"Дом детства": как в Германии помогают малолетним жертвам насилия

У того, кто входит в "Дом детства" (Childhood-Haus) в Берлине, сразу возникает ощущение, что он попал в детский сад. Помещение оборудовано игровыми уголками, мебель разноцветная, перед низкими диванными столиками стоят удобные стулья. И все же, если присмотреться внимательнее, замечаешь, что это вовсе не обычный детский сад. Во-первых, здесь работает медицинский кабинет. Во-вторых, в "Доме детства" есть оборудованная тремя камерами комната для совещаний, доступ в которую имеют полицейские, социальные работники и судьи. Заявления, сделанные в этой комнате, можно задокументировать и впоследствии использовать как доказательства в суде.

"Главное здесь - ребенок, он находится в центре всего происходящего", - поясняет Астрид Хеллинг-Бакки (Astrid Helling-Bakki), глава фонда World Childhood Foundation, отделение которого действует в самой знаменитой клинике Германии - столичной "Шарите". Главное предназначение "Дома детства" - ускорить процесс выздоровления ребенка, который может длиться годы или даже десятилетия, а также минимизировать последствия стресса и травм у детей, ставших жертвами насилия.

Процедура уголовного преследования в ФРГ не учитывает особенностей детей

Хеллинг-Бакки занималась лечением многих детей, ставших жертвами физического или сексуального насилия. Она не понаслышке знает, сколько всего меняется в жизни ребенка, как только о случае насилия становится известно. "Дети испытывают тревогу, они запуганы. С ними постоянно пытаются говорить разные взрослые, - рассказывает педиатр. - Дети не понимают, почему после того, как один человек спросил их о чем-то в одной комнате, они вынуждены рассказывать другому человеку все то же самое в другой". По мнению врача, дети часто чувствуют себя в такой ситуации непонятыми.

Йоханнес-Вильгельм Рёриг

Медики и соцработники уже не раз жаловались на то, что в подобных случаях действующая в Германии система помощи работает слишком медленно и неповоротливо. "Иногда, прежде чем ребенок может дать показания в суде, проходят два или три года. Можно себе представить, что семилетний ребенок по прошествии трех лет уже не сможет так подробно рассказать о произошедшем, чтобы его показания привели к признанию подсудимого виновным", - указывает Зибилле Винтер (Sibylle Winter), замдиректора клиники психиатрии, психосоматики и психотерапии в "Шарите".

Кроме того, процедура расследования уголовных дел в ФРГ не учитывает особенностей детей, "защита ребенка не является центральной целью расследования, так что Германия в этой области не дотягивает до международных стандартов", добавляет Йоханнес-Вильгельм Рёриг (Johannes-Wilhelm Rörig), независимый уполномоченный по вопросам предотвращения сексуального насилия в отношении детей. Перед судом преступник может сослаться на презумпцию невиновности, доказательства его вины должны быть неоспоримыми.

В плане защиты жертв насилия ФРГ отстает от Скандинавии и США

"Дом детства" - это попытка найти новый подход в противодействии сексуальному насилию в отношении детей в Германии. Такая модель существует уже десятилетия в США, где работают так называемые Центры защиты детей (Child Advocacy Centers), и в скандинавских странах с их "Домами ребенка" (Barnahus). При этом для немецкой бюрократии создание подобных учреждений является настоящим вызовом.

"Дом детства", на первый взгляд, очень похож на детский сад

Сложность ситуации в ФРГ заключается в том, что полицейские, судьи, врачи и соцработники здесь не обязаны обмениваться друг с другом информацией по конкретным делам. В некоторых скандинавских странах терапевт или соцработник обязан сообщить полиции, если у него возникает подозрение, что ребенок стал жертвой сексуального насилия. В Германии же, по словам Хеллинг-Бакки, "обязанности вовлекать в расследование таких дел представителей системы юстиции нет - несмотря на то, что такие случаи, несомненно, являются преступлениями".

В США о каждом случае насилия в отношении ребенка необходимо сообщить полиции, а она, в свою очередь, обязана завести уголовное дело. В Германии же нет традиции уголовного преследования преступников в таких ситуациях, основное внимание сосредоточено на поддержке жертв, продолжает Хеллинг-Бакки: "В Германии никто не хочет начинать уголовное преследование. Но я считаю, что одно не исключает другое".

Сотрудничество больниц, ведомства по делам молодежи, суда и полиции

В то же время модель, по которой работает "Дом детства", представляет собой вызов и для экспертов, которые годами занимались случаями сексуального насилия в отношении детей. "Эта модель не только междисциплинарна, но и трансдисциплинарна", - отмечает Зибилле Винтер. Ведь специалисты из четырех различных учреждений - больницы, ведомства по делам молодежи (Jugendamt), суда и полиции - тесно сотрудничают друг с другом и учитывают в своей работе информацию других ведомств.

В "Доме детства" всего один сотрудник координирует действия различных ведомств

Винтер приводит пример подобного успешного сотрудничества: "Врач констатирует, что отец, надругавшийся над своим сыном, находился в состоянии алкогольного опьянения. Раньше этот врач не мог знать, известно ли это суду. Благодаря сотрудничеству различных ведомств, налаженному через "Дом детства", суд автоматически получает уведомление об этом факте и может предпринять необходимые шаги, например, распорядиться, чтобы отец ребенка прошел программу лечения".

В "Доме детства" в Берлине всего один сотрудник занимается координацией действий различных ведомств. Однако существуют планы расширить инфраструктуру и нанять дополнительный персонал. Ведь потребность в учреждениях такого рода огромна. "Я уже не раз говорила: нам нужен дом в десять этажей, это как минимум", - подчеркивает Винтер. Раз в два дня к ней в клинику на лечение поступает новый ребенок, вероятно, ставший жертвой насилия.

Миллион малолетних жертв сексуального насилия в Германии

Проект "Дом детства" пока находится на пилотной стадии. Официально он должен начать работу 1 января 2021 года. Однако уже сейчас есть планы по созданию еще нескольких "Домов детства" в Берлине. В Лейпциге и Хайдельберге такие учреждения уже действуют.

Проект осуществляется на деньги фонда World Childhood Foundation - организации, созданной королевой Швеции Сильвией и работающей, кроме Швеции и Германии, также в Бразилии и США. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Германии сейчас живет около миллиона девочек и мальчиков, которые являлись - или до сих пор являются - жертвами сексуального насилия. В пересчете это от одного до двух детей в каждом школьном классе.

О том, насколько серьезна эта проблема для ФРГ, свидетельствует идущий сейчас судебный процесс по делу о сети педофилов, на которую полиция вышла после задержания одного из ее вероятных членов в городе Бергиш-Гладбах в октябре 2019 года. По всей вероятности, в эту сеть входили тысячи предполагаемых преступников.

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