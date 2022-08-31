Необычно жаркая погода затронула не только Европу, но и другие континенты. Так сейчас выглядит третья по полноводности река в мире - Янцзы. Китай нынешнем летом пережил рекордную жару. Низкий уровень воды в реках повлиял не только на судоходство, но и на выработку электроэнергии, которая снизилась на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.