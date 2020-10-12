 ″Дом детства″: как в Германии помогают малолетним жертвам насилия | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 13.10.2020

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Германия

"Дом детства": как в Германии помогают малолетним жертвам насилия

В берлинской клинике "Шарите" центр помощи детям, ставшим жертвами насилия, переходит на новую - скандинавскую - модель работы. Она ставит во главу угла потребности ребенка и пережитое им.

Из комнаты выходит ребенок, которого ведет за руку женщина

У того, кто входит в "Дом детства" (Childhood-Haus) в Берлине, сразу возникает ощущение, что он попал в детский сад. Помещение оборудовано игровыми уголками, мебель разноцветная, перед низкими диванными столиками стоят удобные стулья. И все же, если присмотреться внимательнее, замечаешь, что это вовсе не обычный детский сад. Во-первых, здесь работает медицинский кабинет. Во-вторых, в "Доме детства" есть оборудованная тремя камерами комната для совещаний, доступ в которую имеют полицейские, социальные работники и судьи. Заявления, сделанные в этой комнате, можно задокументировать и впоследствии использовать как доказательства в суде.

"Главное здесь - ребенок, он находится в центре всего происходящего", - поясняет Астрид Хеллинг-Бакки (Astrid Helling-Bakki), глава фонда World Childhood Foundation, отделение которого действует в самой знаменитой клинике Германии - столичной "Шарите". Главное предназначение "Дома детства" - ускорить процесс выздоровления ребенка, который может длиться годы или даже десятилетия, а также минимизировать последствия стресса и травм у детей, ставших жертвами насилия.

Процедура уголовного преследования в ФРГ не учитывает особенностей детей

Хеллинг-Бакки занималась лечением многих детей, ставших жертвами физического или сексуального насилия. Она не понаслышке знает, сколько всего меняется в жизни ребенка, как только о случае насилия становится известно. "Дети испытывают тревогу, они запуганы. С ними постоянно пытаются говорить разные взрослые, - рассказывает педиатр. - Дети не понимают, почему после того, как один человек спросил их о чем-то в одной комнате, они вынуждены рассказывать другому человеку все то же самое в другой". По мнению врача, дети часто чувствуют себя в такой ситуации непонятыми.

Йоханнес-Вильгельм Рёриг

Йоханнес-Вильгельм Рёриг

Медики и соцработники уже не раз жаловались на то, что в подобных случаях действующая в Германии система помощи работает слишком медленно и неповоротливо. "Иногда, прежде чем ребенок может дать показания в суде, проходят два или три года. Можно себе представить, что семилетний ребенок по прошествии трех лет уже не сможет так подробно рассказать о произошедшем, чтобы его показания привели к признанию подсудимого виновным", - указывает Зибилле Винтер (Sibylle Winter), замдиректора клиники психиатрии, психосоматики и психотерапии в "Шарите".

Кроме того, процедура расследования уголовных дел в ФРГ не учитывает особенностей детей, "защита ребенка не является центральной целью расследования, так что Германия в этой области не дотягивает до международных стандартов", добавляет Йоханнес-Вильгельм Рёриг (Johannes-Wilhelm Rörig), независимый уполномоченный по вопросам предотвращения сексуального насилия в отношении детей. Перед судом преступник может сослаться на презумпцию невиновности, доказательства его вины должны быть неоспоримыми.

В плане защиты жертв насилия ФРГ отстает от Скандинавии и США

"Дом детства" - это попытка найти новый подход в противодействии сексуальному насилию в отношении детей в Германии. Такая модель существует уже десятилетия в США, где работают так называемые Центры защиты детей (Child Advocacy Centers), и в скандинавских странах с их "Домами ребенка" (Barnahus). При этом для немецкой бюрократии создание подобных учреждений является настоящим вызовом.

Одна из комнат Дома детства

"Дом детства", на первый взгляд, очень похож на детский сад

Сложность ситуации в ФРГ заключается в том, что полицейские, судьи, врачи и соцработники здесь не обязаны обмениваться друг с другом информацией по конкретным делам. В некоторых скандинавских странах терапевт или соцработник обязан сообщить полиции, если у него возникает подозрение, что ребенок стал жертвой сексуального насилия. В Германии же, по словам Хеллинг-Бакки, "обязанности вовлекать в расследование таких дел представителей системы юстиции нет - несмотря на то, что такие случаи, несомненно, являются преступлениями".

В США о каждом случае насилия в отношении ребенка необходимо сообщить полиции, а она, в свою очередь, обязана завести уголовное дело. В Германии же нет традиции уголовного преследования преступников в таких ситуациях, основное внимание сосредоточено на поддержке жертв, продолжает Хеллинг-Бакки: "В Германии никто не хочет начинать уголовное преследование. Но я считаю, что одно не исключает другое".

Сотрудничество больниц, ведомства по делам молодежи, суда и полиции

В то же время модель, по которой работает "Дом детства", представляет собой вызов и для экспертов, которые годами занимались случаями сексуального насилия в отношении детей. "Эта модель не только междисциплинарна, но и трансдисциплинарна", - отмечает Зибилле Винтер. Ведь специалисты из четырех различных учреждений - больницы, ведомства по делам молодежи (Jugendamt), суда и полиции - тесно сотрудничают друг с другом и учитывают в своей работе информацию других ведомств.

Женщина перед монитором, на котором картинки сразу с нескольких видеокамер

В "Доме детства" всего один сотрудник координирует действия различных ведомств

Винтер приводит пример подобного успешного сотрудничества: "Врач констатирует, что отец, надругавшийся над своим сыном, находился в состоянии алкогольного опьянения. Раньше этот врач не мог знать, известно ли это суду. Благодаря сотрудничеству различных ведомств, налаженному через "Дом детства", суд автоматически получает уведомление об этом факте и может предпринять необходимые шаги, например, распорядиться, чтобы отец ребенка прошел программу лечения".

В "Доме детства" в Берлине всего один сотрудник занимается координацией действий различных ведомств. Однако существуют планы расширить инфраструктуру и нанять дополнительный персонал. Ведь потребность в учреждениях такого рода огромна. "Я уже не раз говорила: нам нужен дом в десять этажей, это как минимум", - подчеркивает Винтер. Раз в два дня к ней в клинику на лечение поступает новый ребенок, вероятно, ставший жертвой насилия.

Миллион малолетних жертв сексуального насилия в Германии

Проект "Дом детства" пока находится на пилотной стадии. Официально он должен начать работу 1 января 2021 года. Однако уже сейчас есть планы по созданию еще нескольких "Домов детства" в Берлине. В Лейпциге и Хайдельберге такие учреждения уже действуют.

Проект осуществляется на деньги фонда World Childhood Foundation - организации, созданной королевой Швеции Сильвией и работающей, кроме Швеции и Германии, также в Бразилии и США. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Германии сейчас живет около миллиона девочек и мальчиков, которые являлись - или до сих пор являются - жертвами сексуального насилия. В пересчете это от одного до двух детей в каждом школьном классе.

О том, насколько серьезна эта проблема для ФРГ, свидетельствует идущий сейчас судебный процесс по делу о сети педофилов, на которую полиция вышла после задержания одного из ее вероятных членов в городе Бергиш-Гладбах в октябре 2019 года. По всей вероятности, в эту сеть входили тысячи предполагаемых преступников.

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  • Детская площадка на набережной Рейна

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  • Качели

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    Инспекцией площадок занимается компания TÜV Rheinland - международный концерн, один из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. Инспекторы подготовили 10 "золотых правил" для родителей: сообщать о дефектах в TÜV Rheinland, самостоятельно контролировать инвентарь, следить за чистотой, сообщать о нецелевом использовании и т.д.

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    Автор: Марина Борисова


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