 Там, где горит лес. Разрушительные пожары 2021 года (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Там, где горит лес. Разрушительные пожары 2021 года (фотогалерея)

Аномальная жара летом 2021 года охватила многие регионы мира. Там вспыхнули разрушительные лесные пожары. Как борются с огненной стихией в России, Греции, Турции и США? Фотогалерея DW.

  • Пожарные в Якутии

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    Россия: огонь прошел более 3,5 млн гектаров

    В России уже несколько недель горят леса во многих регионах. От разрушительных пожаров особенно сильно пострадала Якутия - к началу августа там зафиксировано свыше 170 очагов возгорания, площадь пожаров превысила 1,6 млн гектаров. По всей стране насчитывается более 150 очагов возгорания, всего огонь прошел более 3,5 млн гектаров.

  • Смог над Красноярском

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    Красноярск: над городом повис смог

    Из-за сильных пожаров над многими городами стелется густой дым, как на этой фотографии сибирского города Красноярска. Из-за повисшего в воздухе смога находиться на открытом воздухе практически невозможно. У многих людей обостряются проблемы с дыханием.

  • Огонь пылает на холме, где стоят дома

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    Турция: пламя лесных пожаров подходит к домам

    С разрушительными пожарами борется и Турция. Пламя лесных пожаров подходит к жилым районам. На снимке турецкие пожарные пытаются остановить огонь в деревне Чокертме, не давая ему распространиться на дома. Огонь в Турции прошел более 150 тысяч гектаров, жертвами огненной стихии там стали целые деревни.

  • Паром с эвакуированными жителями с острова Эвбея

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    Греция: впереди - неизвестность

    На снимке - жители греческого острова Эвия (Эвбея), которых пришлось эвакуировать на пароме. Никто из них не знает, когда они снова смогут вернуться домой, и мало у кого осталась надежда, что огонь пощадит их дома. Первые возгорания на острове были еще в начале недели, но к тушению с воздуха пожарные приступили лишь в воскресенье, 8 августа.

  • Мужчина пытается потушить лесной пожар

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    Греция: отчаянные попытки потушить огонь

    Не все спасаются бегством - многие жители Греции пытаются помочь пожарным в борьбе с огнем. Иногда их действия приобретают отчаянный характер, как на этом снимке, где мужчина пытается погасить пламя ветками деревьев. Власти просят местных жителей не пытаться самостоятельно сопротивляться огненной стихии и не подвергать себя опасности.

  • Пожарный в Калифорнии

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    США: пламя бушует и вне сезона лесных пожаров

    В Калифорнии в настоящее время зафиксировано более 5700 источников возгорания, при том, что ежегодный сезон лесных пожаров там еще не начался. На снимке пожарный наблюдает за пламенем, пытаясь замедлить распространение лесного пожара вблизи города Вествуд.

  • Смерчи из пепла и углей

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    Калифорния: смерчи из пепла и углей

    Борьбу с пожарами осложняют смерчи из пепла и углей, проносящиеся по холмам Санта-Барбары. Не будучи в состоянии справиться с разрушительной стихией, губернаторы охваченных огнем регионов на северо-западе США обратились за помощью к Вашингтону, прося прислать спасательные команды и пожарные самолеты.

    Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская


  • Пожарные в Якутии

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    Россия: огонь прошел более 3,5 млн гектаров

    В России уже несколько недель горят леса во многих регионах. От разрушительных пожаров особенно сильно пострадала Якутия - к началу августа там зафиксировано свыше 170 очагов возгорания, площадь пожаров превысила 1,6 млн гектаров. По всей стране насчитывается более 150 очагов возгорания, всего огонь прошел более 3,5 млн гектаров.

  • Смог над Красноярском

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    Красноярск: над городом повис смог

    Из-за сильных пожаров над многими городами стелется густой дым, как на этой фотографии сибирского города Красноярска. Из-за повисшего в воздухе смога находиться на открытом воздухе практически невозможно. У многих людей обостряются проблемы с дыханием.

  • Огонь пылает на холме, где стоят дома

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    Турция: пламя лесных пожаров подходит к домам

    С разрушительными пожарами борется и Турция. Пламя лесных пожаров подходит к жилым районам. На снимке турецкие пожарные пытаются остановить огонь в деревне Чокертме, не давая ему распространиться на дома. Огонь в Турции прошел более 150 тысяч гектаров, жертвами огненной стихии там стали целые деревни.

  • Паром с эвакуированными жителями с острова Эвбея

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    Греция: впереди - неизвестность

    На снимке - жители греческого острова Эвия (Эвбея), которых пришлось эвакуировать на пароме. Никто из них не знает, когда они снова смогут вернуться домой, и мало у кого осталась надежда, что огонь пощадит их дома. Первые возгорания на острове были еще в начале недели, но к тушению с воздуха пожарные приступили лишь в воскресенье, 8 августа.

  • Мужчина пытается потушить лесной пожар

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    Греция: отчаянные попытки потушить огонь

    Не все спасаются бегством - многие жители Греции пытаются помочь пожарным в борьбе с огнем. Иногда их действия приобретают отчаянный характер, как на этом снимке, где мужчина пытается погасить пламя ветками деревьев. Власти просят местных жителей не пытаться самостоятельно сопротивляться огненной стихии и не подвергать себя опасности.

  • Пожарный в Калифорнии

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    США: пламя бушует и вне сезона лесных пожаров

    В Калифорнии в настоящее время зафиксировано более 5700 источников возгорания, при том, что ежегодный сезон лесных пожаров там еще не начался. На снимке пожарный наблюдает за пламенем, пытаясь замедлить распространение лесного пожара вблизи города Вествуд.

  • Смерчи из пепла и углей

    Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года

    Калифорния: смерчи из пепла и углей

    Борьбу с пожарами осложняют смерчи из пепла и углей, проносящиеся по холмам Санта-Барбары. Не будучи в состоянии справиться с разрушительной стихией, губернаторы охваченных огнем регионов на северо-западе США обратились за помощью к Вашингтону, прося прислать спасательные команды и пожарные самолеты.

    Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская


Смотрите также:

Смотреть видео 16:29

Юг Европы в огне: катастрофические пожары в Греции, Италии и Турции. DW Новости (06.08.21)

Контекст

Более 200 спасателей из Германии направлены тушить пожары в Греции

Ожидается, что 216 специалистов по борьбе с пожарами, выехавшие 8 августа из Германии, прибудут в Афины 12 августа.  

Европейские пожарные и спецтехника помогут Греции в борьбе с огнем

Свою помощь Греции предоставили Израиль, Кипр, Румыния, Украина, Франция, Швеция и Швейцария. Турции в борьбе с огнем помогают Азербайджан, Казахстан и США.  

В Греции и Турции продолжается борьба с разрушительными лесными пожарами

В Греции пожарные и спецтехника пытаются защитить от огня древнюю Олимпию и монастырь на острове Эвбея. В Турции растут опасения, что огонь может перекинуться на тысячи тонн угля, складированных на ТЭЦ Кемеркой.  

ЕС направляет в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров

Количество погибших достигло десяти человек. Власти Турции заявляют, что взяли под контроль большинство очагов огня. Пожары бушуют также на Сицилии и в Греции.  

Средиземноморские страны страдают от лесных пожаров и рекордной жары

Число погибших в результате лесных пожаров в Турции возросло до пяти. В ближайшие дни в Италии, Турции, Греции и других странах ожидается жара свыше 40 градусов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Небывалые лесные пожары в Турции и на юге Европы  

Также по теме

Пожарные в Якутии

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года 10.08.2021

Аномальная жара во многих регионах мира повлекла за собой разрушительные лесные пожары. С огненной стихией борются в России, Греции, Турции и США. Об этом - фотогалерея DW.

Реклама