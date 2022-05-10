В ООН опасаются, что к 2026 году глобальное потепление превысит 1,5 градуса

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) опасается, что ситуацию с изменением климата на планете в ближайшие годы ждет резкое ухудшение . Вероятность того, что повышение среднегодовой глобальной температуры по меньшей мере в течение одного года из следующих пяти лет временно превысит критическую отметку в 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, оценивается в 50 процентов, и со временем эта вероятность только увеличивается, говорится в бюллетене ВМО, обнародованном во вторник, 10 мая.

При этом метеорологи практически абсолютно (на 93 процента) уверены в том, что в период с 2022 по 2026 год, будет зафиксирован по крайней мере один новый рекордно жаркий год.

В 2015 году в рамках Парижского соглашения по климату была достигнута договоренность по возможности ограничить повышение температуры до 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Это должно позволить избежать наиболее тяжелых последствий изменения климата.

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