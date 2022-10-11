Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?

9 мин. назад 9 мин. назад

Энергетический кризис накануне зимы и растущий приток беженцев - на руку Кремлю, жаждущему ослабить Европу, которая поддерживает Украину в войне с РФ. Карикатура DW о том, что могло бы обрадовать Путина.