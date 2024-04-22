Изменение климата: Европа побила антирекорд, выяснили ученые

С лесными пожарами, наводнениями и рекордным количеством жарких дней столкнулась Европа в 2023 году. Об этом говорится в докладе, посвященном глобальному изменению климата.

Последствия глобального изменения климата все более очевидны повсюду, и Европа - не исключение. Это становится понятно, если взглянуть на данные, которые содержатся в последнем докладе службы ЕС по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S) и Всемирной метеорологической организации (ВМО). В Европе, согласно документу, с 2020 года зафиксировано три самых жарких года, и десять самых теплых лет - с 2007 года.

2023 год и вовсе побил антирекорд. Вместе с 2020-м это был самый жаркий год в Европе, когда температура воздуха повысилась на один градус в сравнении с периодом с 1991 по 2020 годы. В целом прошлый год в плане рисков, связанных с изменением климата, стал сложным для Европы и показал наличие проблем на разных уровнях, комментирует результаты наблюдения за климатом директор C3S Карло Буонтемпо. "В 2023 году в Европе произошли самые крупные когда-либо зафиксированные лесные пожары, чудовищные наводнения, а также тяжелые периоды аномальной жары в приморской зоне - но и выпало самое большое количество осадков", - сказал глава службы.

Ущерб от наводнений составил почти 11 млрд евро

Всего в Европе в 2023 году выпало почти на семь процентов больше осадков, чем обычно. В одной трети рек поднялся уровень воды, что стало причиной паводков.

Тысячи домов под водой: Болгария была одной из стран, в которой в 2023 году было сильное наводнение Фото: Impact Press Group/NurPhoto/IMAGO

От наводнений в Европе, по предварительным оценкам, пострадали около 1,6 млн человек. Минимум 40 человек погибли. Жертвами ураганов и бурь стали 63 человека, 44 погибли в результате лесных пожаров. Ущерб, вызванный погодными аномалиями и последствиями изменения климата, в Европе достиг 13,4 млрд евро, более 80 процентов это суммы пришлось на ущерб от наводнений.

"Кризис, вызванный изменением климата, - самый большой вызов для нашего поколения. Расходы, связанные с мерами по защите климата, кажутся высокими, но если ничего не предпринимать, расходы будут еще выше", - говорит Селесте Сауло, генеральный секретарь ВМО.

В Европе все чаще наступает экстремальная жара

Последствий для здоровья, которые связаны с экстремальными погодными условиями и изменением климата , также становится все больше, говорят ученые. Число людей, умерших от последствий аномальной жары, в последние 20 лет выросло почти на 30 процентов. Во всей Европе все больше дней, когда температура воздуха чрезмерно высокая. 2023 год побил рекорд по количеству экстремально жарких дней. К экстремальной жаре ученые относят температуру воздуха выше 46 градусов по Цельсию, при таких условиях необходимы специальные меры, чтобы избежать рисков для здоровья.

В странах юга Европы, например в Испании, температура воздуха достигала 45 градусов по Цельсию и выше Фото: Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

В один из самых жарких дней в июле прошлого года 41 процент стран юга Европы столкнулся с сильной, очень сильной или экстремальной жарой - у многих людей это вызвало так называемый "тепловой стресс". Этот термин описывает влияние высокой температуры воздуха в сочетании с другими факторами, такими как влажность воздуха, скорость ветра, солнечное излучение.

Тепловой стресс, который человек испытывает на протяжении долгого времени, может усугубить проблемы со здоровьем. К тому же он повышает риск теплового удара, особенно у маленьких детей, пожилых и хронически больных людей. Между тем, согласно авторам доклада, риск для здоровья из-за периодов аномальной жары в обществе недооценен.

Таяние ледников и лесные пожары

Жара в Европе в 2023 году повлияла и на ледники. Таяние льдов, в том числе на горных вершинах, наблюдалось по всему миру, но особенно сильно это происходило в Альпах. Одной из причин стало то, что зимой там выпало очень мало снега. За последние два года альпийские ледники потеряли около 10 процентов их оставшегося объема, говорится в докладе C3S .

Или еще пример того, как связаны жара, снег и засуха: из-за недостаточного снежного покрова уровень воды в альпийской реке По на протяжении всего года был ниже среднего. Из-за этого на севере Италии наблюдалась нехватка воды и засуха.

Жара и засуха ведут к возникновению лесных пожаров. В 2023 году леса горели по всей Европе. В течение года была выжжена территория, сопоставимая по размерам с Лондоном, Парижем и Берлином вместе взятыми. Самый крупный лесной пожар в Европе произошел в Греции: регион, который был уничтожен огнем, был в два раза больше, чем территория греческой столицы - Афин.

Европа является континентом, который "нагревается" быстрее других, здесь температура повышается в два раза быстрее в сравнении с глобальным средним показателем. По мнению вице-директора C3S Саманты Берджесс, это зависит, кроме прочего, от близости европейского континента к Арктике. Улучшение качества воздуха в Европе, согласно Берджесс, также привело к тому, что стало меньше микроскопических частиц, которые отражают солнечный свет и способствуют охлаждению.

Лесные пожары в Греции, 2023 год Фото: Achilleas Chiras/AP/picture alliance

Хорошие новости: больше "зеленой" энергии

Еще никогда в Европе не производилось такое количество электроэнергии из альтернативных источников, как в 2023 году: из всего объема производимой энергии "зеленая" составила 43 процента. Для сравнения, в 2022 году этот показатель достигал 36 процентов. Осенние и зимние ветра, а также высокий уровень воды в реках обеспечили производство большего количества электроэнергии с помощью воды и ветра.

Таким образом второй год подряд производство электричества из возобновляемых источников превысило объем энергии, полученный при использовании ископаемого топлива. Но радоваться рано, отмечают авторы доклада: и в 2023 году выбросы парниковых газов продолжали расти, а это напрямую влияет на глобальное потепление.

К сожалению, говорит Буонтемпо, вряд ли последствия изменения климата в ближайшем будущем исчезнут. Нужно рассчитывать на то, что в дальнейшем будут установлены и другие антирекорды, пока климат не стабилизируется, добавляет Саманта Берджесс. Но тем не менее, говорит она, возможно, что предстоящим летом в Европе по крайней мере не будет новых температурных рекордов. Это связано с тем, что в этом году заканчивается действие эффекта Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана), оказывающего заметное влияние на климат.