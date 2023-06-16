Лесные пожары в Германии
Температура за 30 градусов, палящее солнце, отсутствие дождей. После нескольких недель засухи в ряде регионов Германии бушуют лесные пожары. Фотогалерея DW.
Пожары после дождливой весны
После дождливой весны во многих регионах Германии вот уже несколько недель стоит засуха. В таких условиях опасность лесных пожаров, по данным Немецкой метеорологической службы (DWD), остается высокой. Во многих районах на северо-востоке страны был объявлен пятый, самый высокий уровень опасности. В некоторых регионах уже горят леса.
Адское пекло
Дым и пламя поднималось до небес. 12 июня на двух бывших военных полигонах на юго-западе земли Мекленбург - Передняя Померания вспыхнули пожары. Около 100 гектаров леса к 13 июня горело близ города Любтена. На втором участке возгорания, полигоне Физер Хайде около города Хагенова, огонь из-за порывистого ветра распространился примерно на 45 га леса.
Спасаясь от пламени
На этом фото - пожарные машины в деревне Фольцраде под городом Любтен в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Из-за пожаров на бывших военных полигонах в районе Людвигслюст-Пархим, население было эвакуировано. Вернуться в свои дома жителям деревни разрешили лишь через сутки.
Опасность в недрах земли
Особенно опасной ситуация оказалась из-за того, что в земле на территории бывших полигонов находятся боеприпасы времен Второй мировой войны. Чтобы локализовать очаг возгорания, танку бундесвера пришлось проложить широкий коридор по периметру пламени. На борьбу с огнем были брошены и вертолеты с водой. Операция увенчалась успехом: огонь еще пылает, однако его распространение удалось остановить.
Тушение с вертолета
От лесных пожаров страдают и другие федеральные земли. С конца мая пламя бушует на территории бывшего военного полигона в городе Ютеборге в федеральной земле Бранденбург, к югу от Берлина. На фото изображено, как вертолет забирает воду для тушения здесь пожаров. 10 и 11 июня пламя несколько утихло, однако уже 12 июня разгорелось с новой силой. К концу недели ситуация остается опасной.
Надежда на дождь
На полигоне под Ютеборгом тушение огня также затрудняют хранящиеся в земле боеприпасы. Пожарные надеются, что окончательно победить пламя поможет дождь. Или что огонь "выдохнется" сам, как выразилась глава ведомства по охране порядка Ютеборга Кристиане Линднер-Клопш. По ее словам, ситуация пока не находится под контролем. На данный момент пожар охватывает 733 гектаров леса.
Пылающий "король"
Загорелся лес на вершине Альткёниг (в переводе: "Старый король"), расположенной вблизи Франкфурта-на-Майне. По данным властей округа Хохтаунус, этому участку позволили "выгореть под контролем". Пламя охватило четыре гектара леса, было задействовано более 200 пожарных. В настоящее время пожар считается потушенным. Альткёниг - вторая по высоте гора в массиве Таунус.
Выжженная земля
На границе Баварии и Тюрингии полыхало около двух гектаров леса. За несколько часов пожарная бригада справилась с огнем. Но кое-где еще тлеют угли. Опасность возгорания в регионе сохраняется.