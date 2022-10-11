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Карикатура - "президент России Владимир Путин" склонился над картой Европы. Над ней две большие стрелки: синяя "Холода" с севера, красная " Беженцы" - с юга.
Фото: DW
ПолитикаРоссия

Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?

9 мин. назад

Энергетический кризис накануне зимы и растущий приток беженцев - на руку Кремлю, жаждущему ослабить Европу, которая поддерживает Украину в войне с РФ. Карикатура DW о том, что могло бы обрадовать Путина.

https://www.dw.com/ru/kak-oslabit-evropu-derzkij-plan-putina/a-63405473

Смотрите также:

Немцы боятся холодной зимы?

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