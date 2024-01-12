ООН: 2024 год может стать жарче рекордно жаркого 2023 года

В минувшем году с июня по декабрь ежемесячно устанавливались новые температурные рекорды. На фоне климатического феномена Эль-Ниньо эта тенденция будет сохраняться и в 2024 году, уверены эксперты.

2023 год стал самым жарким за все время метеонаблюдений, но 2024-й может стать еще жарче - в минувшем году в период с июня по декабрь ежемесячно устанавливались все новые температурные рекорды. И эта тенденция, по всей видимости, сохранится и в 2024 году из-за климатического феномена Эль-Ниньо, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в докладе по итогам 2023 года, обнародованном в пятницу, 12 января.

Тем самым ВМО подтвердила данные европейской метеослужбы Copernicus, согласно которым 2023 год стал самым жарким за все время погодных наблюдений с 1850 года. Глава ВМО Селесте Сауло предупредила, что из-за Эль-Ниньо в 2024 году следует ожидать новых температурных рекордов. "Поскольку Эль-Ниньо обычно сильнее всего влияет на глобальные температуры, и он достиг своего пика в 2023 году, то 2024 год может стать еще жарче", - пояснила она.

В минувшем году средняя глобальная температура была на 1,45 градуса выше, чем в доиндустриальный период (с 1850 до 1900 годы), отмечается в докладе ВМО, который базируется на данных, полученных целым рядом признанных институтов. Между тем по данным Copernicus, обнародованным 9 января, средняя глобальная температура была выше на 1,48 градуса.

Парижское соглашение по климату

Мировое сообщество в целях избежания катастрофических последствий изменения климата в 2015 году заключило Парижское соглашение, согласно которому глобальное потепление должно быть ограничено менее чем двумя градусами, а желательно - 1,5 градусами по сравнению с доиндустриальной эпохой.

По подсчетам американского метеорологического ведомства Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), средняя глобальная температура по поверхности Земли в 2023 году была на 1,18 градуса выше средней за все двадцатое столетие. Глава ВМО Сауло назвала климатические изменения крупнейшим вызовом для человечества.

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