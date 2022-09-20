Защита климата в России. Что скажет Верховный суд?

В Верховный суд РФ впервые был подан иск, касающийся политики защиты климата. Есть ли перспективы у первого в России "климатического" дела и кто его инициировал?

Две общественные организации - "Экозащита!" и Московская Хельсинская группа, а также 18 физических лиц, среди которых активисты движения Fridays for Future и представители малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обратились в Верховный суд РФ с иском. Они требуют пересмотреть указ президента и распоряжение правительства, касающиеся планов по снижению объема выбросов парниковых газов в стране. В иске говорится, что изменения климата напрямую затрагивают Россию, которая является одним из мировых лидеров по объему выбросов парниковых газов, и подчеркивается, что вклад страны в борьбу с климатическими изменениями "крайне недостаточный".

Истцы, требуя сократить выбросы парниковых газов, ссылаются на то, что Россия в числе других стран подписала Парижское соглашение - международный договор по защите климата, который Москва ратифицировала в 2019 году. Тем самым РФ взяла на себя обязательства стремиться к тому, чтобы не допустить глобального повышения температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия, но с тех пор не предприняла значительных мер по борьбе с изменением климата, указано в иске.

Это первый иск в России, касающийся политики по защите климата. Сейчас ожидается решение о том, будет ли он принят к рассмотрению в Верховном суде РФ. Поскольку истцы обратились в суд 16 сентября - незадолго до того, как РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека, - рассмотрением иска может заняться Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в случае если он будет отклонен российским судом.

На что ссылаются истцы

В основе иска - данные отчета Марка Чернаика, эксперта организации "Всемирный альянс экологического права". Несмотря на то, что отчет подготовлен американской организацией, эксперт ссылается по большей части на исследования и заключения российских ученых о последствиях изменения климата.

Проседающий грунт - следствие таяния вечной мерзлоты Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

В отчете, в частности, приводятся данные о том, что быстрее всего растет температура в арктических регионах Сибири и Дальнего Востока. За десятилетие она повысилась почти на один градус Цельсия. Что в последние десятилетия на территории России наблюдается аномальная жара, которая приводит к негативным последствиям. Так, жара 2010 года стала непосредственной причиной более 55 тысяч преждевременных смертей в России. Следствием изменения климата в России стал и рост заболеваемости клещевым энцефалитом.

Кроме того, из-за глобального потепления в России увеличивается продолжительность пожароопасного сезона. По прогнозам ученых, к 2060 году он станет длиннее на 10-20 дней по сравнению с 2000 годом. Ускоряется и таяние вечной мерзлоты, что может привести к высвобождению опасных патогенов, например, сибирской язвы, повышению риска оползней и повреждению инфраструктуры.

Изменение климата - прямая угроза коренным народам

Существует и прямая угроза коренным малочисленным народам. Они до сих пор занимаются традиционным хозяйством, поэтому непосредственно ощущают последствия изменения климата. Так, из-за жары и засухи им становится невозможно заниматься собирательством. Обмеление рек сказывается на рыболовстве. А из-за резкого перепада температуры в тундре образуется ледяная корка, что приводит к массовой гибели оленей. Леса уничтожаются пожарами. Все это, вместе с интенсивным темпом освоения Арктики, ставит под угрозу существование коренных народов Севера, указано в отчете.

В России права коренных народов гарантированы конституцией и соответствующим федеральным законом. Однако истец Дмитрий Бережков, ительмен с Камчатки, оценивает усилия государства по сохранению коренных народов как незначительные: "Там, где есть нефть, газ, государство практически не обращает внимание на права коренных народов. Бюджеты выделяются на проведение праздников, фестивалей. Когда же речь идет о сущностных вопросах - о правах на землю, на ресурсы, о рыбных квотах, тогда коренные малочисленные народы оказываются презираемым меньшинством со стороны чиновников". Поэтому для Дмитрия иск, поданный в Верховный суд РФ, - это возможность привлечь внимание к проблемам коренных народов.

Критика в адрес экологов

После появления в СМИ информации о первом иске, касающемся политики защиты климата, его истцы столкнулись с жесткой критикой в свой адрес. Так, Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия", считает воздействие парниковых газов на климат планеты "мифом", который "Запад давно использует против России и Китая", истцов - "наряженной в зеленые цвета доморощенной пятой колонной", а защитников окружающей среды - "фашиствующей сектой". На сайте партии Миронов написал, что "иск - это удар по российским предприятиям "с другой стороны" (имея в виду введенные против РФ санкции Запада).

"Бред, направленный на дискредитацию президента России и правительства", так назвал иск в своем телеграм-канале Валерий Селезнев, депутат из фракции ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике. "Соответствующим органам пора более пристально посмотреть на деятельность множества зарубежных экологов и прочих специалистов по климату. Экология как элемент глобальной войны, развязанной против России, имеет своих зарубежных диверсантов", - написал Селезнев.

Перспективы первого "климатического" дела

Истец Дмитрий Бережков считает, что отрицание последствий и причин изменения климата происходит по политическим причинам. "Россия - это производитель топлива, углеводородов, для нее это невыгодно. Поэтому политическое руководство России полностью игнорирует эту проблему и обращает на нее внимание, только если случаются катастрофы", - считает Бережков.

Другой истец, активист молодежного движения Fridays For Future, Аршак Макичян считает, что этот иск - возможность донести до людей правду о последствиях изменения климата. Он убежден и в том, что изменение климата тесно связано с войнами: "Война (РФ против Украины. - Ред.) отбросила все усилия по международным климатическим переговорам на десятки лет назад, отбросила планы Европы по переходу на ВИЭ (возобновляемые источники энергии. - Ред.)".

Еще один истец, Андрей Данилов из Мурманской области, представитель народности саами, на нападки в свой адрес и обвинения в "работе на Запад" отвечает: "Нельзя разделить человека и природу, это одно целое. Необходимо сохранить себя, сохранить народ, сохранить климат". Данилов в 2021 году уже выиграл дело в Конституционном суде России о традиционной охоте. "Меня просили местные охотники, потому что даже в то время они боялись подавать в суд. А именно после этого иска они поняли, что они могут защищать свои права, что у них есть возможности, есть надежда", - рассказывает он. Данилов настроен оптимистично и надеется, что Верховный суд РФ рассмотрит и данный иск.

Несмотря на то, что существуют примеры выигранных "климатических" дел, в таких странах, как Пакистан и Непал, юрист Григорий Вайпан не очень верит в успех. Особенность этого дела в России состоит в том, что здесь нет независимого суда, считает юрист. Но при этом он отмечает, что в данном случае важен сам факт подачи иска, который является сигналом для властей и общества о существующей проблеме.

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