Так ли темно в даркнете? Что ищут пользователи в теневой части Сети

Тот, кто обычно пользуется браузерами Chrome или Firefox, как правило, знает о даркнете весьма немного - к примеру, то, что там можно купить наркотики, оружие и детскую порнографию. Однако хотя теневой сектор Сети и принято считать торговой площадкой криминального мира, этим его функции не ограничиваются.

У пользователей есть множество причин сохранять анонимность в виртуальном пространстве. Во-первых, многие не готовы мириться с тем, что интернет-платформы собирают данные о юзерах для таргетированной рекламы. Во-вторых, во многих государствах с недемократической формой правления власти блокируют неугодные сайты или контролируют активность пользователей в Сети.

"Луковая" технология

Обойти ограничения, избавиться от таргетированной рекламы и уберечься от возможной интернет-слежки помогает специальное программное обеспечение - к примеру, браузер Tor (The Onion Router), с помощью которого пользователи могут сохранять анонимность при посещении интернет-страниц.

Браузер Tor пропускает сигнал через распределенную систему прокси-серверов

Tor работает на основе технологии так называемой "многослойной" или "луковой" маршрутизации - когда запрос пользователя поступает не напрямую по конкретному адресу, а через узлы прокси-серверов, так что отследить исходный запрос становится крайне сложно. Программа не только обеспечивает юзерам доступ к заблокированному контенту, но и не позволяет следить за тем, какие сайты они посещают и где физически находятся.

Доступ к Tor, впрочем, можно относительно легко заблокировать: это уже давно происходит в таких странах как Китай, Иран и Беларусь. В этом случае разработчики анонимайзера рекомендуют пользователям прибегать к помощи так называемых "мостов" (bridges) - анонимных узлов с часто меняющимися IP-адресами, которые не отправляют на сервера провайдера информацию о пользователе. Инструкция по настройке этой функции доступна в специальном разделе сервиса https://bridges.torproject.org.

Зачем юзеры пользуются Tor?

Исследователи из Политехнического университета Виргинии и Скидмор-Колледжа, расположенных в штате Нью-Йорк, попытались выяснить, кто на самом деле использует браузер Tor и к какому контенту через нее осуществляется доступ.

Через Tor можно получить доступ и к сайту DW

Для этого ученые применили свой собственный сервер - так называемый Entry Guard, позволяющий увидеть тип сайтов, на которые после подключения к Tor заходили юзеры.

Результаты исследования оказались неожиданными. 93 процента всех сайтов, которые посещали пользователи Tor, находились в Сети в свободном доступе: к ним можно было бы подключиться через любой обыкновенный браузер. Из этого следует, что юзеры, в первую очередь, пользуются анонимайзерами для защиты своей конфиденциальности - к примеру, чтобы избавиться от назойливой рекламы или обойти ограничения свободы слова.

Нелегальный контент или защита от слежки?

В то же время только около семи процентов сайтов, на которые юзеры заходили через Tor, имели домен .onion и были недоступны за пределами этого браузера. Поскольку это позволяет сохранить анонимность и провайдеру, американские исследователи пришли к выводу, что большинство из этих ресурсов предлагают нелегальный контент.

С этим, однако, согласны далеко не все. Страницы с onion-маршрутизаторами предлагают и ряд международных СМИ - к примеру, The New York Times, BBC и BuzzFeed. По Tor-адресу https://dwnewsvdyyiamwnp.onion доступен и контент Deutsche Welle. Решение предоставить доступ к сайту через этот браузер связано со стремлением обойти цензуру: страницы DW на 30 языках заблокированы в ряде стран, в частности, Китае и Иране.

"Частью ДНК Deutsche Welle является обеспечение наших целевых групп по всему миру независимой информацией. Поэтому логично, что мы начали использовать и возможность дотянуться до людей на подверженных цензуре рынках, которые до сих пор не имели никакого или лишь ограниченный доступ к свободным СМИ", - пояснил директор по маркетингу DW Гидо Баумхауэр (Guido Baumhauer).

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