 Еврокомиссия усовершенствует законодательство для защиты детей в интернете | Новости из Германии о Европе | DW | 09.01.2022

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Европа

Еврокомиссия усовершенствует законодательство для защиты детей в интернете

Поправки в законодательство ЕС обяжут интернет-компании сообщать о материалах, связанных с сексуальным насилием над детьми.

Илва Йоханссон

Илва Йоханссон

Еврокомиссия (ЕК) хочет усовершенствовать законодательство для защиты детей в интернете. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Выдержки из беседы с ней привело в воскресенье, 9 января, издание Welt am Sonntag.

"Сексуальное насилие над детьми в интернете растет. В ближайшие месяцы я предложу законодательство, которое обяжет компании выявлять факты сексуального насилия над детьми, информировать о них и устранять" подобные материалы, подчеркнула Йоханссон, добавив, что добровольного оповещения будет недостаточно.

По ее словам, новая норма в первую очередь коснется крупных интернет-компаний. При этом на пять подобных гигантов приходится 99% такого рода уведомлений, а только на Meta Platforms, Inc. (ранее - Facebook Inc. - Ред.) - 95%. До недавнего времени корпорации были свободны в принятии решений о том, принимать ли меры против распространения материалов, связанных с сексуальным насилием, в интернете. Правовой основой для этого служило соответствующее постановление ЕС.

Спрос на подобные материалы вырос в ходе пандемии

Йоханссон констатировала, что во время пандемии спрос на подобные материалы вырос, причем в ряде стран - членов Евросоюза сразу на 25%.

Еврокомиссар сообщила, что только в 2020 году интернет-провайдеры и социальные сети передали в соответствующие органы 22 млн добровольных уведомлений о подобных злоупотреблениях. Для сравнения в 2019 году этот показатель составлял 17 млн.

Илва Йоханссон настаивает на создании специального центра ЕС

Чиновница видит потребность в создании специального центра ЕС для борьбы с сексуальным насилием над детьми и его предотвращения.

Ранее, в мае 2021 года, был заблокирован один из крупнейших в мире сайтов педофилов в даркнете по итогам многомесячного расследования. Интернет-платформа Boystown, включавшая в себя форум и несколько чатов, действовала минимум с июня 2019 года и насчитывала более 400 тысяч участников, сообщило Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) в Висбадене.

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    Автор: Никита Баталов


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