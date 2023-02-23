Прокуроры не нашли фактов избиений тувинцев в "ДНР"

Мобилизованные из Тувы в видеообращении Путину, Шойгу и тувинским чиновникам пожаловались на издевательства над ними со стороны военных "ДНР".

Российская военная прокуратора не нашла подтверждений жалобам мобилизованных из Тувы, которые ранее сообщили о "случаях издевательств над ними со стороны людей, назвавших себя военными "ДНР". Информация о "причинении вреда здоровью тувинских военных" не подтвердилась, приводит издание РБК слова помощника военного прокурора Объединенной группировки войск Андрея Воронкина в ночь на 23 февраля.

В соцсетях 5 февраля был опубликован видеоролик, в котором военные на тувинском языке обратились к главе региона Владиславу Ховалыгу, заместителю председателя Госдумы, экс-главе Тувы Шолбану Кара-оолу, а также к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. В обращении они также пожаловались на то, что до сих пор не закреплены за какой-либо воинской частью, а это затрудняет госпитализацию раненых. По данным РБК, Ховалыг сообщил, что министерство обороны РФ решило перевести пожаловавшихся мобилизованных в 55-ю бригаду.

Через несколько дней после публикации обращения Шолбан Кара-оол встретился с пострадавшими тувинскими мобилизованными. Позже он заявил, что "нет такого, чтобы кто-то был искалечен", однако при этом сообщил, что тувинцев, которым все-таки потребовалось "медицинское обслуживание", направили в медучреждения. По словам Кара-оола, было также принято решение, что мобилизованным тувинцам организуют обучение на полигоне под командованием кадровых военных из 55-й бригады.

Как отмечает издание, 55-я отдельная мотострелковая бригада с конца октября 2022 года участвует в войне на востоке Украины. Подразделение дислоцируется в Туве, и основная часть мобилизованных из этого региона служит в нем.

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