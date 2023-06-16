Лесные пожары в Германии

От лесных пожаров страдают и другие федеральные земли. С конца мая пламя бушует на территории бывшего военного полигона в городе Ютеборге в федеральной земле Бранденбург, к югу от Берлина. На фото изображено, как вертолет забирает воду для тушения здесь пожаров. 10 и 11 июня пламя несколько утихло, однако уже 12 июня разгорелось с новой силой. К концу недели ситуация остается опасной.