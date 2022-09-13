В суд РФ впервые подан иск из-за политики в области климата

Истцы пожаловались на климатическую стратегию России, в которой заложен рост выбросов парниковых газов не менее чем до 2030 года. По их мнению, такая политика приводит к большому числу смертей от экстремальной погоды.

Российские правозащитники и граждане обратились в Верховный суд с иском против климатической политики российских властей. Совместный иск подали Московская Хельсинская группа, движение "Экозащита!-Женсовет", а также 18 восемнадцать россиян, сообщает во вторник, 13 сентября, издание "Кедр.медиа" со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст искового заявления. По его данным, речь идет о первой жалобе в суд на российскую климатическую политику.

Как отмечает издание, истцы оспаривают президентский указ "О сокращении выбросов парниковых газов" и Стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Они указывают на то, что российская климатическая стратегия предполагает рост выбросов парниковых газов, по меньшей мере, до 2030 года, тогда как в рамках Парижского соглашения РФ должна снижать объемы эмиссий. При этом увеличение выбросов парниковых газов нарушает фундаментальные права россиян, в том числе право на жизнь и право на охрану здоровья, указывается в тексте иска.

В иске указывается на смерти от экстремальных природных явлений

"Речь идет о вероятных смертях, вызванных экстремальными погодными явлениями: аномальной жарой, наводнениями, засухами, лесными пожарами, заболеваниями, передаваемыми через воду или переносчиками болезней, загрязнением воздуха. Так в 2010 году аномальная жара в России стала непосредственной причиной более 50 тысяч преждевременных смертей. Количество преждевременных смертей из-за аномальной жары 2021-2022 годов еще предстоит установить", - отметили истцы.

Их представитель Григорий Вайпан сообщил изданию, что иск поступил 13 сентября, у Верховного суда теперь есть три дня для решения о приеме к производству или оставлении без рассмотрения. В случае отказа активисты намерены обратиться в Европейский суд по правам человека, при этом у них есть время до 15 сентября - последнего дня действия в РФ Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, указал далее Вайпан.

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