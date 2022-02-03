Климат, экономика, здоровье: почему России следует ввести углеродный налог

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ВВП вырастет, воздух станет чище, смертей будет меньше. В рамках германо-российского проекта ученые представили механизм сокращения выбросов парниковых газов в РФ.
Активное участие во всемирной борьбе против изменения климата пойдет на пользу России - как ее экономике, поскольку ускорит ее диверсификацию и модернизацию, так и ее жителям, потому что улучшит качество воздуха и снизит смертность от его загрязнения. При этом наиболее эффективным механизмом снижения выбросов в атмосферу парниковых газов представляется введение углеродного налога.
Необходимость платить за выбросы CO2 даст мощный толчок трансформации российской энергетики: оно заставит ускоренно сворачивать использование угля и форсировать развитие возобновляемой энергетики, мощности которой можно будет использовать, в частности, для производства на экспорт "зеленого" водорода.
Таковы ключевые тезисы исследования, посвященного возможному влиянию на модернизацию России введения платы за выбросы в атмосферу CO2. Оно было представлено и обсуждено 3 февраля в ходе онлайн-семинара, организованного Германской ассоциацией по исследованиям Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, DGO) в рамках проекта "Устойчивая Россия - пути к диверсифицированной и климатически ориентированной экономике".
Предварительный итог этого проекта: семь исследований по различным аспектам "зеленой" модернизации России, подготовленных главным образом российскими специалистами и обсужденных с октября по февраль на четырех онлайн-семинарах с экспертами из Германии, России и других европейских стран.
Итог лишь предварительный, потому что DGO собирается в мае опубликовать в своем журнале Osteuropa ("Восточная Европа") на английском и русском языках все семь доработанных после состоявшихся обсуждений докладов - и в том же месяце провести в Москве, если позволит эпидемиологическая ситуация, их публичную презентацию с участием представителей российских государственных органов, бизнеса и общественности.
Спонсором столь масштабного германо-российского исследовательского проекта выступило министерство иностранных дел ФРГ. Оно, с одной стороны, стремилось дать импульс экспертной дискуссии в самой России, поскольку в Германии прекрасно понимают, что глобальную проблему защиты климата без активного участия крупнейшей по территории страны мира не решить.
С другой стороны, проект призван предоставить специалистам и заинтересованным сторонам в Германии и Евросоюзе информацию и научные прогнозы о том, как Россия, подписавшая Парижское соглашение и провозгласившая намерение двигаться в сторону климатической нейтральности, будет или могла бы осуществлять экологическую модернизацию своей энергетики и экономики. Понимание этого позволит точнее определить возможные направления международного сотрудничества с участием РФ.
"Проблема управления выбросами парниковых газов должна рассматриваться в рамках общей концепции развития России на ближайшие 30 лет", - подчеркнул в своем выступлении на семинаре один из авторов представленного исследования Александр Голуб, профессор Американского университета в Вашингтоне и генеральный директор расположенного в штате Вирджиния исследовательского центра Climate Equity Research.
Вместе со своим соавтором Владимиром Поташниковым, старшим научным сотрудником Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Голуб убежден: Россия должна и обязательно пойдет по пути диверсификации своей экономики с целью сократить использование ископаемого топлива и зависимость от его экспорта. Причем произойдет это не только и даже не столько из-за участия РФ в глобальной климатической политике.
В ближайшие три десятилетия Россия неминуемо будет терять рынки сбыта для своей основной экспортной продукции - ископаемых энергоносителей, поскольку на путь декарбонизации экономики встали не только важнейшие экономические центры планеты - США, страны ЕС, Китай, но и многие другие государства мира. К тому же, отмечается в исследовании, "в течение последних 10 лет страна находится в ловушке роста", а потому теперь ей необходим рывок, который могут обеспечить только новые технологии и развитие человеческого капитала.
Эти технологии, убеждены оба ученых, непременно будут "зелеными", а чтобы они успешно и динамично развивались, государству следует сделать невыгодным использование ископаемых энергоносителей, виновных в значительной эмиссии парниковых газов - и прежде всего использование угля. Это можно сделать двумя путями: ввести квоты на выбросы CO2 (такой механизм используется в Евросоюзе) или налог на них.
Опираясь как на экономические теории (облагать налогом надо то, что мешает обществу развиваться), так и на собственные математические модели, авторы исследования пришли к выводу, что России больше подошел бы именно углеродный налог. "Углеродный налог может стать катализатором радикальной диверсификации российской экономики", - подчеркнул в ходе семинара Александр Голуб.
Одновременно ускоренный отказ от сжигания ископаемого топлива приведет к существенному улучшению качества воздуха во многих российских городах, не говоря уже об угледобывающих регионах. В исследовании приводятся графики, прогнозирующие быстрое сокращение смертности российского населения, причем в ближайшее десятилетие, в случае введения углеродного налога.
Ученые признают: налог приведет к удорожанию электроэнергии. Это, с одной стороны, будет стимулировать более экономное ее потребление, а также повышение энергоэффективности. С другой стороны, из собранных налогов предлагается выплачивать компенсации потребителям, а те смогут использовать получаемые деньги не только на оплату энергии, но и, при бережном ее расходовании, на любые другие цели.
Особое внимание авторы исследования уделили водороду, причем именно "зеленому" H2. Они убеждены, что "Россия может сформировать новую роль на рынке энергетических ресурсов, замещая экспорт нефти и газа экспортом водорода, произведенного на основе альтернативных технологий, в первую очередь ветра и солнечной энергии". В тексте даже есть фраза про "неограниченный потенциал ветровой энергии России".
Первые три ветрогенератора в поселке Тикси на севере Якутии компания "РусГидро" установила в 2018 году
В ходе семинара Александр Голуб пояснил, что на огромных северных просторах России много ветра и одновременно много воды, необходимой для электролиза, что является очень серьезным конкурентным преимуществом РФ. В последнее время, по его словам, Всемирный банк и другие аналитические центры уделяют много внимания перспективам производства "зеленого" водорода в странах Африки с помощью солнечной энергии, но там как раз нередко стоит проблема нехватки воды.
Владимир Поташников, в свою очередь, подтвердил: "В России вопросами водорода стали сейчас заниматься очень активно, причем именно на уровне компаний". У российского бизнеса, подчеркнул он, H2-технологии отторжения не вызывают.
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