимпию и монастырь на острове Эвбея. В Турции растут опасения, что огонь может перекинуться на тысячи тонн угля, складированных на ТЭЦ Кемеркой.
Количество погибших достигло десяти человек. Власти Турции заявляют, что взяли под контроль большинство очагов огня. Пожары бушуют также на Сицилии и в Греции.