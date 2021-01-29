 В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов | Новости из Германии о Европе | DW | 23.04.2022

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Европа

В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов

В Евросоюзе разработали закон о цифровых услугах. Он содержит правила по пресечению нелегального контента для крупных интернет-компаний вроде Google, Meta или Microsoft.

Логотипы Facebook, Twitter и Google на фоне флага ЕС

Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали закон о цифровых услугах, предусматривающий систему правил для крупных интернет-компаний вроде Google, Meta или Microsoft. Об этом в ночь на субботу, 23 апреля, объявила после 16-часовых консультаций в Брюсселе вице-председатель Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

"Благодаря закону о цифровых услугах то, что нелегально в офлайне будет так же рассматриваться и регулироваться и в онлайне - и это не слоган, а реальность!", - написала Вестагер в Twitter.

В соответствии с проектом закона, интернет-гиганты с аудиторией свыше 45 млн уникальных пользователей в месяц должны будут более строго следить за размещаемым контентом и платить сборы надзорным органам. В случае нарушения предписаний им грозят штрафы в размере до 6% их общемирового оборота, при повторном нарушении возможен запрет на деятельность на территории Евросоюза.

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    Автор: Наталия Королева


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