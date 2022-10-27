США испытали компоненты гиперзвукового оружия

В ходе испытаний на полигоне NASA в штате Виргиния был осуществлен запуск зондирующей ракеты. Военное командование оценило запуск как успешный.

Американские военные 26 октября провели испытания компонентов гиперзвукового оружия на летно-испытательном полигоне NASA в штате Виргиния. Со стартовой площадки была запущена зондирующая ракета. Специалисты также провели 11 различных экспериментов по сбору данных и информации о компонентах гиперзвуковых ракет, включая термостойкие материалы и высокотехнологичную электронику, сообщила в четверг, 27 октября, американская телекомпания CNN.

Директор программ стратегических систем вице-адмирал Джонни Вулф, руководивший испытаниями, оценил запуск как успешный. Данные, собранные в результате этих тестов, помогут в разработке гиперзвуковой системы для ВМС и гиперзвукового оружия большой дальности для армии, отмечает CNN.

Аналогичный тестовый запуск ракеты запланирован на 27 октября. В этот день будут проведены 13 дополнительных экспериментов в рамках разработки гиперзвукового оружия.

Разработка гиперзвукового оружия в США

Пентагон стал в приоритетном порядке разрабатывать гиперзвуковое оружие после того, как Китай в 2021 году объявил об успешных гиперзвуковых пусках, а Россия начала использовать гиперзвуковые ракеты в ходе войны против Украины. В этом году министерство обороны США уже дважды проводило испытания гиперзвуковых ракет - в марте и мае.

В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обогнала США в разработке гиперзвукового оружия. На вооружении РФ находятся гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал", которые, как утверждают российские военные, могут поражать цели на расстоянии более 2000 километров, преодолевая системы противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Американские испытания гиперзвукового оружия проходят на фоне тренировки стратегических ядерных сил РФ. Российская сторона заранее уведомила Пентагон об этих учениях. Предыдущие такие учения проводились 19 февраля, за пять дней до начала российского вторжения в Украину.

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