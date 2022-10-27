  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Здание министерства обороны США
Здание министерства обороны СШАФото: AP
ПолитикаСША

США испытали компоненты гиперзвукового оружия

Сергей Ромашенко
29 мин. назад

В ходе испытаний на полигоне NASA в штате Виргиния был осуществлен запуск зондирующей ракеты. Военное командование оценило запуск как успешный.

https://p.dw.com/p/4Iji2

Американские военные 26 октября провели испытания компонентов гиперзвукового оружия на летно-испытательном полигоне NASA в штате Виргиния. Со стартовой площадки была запущена зондирующая ракета. Специалисты также провели 11 различных экспериментов по сбору данных и информации о компонентах гиперзвуковых ракет, включая термостойкие материалы и высокотехнологичную электронику, сообщила в четверг, 27 октября, американская телекомпания CNN.

Директор программ стратегических систем вице-адмирал Джонни Вулф, руководивший испытаниями, оценил запуск как успешный. Данные, собранные в результате этих тестов, помогут в разработке гиперзвуковой системы для ВМС и гиперзвукового оружия большой дальности для армии, отмечает CNN.

Аналогичный тестовый запуск ракеты запланирован на 27 октября. В этот день будут проведены 13 дополнительных экспериментов в рамках разработки гиперзвукового оружия.

Разработка гиперзвукового оружия в США

Пентагон стал в приоритетном порядке разрабатывать гиперзвуковое оружие после того, как Китай в 2021 году объявил об успешных гиперзвуковых пусках, а Россия начала использовать гиперзвуковые ракеты в ходе войны против Украины. В этом году министерство обороны США уже дважды проводило испытания гиперзвуковых ракет - в марте и мае.

В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обогнала США в разработке гиперзвукового оружия. На вооружении РФ находятся гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал", которые, как утверждают российские военные, могут поражать цели на расстоянии более 2000 километров, преодолевая системы противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Американские испытания гиперзвукового оружия проходят на фоне тренировки стратегических ядерных сил РФ. Российская сторона заранее уведомила Пентагон об этих учениях. Предыдущие такие учения проводились 19 февраля, за пять дней до начала российского вторжения в Украину.

Смотрите также:

Что происходит в Ивано-Франковской области?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Существует ли новое оружие Путина? (02.03.2018)

Существует ли новое оружие Путина? (02.03.2018)

Новое оружие, о котором рассказал российский президент, вероятно, либо еще не разработано, либо не прошло испытания, уверен немецкий эксперт по космической технике.
Политика2 марта 2018 г.02:52 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Балаклея после деоккпации

Что узнало Reuters из документов ВС РФ, брошенных в Балаклее

Конфликты10 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Атака на Собчак. Яхта Чемезова пыталась сбежать. DW Шоу

Атака на Собчак. Яхта Чемезова пыталась сбежать. DW Шоу

Конфликты19 ч. назад60:10 мин.
external

Нина Хрущева: развал РФ абсолютно возможен

Нина Хрущева: развал РФ абсолютно возможен

Политика21 ч. назад08:18 мин.
Добыча в Китае сырья для производства редкоземельных металлов

Редкоземельные металлы из Китая. Где ФРГ найдет альтернативу

Редкоземельные металлы из Китая. Где ФРГ найдет альтернативу

Политика6 ч. назад
Вид на Мюнхен

Плохие новости для россиян с недвижимостью в Европе

Плохие новости для россиян с недвижимостью в Европе

Экономика и бизнес7 ч. назад
Протесты 26 октября в родном городе Махсы Амини в Иране

40 дней со дня смерти Амини: протесты в Иране продолжаются

40 дней со дня смерти Амини: протесты в Иране продолжаются

Политика15 ч. назад
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью DW

Виталий Кличко: Путину нужна Украина без украинцев

Виталий Кличко: Путину нужна Украина без украинцев

Политика18 ч. назад
На главную страницу