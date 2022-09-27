Лидер победившей в Италии партии заверила Киев в поддержке

Лидер победившей на внеочередных парламентских выборах в Италии партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заверила Украину в "приверженности поддержке дела свободы украинского народа". Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте во вторник, 28 сентября.

"Уважаемый президент Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа. Будьте сильными и сохраняйте непоколебимую веру", - ответила Мелони на поздравление с победой от президента Украины Владимира Зеленского.

"Поздравляем Джорджу Мелони и ее партию с победой на выборах. Мы ценим неизменную поддержку Италии Украины в борьбе с российской агрессией. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии", - написал Зеленский.

В Италии победила коалиция правых сил

По итогам внеочередных парламентских выборов в Италии победу одержала коалиция правых сил. По предварительным данным, партия "Братья Италии" Мелони получила более 26 процентов голосов избирателей, еще около 18 процентов набрали другие партии коалиции. "Демократическая партия" набрала менее 20 процентов голосов, а "Движение пяти звезд" около 15 процентов.

После выборов главным фаворитом на пост премьер-министра страны считается Мелони, поскольку ее партия набрала больше всех голосов среди правых сил, которым удалось договориться о создании коалиции.

В ходе своей предвыборной кампании она неоднократно подчеркивала, что не планирует менять политику Италии в отношении Украины и России, напоминает агентство dpa. Двух других лидеров правой коалиции бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони неоднократно упрекали в тесных связях с Кремлем.

После вторжения России в Украину Сальвини заявил об изменении своего отношения к президенту России Владимиру Путину. "Мое мнение о Путине изменилось из-за войны. Потому что когда человек начинает бомбить, посылает танки, вторгается в чужую страну, это уже совсем другое дело", - сказал Сальвини в интервью Bloomberg за неделю до выборов.

Берлускони за несколько дней до выборов также заявил, что "агрессия против Украины неоправданна и неприемлема, позиция партии "Вперед, Италия" четкая. Мы всегда будем с ЕС и НАТО".

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