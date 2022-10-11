Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?

Фото: DWПолитикаРоссияКак ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?9 мин. назад9 мин. назадЭнергетический кризис накануне зимы и растущий приток беженцев - на руку Кремлю, жаждущему ослабить Европу, которая поддерживает Украину в войне с РФ. Карикатура DW о том, что могло бы обрадовать Путина.https://www.dw.com/ru/kak-oslabit-evropu-derzkij-plan-putina/a-63405473РекламаСмотрите также:Немцы боятся холодной зимы?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video