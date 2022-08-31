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Наталья Позднякова
31 августа 2022 г.
https://www.dw.com/ru/anomalnaja-zhara-i-ee-posledstvija/g-62974473
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Карикатура - под надписью "Прощание с Горбачевым" "президент России Владимир Путин" в траурном костюме, с траурной повязкой и букетом цветом пытается незаметно уйти на цыпочках.

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