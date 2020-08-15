Дело о крупнейшей сети педофилов в Германии: как защитить детей

Суд над Йоргом Л., одним из обвиняемых по делу о сетевой группировке педофилов, должен был начаться 10 августа, но из-за пожара в здании Кельнского суда заседание было перенесено на неделю и теперь состоится 17 августа. Расследование деяний Йорга Л. и связанных с ними случаев сексуального надругательства над детьми в немецком городе Бергиш-Гладбах помогло выявить гигантскую онлайн-сеть педофилов по всей Германии.

Преступления в Бергиш-Гладбахе стали отправной точкой

Неприметный дом в маленьком городке Бергиш-Гладбах недалеко от Кельна: небольшой ухоженный садик у входа, плоская крыша - идеальная иллюстрация жизни типичного представителя немецкого среднего класса. "По словам соседей, в этом доме жила милая семья - никаких нареканий, никаких странностей", - вспоминает сотрудница местной полиции Лиза Вагнер (Lisa Wagner). Именно она 21 октября 2019 года присутствовала при обыске, обрушившем фасад внешне благополучной жизни и обнажившем неприглядную правду о хозяине дома Йорге Л.

Бергиш-Гладбах - типичный городок, где живет много представителей немецкого среднего класса

43-летнего менеджера отеля обвинили в том, что он насиловал свою маленькую дочь и записывал свои действия на видео, которыми затем делился в интернете. Обнаруженные детские порнографические фотографии и видео, а также чаты, в которых Йорг Л. вел переписку под псевдонимами "лиловый06789 Гомер Симпсон" и "Бычий глаз", стали первым звеном в крупнейшем в истории Германии расследовании дела о сексуальном насилии в отношении детей. Изучая онлайн-контакты Йорга Л., полиция обнаружила целую сеть педофилов из 30 000 анонимных пользователей: столько IP-адресов удалось выявить следователям.

В полиции Кельна создано спецподразделение "Berg"

Специально для расследования этого дела осенью 2019 года в криминальной полиции Кельна был создан специальный отдел под кодовым названием "Berg". Изначально в него входили 350 человек, на сегодняшний день число сотрудников сокращено до 130. Ежедневно участники спецгруппы просматривают террабайты фото- и видеоматериалов, в основном содержащих сцены жестокого сексуального насилия над детьми.

"Такие фотографии и видео всегда действуют на психику - даже на психику опытных полицейских", - делится Лиза Вагнер. Три следователя спецподразделения "Berg" были вынуждены обратиться за медицинской помощью и перевестись на работу в другие отделы. Но теми, кто продолжает день за днем погружаться в эту бездну, движет сильнейшая мотивация: идентифицировать преступников, вырвать детей из того кошмара, в котором им приходится жить, покончить с этим преступлением, поясняет Вагнер. Вместе со своими коллегами из группы "Berg" она продолжает изучать чудовищные фотографии и видеокадры.

Лиза Вагнер изучает террабайты чудовищных фото- и видеоматериалов, чтобы положить конец преступлениям

На сегодняшний день список подозреваемых насчитывает 87 человек, следователям удалось спасти почти 50 детей, в том числе - трехмесячного младенца, рассказывает прокурор Кельнской прокуратуры Маркус Хартман (Markus Hartmann). С 2016 года он руководит Центральным бюро и контактным пунктом по борьбе с киберпреступностью в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия (ZAC NRW). Возглавляемая Хартманом структура занимается особо тяжкими киберпреступлениями. К ним относится и "дело Бергиш-Гладбах".

Колоссальный размах преступлений педофилов в Германии

Изучение улик против каждого из 87 обвиняемых дает все новые зацепки, и число предполагаемых преступников растет. Прокурор Хартман особо подчеркивает, что все случаи - это звенья одной гигантской цепи: "Они образуют целую сеть коммуникационных структур, которая, по мнению следствия, облегчала и усиливала возможность совершения этих преступных деяний".

Прокурор Маркус Хартман

В конце июня министр юстиции Северного Рейна - Вестфалии Петер Бизенбах (Peter Biesenbach) признался, что даже представить не мог реальный размах содеянного, и констатировал, что дело о сети педофилов приобрело "новое измерение", которое министр назвал чудовищным.

Участники сетевой группы педофилов в чатах и мессенджерах в даркнете и общедоступных сегментах интернета распространяли детскую порнографию, "подбивали друг друга на совершение преступлений", договаривались об обмене детьми и делились советами - в частности о том, как успокоить ребенка, чтобы можно было его беспрепятственно использовать. "Тех, кто колебался, подбадривали и подталкивали к тому, чтобы они претворили в жизнь свои намерения", - добаивил Бизенбах. Порой в чатах одновременно участвовали до 1800 человек.

"Общаясь в чатах, они укрепляли друг друга в убеждении, что совращение детей и сексуальное насилие над ними является социально допустимым и приемлемым", - указывает прокурор Хартман. Он называет это "существенным искажением восприятия". Осознание того, что было совершено тягчайшее преступление, сглаживалось благодаря общению с такими же преступниками: "Они уверяли друг друга в том, что все, что они делают, - совершенно нормально, вплоть до мысли о том, что преступные действия были совершены по взаимному согласию с ребенком".

Сколько детей в ФРГ становятся жертвами педофилов?

Количество зарегистрированных случаев сексуального насилия в отношении детей и распространения детской порнографии на территории Германии неуклонно растет. В 2019 году было возбуждено почти 16 000 уголовных дел по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в 2019 году на стадии расследования в немецкой полиции находилось более 12 000 уголовных дел, связанных с детской порнографией: это в два раза больше, чем в 2016 году.

Педофилы часто пользуются даркнетом

Помимо этого, следователи также выявили почти 3000 тысячи случаев кибергруминга - вида сексуального насилия в отношении детей в интернете, состоящего в том, что преступники регистрируются в соцсетях под видом подростков, втираются в доверие к детям и пытаются получить от них интимные видео или фото, а затем шантажируют, вынуждая их отправить еще более откровенные материалы, деньги или встретиться в режиме офлайн.

Но число невыявленных преступлений гораздо выше - примерно в семь раз, подчеркивает независимый уполномоченный федерального правительства по вопросам предотвращения сексуальных злоупотреблений в отношении детей Йоханнес-Вильгельм Рёриг (Johannes-Wilhelm Rörig). Он занимает этот пост уже девять лет и почти все это время говорит о колоссальных масштабах сексуальных надругательств над детьми, требуя, чтобы борьба с этим преступлением воспринималась как национальная задача.

"Преступники, среди которых встречаются и женщины, могут быть представителями абсолютно всех социальных слоев. Проблема сексуального насилия по отношению к детям - как в аналоговом мире, так и в Сети - это проблема для общества в целом", - отметил Рёриг в беседе с DW.

Одно лишь ужесточение уголовного законодательства - не выход

Преступления последних лет, связанные с надругательствами над детьми, - в числе которых "дело Бергиш-Гладбах", дела о педофилии в Люгде и Мюнстере - приобрели общенациональный резонанс, и это сделало тему насилия по отношению к детям предметом общественного обсуждения. Но Рёриг сожалеет, что в дискуссии в основном идет речь о суровых мерах наказания.

На заседании суда по делу о сети педофилов Elysium в январе 2019 года

"Только лишь ужесточив уголовное законодательство, мы не сможем бороться с таким комплексным явлением как сексуальное насилие над детьми и сексуальные злоупотребления в Сети", - убежден Йоханнес-Вильгельм Рёриг. Гораздо важнее, считает он, чтобы у следователей был доступ ко всем новейшим технологиям расследования, которые во много раз усиливают возможность обнаружения преступников.

"Они полностью вышли из-под контроля и в своих онлайн-чатах утратили все возможные человеческие принципы", - говорит о педофилах Рёриг. Поэтому, помимо наказания, преступникам необходима терапия и профессиональная помощь, уверен он.

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