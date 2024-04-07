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В Греции объявлен высокий уровень пожарной опасности

Жан Рофе
7 апреля 2024 г.

В окрестностях Афин, на Крите и Кикладских островах, а также в центральной части Греции в ближайшие дни ожидается сильный ветер, что значительно повышает риск возникновения пожаров.

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Лесные пожары на острове Родос в июле 2023 года
Греция стремится избежать повторения прошлогодних пожаров (фото из архива)Фото: Nicolas Economou/Reuters

В ряде регионов Греции установлен четвертый - второй по серьезности - уровень пожарной опасности на фоне лесных пожаров, которые могут усилиться в связи с сильным ветром. Об этом сообщило министерство по делам защиты граждан в субботу, 6 апреля.

По данным ведомства, только за этот день по всей стране вспыхнул 71 лесной пожар. Как указала пожарная служба страны, хотя большинство пожаров удалось взять под контроль, один из них - на острове Крит - все еще пылал на момент публикации. Три человека получили легкие травмы в результате пожара.

Ожидается сильный ветер

До 9 апреля в некоторых частях Греции ожидается сильный ветер скоростью до 60 км/ч, что "сделает ситуацию чрезвычайно опасной для возникновения пожаров", отметило министерство. Речь идет о регионе Афин, центральной части страны, Кикладских островах и Крите.

Эксперты говорят, что сезон лесных пожаров в Греции, который обычно начинался в мае, скорее всего, будет начинаться все раньше и раньше из-за антропогенного изменения климата.

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