Аномальная жара в мире и ее последствия
Лето-2022 оказалось на редкость знойным - по данным ученых, жара, что случается один раз в 500 лет, затронула почти половину земного шара. Фотогалерея DW о нынешней аномальной жаре и ее последствиях.
Пересохший Рейн
Нынешнее лето в Европе выдалось особенно знойным. По оценкам экспертов, это была самая сильная жара за последние 500 лет. С такой аномалией, по данным ученых, столкнулась почти половина земного шара. Одно из последствий экстремальной жары - обмелевшие реки. На этом фото - набережная Рейна в Кёльне.
Обмелевшая Луара
Этим летом на европейском континенте выпало очень незначительное количество осадков, а температура воздуха поднималась до 40 градусов. Крупные реки, такие как Рейн, По и Луара, сильно обмелели. Вследствие чего по ним было даже ограничено судоходство.
Жара в Испании
Так сейчас выглядит озеро Ла Виньюэла - крупнейший водный резервуар в испанской провинции Малага. После отсутствия осадков в течение нескольких месяцев и аномальной жары озеро длиной в 6 км и глубиной в 100 м наполнено водой лишь на 12 процентов от привычного объема.
Река По без воды
Так выглядит полностью пересохший приток реки Пo вблизи Турина. Если осадков не будет и в ближайшее время, то уровень воды в крупнейшей реке северной Италии может достичь самой низкой отметки за период наблюдения. Уже сейчас полноводность По вдвое ниже, чем в обычно.
Жаркий июль в Великобритании
В северной части Великобритании, по официальным данным, июль нынешнего года выдался самым сухим и жарким с 1935 года. Температура воздуха в середине июля превышала 40 градусов по Цельсию. Почти половина рек страны обмелела. Власти даже были вынуждены ввести запрет на полив частых садов.
Жара в Китае
Необычно жаркая погода затронула не только Европу, но и другие континенты. Так сейчас выглядит третья по полноводности река в мире - Янцзы. Китай нынешнем летом пережил рекордную жару. Низкий уровень воды в реках повлиял не только на судоходство, но и на выработку электроэнергии, которая снизилась на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.
Ирак может превратиться в пустыню
Ирак, особенно подверженный риску опустынивания и воздействию из-за изменения климата, третий год подряд борется с последствиями жары. Большая часть болотистой местности на юге страны, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, пересохла. Длительная жара в прошлом году привела к сокращению производства продукции аграрного сектора на 17 процентов.
Тысячелетний рекорд в США
Река Колорадо и озера вокруг нее существенно пострадали от экстремально высокой температуры. Последний раз такая аномалия наблюдалась тысячу лет назад. Река, что течет с юго-запада США в Мексику, является в том числе источником для полива аграрных культур. Низкий уровень воды в Колорадо привел к сильному ограничению ее использования в этих целях. Такие ограничения затронули и крупные города США.
Жара приведет к неурожаю
Аномальная жара может негативно сказаться на урожае, в том числе зерновых. Особенно пострадать могут такие культуры, как кукуруза, подсолнечник и бобовые. На западе региона Средиземного моря жара и засуха предположительно продлятся до середины ноября.
Лесные пожары - следствие жары
Одним из последствий аномальной жары являются лесные пожары. Из-за высокой температуры и отсутствия дождей горят, в частности, большие площади лесов на юге Европы. На этом фото - тушение лесного пожара на юге Испании.