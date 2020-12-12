 Так ли темно в даркнете? Что ищут пользователи в теневой части Сети | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 12.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Так ли темно в даркнете? Что ищут пользователи в теневой части Сети

Традиционно считалось, что пользователи браузеров для анонимного веб-серфинга обычно пытаются найти в интернете оружие или наркотики. Американские ученые выяснили, что это не так.

Рука на клавиатуре ноутбука

Тот, кто обычно пользуется браузерами Chrome или Firefox, как правило, знает о даркнете весьма немного - к примеру, то, что там можно купить наркотики, оружие и детскую порнографию. Однако хотя теневой сектор Сети и принято считать торговой площадкой криминального мира, этим его функции не ограничиваются.

У пользователей есть множество причин сохранять анонимность в виртуальном пространстве. Во-первых, многие не готовы мириться с тем, что интернет-платформы собирают данные о юзерах для таргетированной рекламы. Во-вторых, во многих государствах с недемократической формой правления власти блокируют неугодные сайты или контролируют активность пользователей в Сети.

"Луковая" технология

Обойти ограничения, избавиться от таргетированной рекламы и уберечься от возможной интернет-слежки помогает специальное программное обеспечение - к примеру, браузер Tor (The Onion Router), с помощью которого пользователи могут сохранять анонимность при посещении интернет-страниц.

Браузер Tor на экране ноутбука

Браузер Tor пропускает сигнал через распределенную систему прокси-серверов

Tor работает на основе технологии так называемой "многослойной" или "луковой" маршрутизации - когда запрос пользователя поступает не напрямую по конкретному адресу, а через узлы прокси-серверов, так что отследить исходный запрос становится крайне сложно. Программа не только обеспечивает юзерам доступ к заблокированному контенту, но и не позволяет следить за тем, какие сайты они посещают и где физически находятся.

Доступ к Tor, впрочем, можно относительно легко заблокировать: это уже давно происходит в таких странах как Китай, Иран и Беларусь. В этом случае разработчики анонимайзера рекомендуют пользователям прибегать к помощи так называемых "мостов" (bridges) - анонимных узлов с часто меняющимися IP-адресами, которые не отправляют на сервера провайдера информацию о пользователе. Инструкция по настройке этой функции доступна в специальном разделе сервиса https://bridges.torproject.org.

Зачем юзеры пользуются Tor?

Исследователи из Политехнического университета Виргинии и Скидмор-Колледжа, расположенных в штате Нью-Йорк, попытались выяснить, кто на самом деле использует браузер Tor и к какому контенту через нее осуществляется доступ.

Скриншот сайта DW

Через Tor можно получить доступ и к сайту DW

Для этого ученые применили свой собственный сервер - так называемый Entry Guard, позволяющий увидеть тип сайтов, на которые после подключения к Tor заходили юзеры.

Результаты исследования оказались неожиданными. 93 процента всех сайтов, которые посещали пользователи Tor, находились в Сети в свободном доступе: к ним можно было бы подключиться через любой обыкновенный браузер. Из этого следует, что юзеры, в первую очередь, пользуются анонимайзерами для защиты своей конфиденциальности - к примеру, чтобы избавиться от назойливой рекламы или обойти ограничения свободы слова.

Нелегальный контент или защита от слежки?

В то же время только около семи процентов сайтов, на которые юзеры заходили через Tor, имели домен .onion и были недоступны за пределами этого браузера. Поскольку это позволяет сохранить анонимность и провайдеру, американские исследователи пришли к выводу, что большинство из этих ресурсов предлагают нелегальный контент.

С этим, однако, согласны далеко не все. Страницы с onion-маршрутизаторами предлагают и ряд международных СМИ - к примеру, The New York Times, BBC и BuzzFeed. По Tor-адресу https://dwnewsvdyyiamwnp.onion доступен и контент Deutsche Welle. Решение предоставить доступ к сайту через этот браузер связано со стремлением обойти цензуру: страницы DW на 30 языках заблокированы в ряде стран, в частности, Китае и Иране.

"Частью ДНК Deutsche Welle является обеспечение наших целевых групп по всему миру независимой информацией. Поэтому логично, что мы начали использовать и возможность дотянуться до людей на подверженных цензуре рынках, которые до сих пор не имели никакого или лишь ограниченный доступ к свободным СМИ", - пояснил директор по маркетингу DW Гидо Баумхауэр (Guido Baumhauer).

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:22

Зачем России понадобился автономный интернет

Аудио- и видеофайлы по теме

Интернет под колпаком: для чего на самом деле создают автономный Рунет. DW Новости  

Дело Богатова: как математик оказался под следствием из-за чужого поста  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Демонстративное равнодушие Путина к правам человека  

Тихановская открыла Народные посольства белорусов в 20 странах  

В США иск Техаса об аннулировании выборов поддержали еще 17 штатов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно