Климат, экономика, здоровье: почему России следует ввести углеродный налог

Активное участие во всемирной борьбе против изменения климата пойдет на пользу России - как ее экономике, поскольку ускорит ее диверсификацию и модернизацию, так и ее жителям, потому что улучшит качество воздуха и снизит смертность от его загрязнения. При этом наиболее эффективным механизмом снижения выбросов в атмосферу парниковых газов представляется введение углеродного налога.

Необходимость платить за выбросы CO2 даст мощный толчок трансформации российской энергетики: оно заставит ускоренно сворачивать использование угля и форсировать развитие возобновляемой энергетики, мощности которой можно будет использовать, в частности, для производства на экспорт "зеленого" водорода.

DGO провела четыре семинара и опубликует семь докладов

Таковы ключевые тезисы исследования, посвященного возможному влиянию на модернизацию России введения платы за выбросы в атмосферу CO2. Оно было представлено и обсуждено 3 февраля в ходе онлайн-семинара, организованного Германской ассоциацией по исследованиям Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, DGO) в рамках проекта "Устойчивая Россия - пути к диверсифицированной и климатически ориентированной экономике".

Логотип германо-российского научного проекта "Устойчивая Россия"

Предварительный итог этого проекта: семь исследований по различным аспектам "зеленой" модернизации России, подготовленных главным образом российскими специалистами и обсужденных с октября по февраль на четырех онлайн-семинарах с экспертами из Германии, России и других европейских стран.

Итог лишь предварительный, потому что DGO собирается в мае опубликовать в своем журнале Osteuropa ("Восточная Европа") на английском и русском языках все семь доработанных после состоявшихся обсуждений докладов - и в том же месяце провести в Москве, если позволит эпидемиологическая ситуация, их публичную презентацию с участием представителей российских государственных органов, бизнеса и общественности.

Почему министерство иностранных дел ФРГ спонсировало проект

Спонсором столь масштабного германо-российского исследовательского проекта выступило министерство иностранных дел ФРГ. Оно, с одной стороны, стремилось дать импульс экспертной дискуссии в самой России, поскольку в Германии прекрасно понимают, что глобальную проблему защиты климата без активного участия крупнейшей по территории страны мира не решить.

Профессор Американского университета в Вашингтоне Александр Голуб

С другой стороны, проект призван предоставить специалистам и заинтересованным сторонам в Германии и Евросоюзе информацию и научные прогнозы о том, как Россия, подписавшая Парижское соглашение и провозгласившая намерение двигаться в сторону климатической нейтральности, будет или могла бы осуществлять экологическую модернизацию своей энергетики и экономики. Понимание этого позволит точнее определить возможные направления международного сотрудничества с участием РФ.

"Проблема управления выбросами парниковых газов должна рассматриваться в рамках общей концепции развития России на ближайшие 30 лет", - подчеркнул в своем выступлении на семинаре один из авторов представленного исследования Александр Голуб, профессор Американского университета в Вашингтоне и генеральный директор расположенного в штате Вирджиния исследовательского центра Climate Equity Research.

Диверсификация российской экономики необходима и неизбежна

Вместе со своим соавтором Владимиром Поташниковым, старшим научным сотрудником Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Голуб убежден: Россия должна и обязательно пойдет по пути диверсификации своей экономики с целью сократить использование ископаемого топлива и зависимость от его экспорта. Причем произойдет это не только и даже не столько из-за участия РФ в глобальной климатической политике.

Научный сотрудник РАНХиГС Владимир Поташников

В ближайшие три десятилетия Россия неминуемо будет терять рынки сбыта для своей основной экспортной продукции - ископаемых энергоносителей, поскольку на путь декарбонизации экономики встали не только важнейшие экономические центры планеты - США, страны ЕС, Китай, но и многие другие государства мира. К тому же, отмечается в исследовании, "в течение последних 10 лет страна находится в ловушке роста", а потому теперь ей необходим рывок, который могут обеспечить только новые технологии и развитие человеческого капитала.

Эти технологии, убеждены оба ученых, непременно будут "зелеными", а чтобы они успешно и динамично развивались, государству следует сделать невыгодным использование ископаемых энергоносителей, виновных в значительной эмиссии парниковых газов - и прежде всего использование угля. Это можно сделать двумя путями: ввести квоты на выбросы CO2 (такой механизм используется в Евросоюзе) или налог на них.

Чем меньше РФ будет сжигать ископаемое топливо, тем чище станет воздух

Опираясь как на экономические теории (облагать налогом надо то, что мешает обществу развиваться), так и на собственные математические модели, авторы исследования пришли к выводу, что России больше подошел бы именно углеродный налог. "Углеродный налог может стать катализатором радикальной диверсификации российской экономики", - подчеркнул в ходе семинара Александр Голуб.

Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае

Одновременно ускоренный отказ от сжигания ископаемого топлива приведет к существенному улучшению качества воздуха во многих российских городах, не говоря уже об угледобывающих регионах. В исследовании приводятся графики, прогнозирующие быстрое сокращение смертности российского населения, причем в ближайшее десятилетие, в случае введения углеродного налога.

Ученые признают: налог приведет к удорожанию электроэнергии. Это, с одной стороны, будет стимулировать более экономное ее потребление, а также повышение энергоэффективности. С другой стороны, из собранных налогов предлагается выплачивать компенсации потребителям, а те смогут использовать получаемые деньги не только на оплату энергии, но и, при бережном ее расходовании, на любые другие цели.

Север России: много ветра и воды для производства "зеленого" водорода

Особое внимание авторы исследования уделили водороду, причем именно "зеленому" H2. Они убеждены, что "Россия может сформировать новую роль на рынке энергетических ресурсов, замещая экспорт нефти и газа экспортом водорода, произведенного на основе альтернативных технологий, в первую очередь ветра и солнечной энергии". В тексте даже есть фраза про "неограниченный потенциал ветровой энергии России".

Первые три ветрогенератора в поселке Тикси на севере Якутии компания "РусГидро" установила в 2018 году

В ходе семинара Александр Голуб пояснил, что на огромных северных просторах России много ветра и одновременно много воды, необходимой для электролиза, что является очень серьезным конкурентным преимуществом РФ. В последнее время, по его словам, Всемирный банк и другие аналитические центры уделяют много внимания перспективам производства "зеленого" водорода в странах Африки с помощью солнечной энергии, но там как раз нередко стоит проблема нехватки воды.

Владимир Поташников, в свою очередь, подтвердил: "В России вопросами водорода стали сейчас заниматься очень активно, причем именно на уровне компаний". У российского бизнеса, подчеркнул он, H2-технологии отторжения не вызывают.

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