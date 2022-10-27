Украина увеличила военные расходы бюджета на 10,5 млрд евро

На 246-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за событиями четверга, 27 октября (время московское).

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Обещанных Евросоюзом и США средств хватит для финансовой поддержки Украины в 2023 году, если война не обострится, считает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Мы войдем в 2023 год с достаточной финансовой поддержкой для Украины", - заявила она журналистам. Ранее МВФ оценил ежемесячные потребности Украины в финансировании на предстоящий год в размере 3 миллиардов долларов США, однако в случае усиления войны сумма может вырасти до 5 миллиардов, отметили аналитики.

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Беспилотник Warmate Фото: Leszek Szymanski/PAP/picture alliance

Еще 20 беспилотных летательных аппаратов Warmate отправлены на фронт, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Ранее на средства, собранные с помощью платформы UNITED24, были закуплены 40 ударных дронов этого типа, половина из них была передана ВСУ в сентябре.

Госдума РФ одобрила мобилизацию судимых по тяжким статьям

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Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении законопроекты о мобилизации граждан с судимостью и о добровольческих формированиях. Нововведения разрешают призывать граждан с непогашенной судимостью по тяжким статьям, исключая преступления против половой неприкосновенности ребенка, совершение теракта, государственную измену и ряд других случаев. Кроме того, при объявлении мобилизации в Вооруженные силы в качестве гражданского персонала станет можно переводить тех, кто проходит альтернативную гражданскую службу вне военных структур.

Законопроект о добровольческих формированиях предполагает, что статус добровольцев, их права и денежное обеспечение будут соответствовать положению служащих по контракту. Такие формирования может создавать министерство обороны по указу президента РФ.

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В Украине открыли 43 уголовных производства по фактам сексуальных преступлений на оккупированных россиянами территориях, сообщила на брифинге заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко. По ее словам, среди зафиксированных преступлений есть факты групповых изнасилований и изнасилований несовершеннолетних. Больше всего пострадавших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами, было выявлено в Киевской области - 15 человек, добавила Павличенко.

Украина увеличила военные расходы бюджета на 10,5 млрд евро

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет страны на 2022 год, который предусматривает увеличение военных расходов на 386,9 млрд гривен (10,5 млрд евро), сообщается на сайте Верховной рады . Согласно документу, основная часть дополнительных средств будет направлена Минобороны - 365,2 млрд гривен (9,9 млрд евро). "Для покрытия дополнительных расходов по общему фонду государственного бюджета увеличены государственные внутренние заимствования и соответственно вырос предельный объем государственного долга на 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что реализация такого закона "позволит осуществлять неотложные задачи в сфере национальной безопасности и обороны и меры по отпору вооруженной агрессии РФ против Украины, выполнять обязательства государства по выплате своевременно и в полном объеме военнослужащим денежного обеспечения".

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В Боровском районе Харьковcкой области обнаружено еще одно массовое захоронение, в котором по меньшей мере 17 тел гражданских и военных, сообщила Национальная полиция Украины. "Жители рассказали следствию, что оккупанты собирали тела погибших по всему району. 13 апреля привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства . По данным полиции, все изъятые тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти

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В оккупированном Бердянске Запорожской области началась "выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан", сообщила в Telegram назначенная РФ "администрация" города. Она ссылается на указ президента РФ Владимира Путина о военном положении на аннексированных территориях. Проверяющих интересуют "подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима". При первом обнаружении подобных подписок гражданину вынесут предупреждение. В дальнейшем нарушителям грозит штраф, а за "злостные нарушения" - уголовная ответственность, говорится в сообщении.

Украина ждет новый пакет военной помощи от Испании

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Украина в скором времени получит новый пакет военной помощи от Испании, сообщил министр обороны Алексей Резников. Он рассказал в Twitter, что провел "продуктивную" беседу со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес. "Благодарен за вашу поддержку и за то, что вы первыми предоставили системы Hawk, чтобы сделать наше небо более безопасным. С нетерпением ждем нового пакета военной помощи, который скоро прибудет. Результатом нашего сотрудничества станет наша общая победа", - написал Резников.

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Международный Комитет Красного Креста (МККК) по-прежнему не имеет доступа ко всем военнопленным, задержанным после нападения России на Украину. "Мы разделяем разочарование по поводу того, что мы еще не получили доступ ко всем военнопленным, - заявили представители организации. - Мы знаем, что за этим стоят страдания семей, которые не знают, как обстоят дела у их близких". По данным агентства dpa, некоторые члены семей украинских военнопленных 27 октября приехали в Женеву, чтобы, в частности, оказать давление на МККК. С начала войны организация посетила несколько сотен военнопленных, но, по ее мнению, есть тысячи тех, кого пока увидеть не удалось.

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Против мужчины, служащего по контракту в российской армии, завели уголовное дело о неисполнении приказа в военное время. Это первый известный такой случай в России, пишет глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Он не раскрывает ни имя подследственного, ни регион, в котором он служил, ни дату возбуждения дела. Часть 2.1 статьи 332 УК РФ, которую вменяют военнослужащему, предусматривает от двух до трех лет лишения свободы за неисполнение приказа во время войны или отказ от участия в боевых действиях.

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Со следующей недели школы и колледжи в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах будут переведены на дистанционное обучение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" . В таком формате образовательные учреждения, по словам Гладкова, будут работать до 1 декабря. Глава региона назвал меру вынужденной и выразил надежду, что продлевать ее действие в декабре не придется.

Литва передала Украине семь внедорожников и другую технику

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Вооруженные силы Литвы отправили в Украину семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику, сообщил министр обороны страны Арвидас Анашаускас. "Больше поддержки Украине!", - написал он в Twitter, анонсируя литовские поставки.

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Российские войска в ночь на 27 октября обстреляли одно из промышленных предприятий Краматорска, сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его словам, обошлось без жертв, но есть разрушения.

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В школах Германии по данным на 23 октября было зарегистрировано 195 984 украинских детей и подростков, сообщили представители конференции министров образования и культуры федеральных земель (KMK). Только за минувшую неделю их число увеличилось на 969 человек. При этом еще не все федеральные земли обнародовали текущую информацию из-за продолжающихся в ряде регионов каникул. Число учащихся, указанное КМК, относится к общеобразовательным школам и профессионально-техническим училищам.

МЭА: Война РФ против Украины может ускорить энергопереход

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По данным Международного энергетического агентства (МЭА), глобальный энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину, может ускорить переход на экологически чистую энергию. Вдобавок к краткосрочным мерам защиты потребителей от роста цен, кризис привел к тому, что многие государства в настоящее время пытаются ускорить структурные изменения, говорится в ежегодном отчете МЭА . Эксперты агентства указывают, что в случае реализации эти планы будут означать увеличение ежегодных мировых инвестиций в чистую энергию на 50 процентов к 2030 году.

Хроника событий 27 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 26 октября 14.00 - 23.59 >>>

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