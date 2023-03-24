Украина передала России всех тяжелораненых военнопленных

На 394-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит заразвитием событий пятницы, 24 марта (время московское).

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Германия на этой неделе передала Украине еще 70 пулеметов MG3, устанавливаемые на танки Leopard, БМП Marder и инженерные бронированные машины Dachs. Кроме того Берлин отправил Киеву три инженерные машины Dachs, запасные части для Leopard и Marder, а также 30 систем обнаружения дронов, сообщается на сайте федерального правительства.

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Украина передала России всех тяжелораненых пленных, состояние которых позволяло транспортировку, сообщили в координационном штабе по обращению с военнопленными. Москва не комментировала эту информацию.

"Украина осуществила гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения", - сообщила украинская сторона, подчеркнув, что это не обмен, а репатриация - возвращение без всяких условий в соответствии с нормами международного права

"В то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения. Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий", - заявили в координационном штабе.

Хроника событий 24 марта 00.00 - 13.59 >>>

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