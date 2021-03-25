 Заблокирован один из крупнейших в мире сайтов педофилов в даркнете | Новости из Германии о Германии | DW | 03.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Заблокирован один из крупнейших в мире сайтов педофилов в даркнете

В Германии и Парагвае задержаны четверо участников даркнет-платформы Boystown, их обвиняют в распространении детской порнографии. Проведены обыски в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге.

Человек в темной комнате за клавиатурой ноутбука

Один из крупнейших в мире сайтов педофилов в даркнете заблокирован в результате многомесячного расследования. Интернет-платформа Boystown, включавшая в себя форум и несколько чатов, действовала минимум с июня 2019 года и насчитывала более 400 тысяч участников, сообщило Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) в Висбадене в понедельник, 3 мая.

Задержания в Германии и Парагвае

Трое подозреваемых задержаны в Германии, еще один гражданин ФРГ взят под стражу в Парагвае на основании международного ордера на арест. Его ожидает экстрадиция во Франкфурт-на-Майне.

Все четверо находятся под стражей с середины апреля, их обвиняют в распространении детской порнографии. По версии следствия, трое главных обвиняемых являлись администраторами сайта, отвечали за управление серверами, а также распространяли среди участников интернет-сообщества инструкции по защите от обнаружения стражами порядка.

Расследование координировал Европол

Власти Германии в середине апреля провели обыски в 7 объектах в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге. Этому предшествовало длительное расследование, инициированное ФРГ и координируемое полицейской службой Европейского Союза (Европол). Были задействованы правоохранительные органы Австралии, Канады, Нидерландов, США и Швеции.

Министр юстиции Гессена Ева Кюне-Хёрман (Eva Kühne-Hörmann) назвала действия следователей фантастическим успехом в борьбе с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Преступники не могут чувствовать себя в безопасности даже в даркнете, подчеркнула она.

Смотрите также:

  • Телефон в руках, на экране которого написал хэштег #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира

    Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

  • Коллаж: Харви Вайнштейн и голливудские актрисы

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Харви Вайнштейн

    Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

  • Кадр из сериала Карточный домик с Кевином Спейси

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Кевин Спейси

    Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

  • Актер Дастин Хоффман

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Не редкость в Голливуде

    Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

  • Депутат Европарламента с плакатом с надписью #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие в Европарламенте

    Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

  • Депутат парламента Великобритании Майкл Фэллон

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Парламент и Минобороны Великобритании

    3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

  • Миротворцы ООН и беженцы в Южном Судане

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие над беженцами

    3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

  • Американская баскетболистка Брианна Стюарт во время игры

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Спорт и арт-сообщество

    О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

  • Женщина с ребенком на фоне Кремля

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    А что в России?

    История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 26:00

Сексуальное насилие над детьми в католической церкви: тормозит ли Ватикан ход расследований?

Аудио- и видеофайлы по теме

Несовершеннолетние жены и сексуальное насилие в Турции - "Европа в фокусе" (28.05.2018)  

Торговля детьми: ЮНИСЕФ и полиция борются вместе  

Также по теме

Symbolbild - Kindesmissbrauch

В Германии принят новый закон о борьбе с сексуальным насилием над детьми 25.03.2021

Насилие над несовершеннолетними в ФРГ будет всегда считаться преступлением и наказываться лишением свободы на срок не менее 1 года. Значительно ужесточаются и наказания за детскую порнографию.

Finowfurt | Razzien und Festnahmen wegen sexuellen Missbrauchs: Siegel des Polizeipräsidiums Münster an Haustür

В Германии задержаны 11 подозреваемых в сексуальном насилии над детьми 06.06.2020

Полиция несколько недель расследует случаи сексуального насилия над тремя детьми. Следствие нашло более 500 терабайт данных, свидетельствующих о преступлении. Под стражей находятся 7 вероятных педофилов.

Deutschland Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach

Что известно о крупнейшей сети педофилов, раскрытой в Германии 02.07.2020

По данным следствия, онлайн-сеть педофилов насчитывала порядка 30 000 анонимных пользователей. Они обменивались детской порнографией и обсуждали свои преступные действия. Подробности - у DW.

Реклама

Самые читаемые

Белорусская оппозиция объявила о новой акции протеста  

Немки удаляют татуировки. Почему?  

Тихановская обсудила с властями Италии "умные санкции" против режима Лукашенко  