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Фото: /Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Прокуроры не нашли фактов избиений тувинцев в "ДНР"

Сергей Гуща
19 мин. назад

Мобилизованные из Тувы в видеообращении Путину, Шойгу и тувинским чиновникам пожаловались на издевательства над ними со стороны военных "ДНР".

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Российская военная прокуратора не нашла подтверждений жалобам мобилизованных из Тувы, которые ранее сообщили о "случаях издевательств над ними со стороны людей, назвавших себя военными "ДНР". Информация о "причинении вреда здоровью тувинских военных" не подтвердилась, приводит издание РБК слова помощника военного прокурора Объединенной группировки войск Андрея Воронкина в ночь на 23 февраля. 

В соцсетях 5 февраля был опубликован видеоролик, в котором военные на тувинском языке обратились к главе региона Владиславу Ховалыгу, заместителю председателя Госдумы, экс-главе Тувы Шолбану Кара-оолу, а также к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. В обращении они также пожаловались на то, что до сих пор не закреплены за какой-либо воинской частью, а это затрудняет госпитализацию раненых. По данным РБК, Ховалыг сообщил, что министерство обороны РФ решило перевести пожаловавшихся мобилизованных в 55-ю бригаду.

Через несколько дней после публикации обращения Шолбан Кара-оол встретился с пострадавшими тувинскими мобилизованными. Позже он заявил, что "нет такого, чтобы кто-то был искалечен", однако при этом сообщил, что тувинцев, которым все-таки потребовалось "медицинское обслуживание", направили в медучреждения. По словам Кара-оола, было также принято решение, что мобилизованным тувинцам организуют обучение на полигоне под командованием кадровых военных из 55-й бригады. 

Как отмечает издание, 55-я отдельная мотострелковая бригада с конца октября 2022 года участвует в войне на востоке Украины. Подразделение дислоцируется в Туве, и основная часть мобилизованных из этого региона служит в нем.  

Смотрите также: 

Мобилизация в России и угроза ядерного удара

 

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