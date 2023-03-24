Суд в Украине арестовал имущество жены Медведчука

По запросу СБУ суд арестовал долю Оксаны Марченко в металлургическом заводе, которой она владела через сеть офшоров.

Суд в Украине арестовал "скрытые активы" супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 440 млн гривен (11 млн евро). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 24 марта.

СБУ подозревает Марченко в финансировании российских оккупационных группировок. Решение суда касается 6,8% акций ОАО "Электрометаллургический завод Днепроспецсталь им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три офшорных компании, сообщила спецслужба. Предприятие относится к стратегически важным и специализируется на промышленном производстве стали и метизов.

"Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", - сообщили в СБУ.

Марченко подозревают в финансировании свержения власти

В конце февраля в Украине арестовали имущество Марченко более чем на 5,6 млрд грн (140,5 млн евро). Под арест тогда попали акции трех областных энергоснабжающих компаний, активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других компаниях, а также два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей.

Самой Марченко СБУ сообщили о подозрении по статье о финансировании действий, "совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины" (ч. 3 ст. 110-2 УК).

Задержание и обмен Медведчука

Медведчук был одним из главных политических союзников Кремля в Украине. По его собственным словам, еще в 2004 году Путин стал крестным отцом его младшей дочери. Его пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" до начала войны занимала 44 места в Верховной раде. 20 марта Зеленский объявил о приостановке деятельности партии на период военного положения.

Сам Медведчук с мая 2021 года находился под домашним арестом, когда ему предъявили обвинение в госизмене и покушении на "разграбление национальных ресурсов". Следствие утверждает, что он имел отношение к поставкам угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР" и был таким образом причастен к финансированию этих "республик".

Спустя три дня после начала российского вторжения в Украину стало известно о побеге Медведчука из-под домашнего ареста. До 12 апреля о его местонахождении ничего не было известно, в этот день о задержании политика сообщил президент Украины Владимир Зеленский. СБУ утверждает, что Медведчук был задержан на выезде из Киевской области, а его побег организовали российские спецслужбы. В сентябре Киев сообщил, что обменяли Медведчука на 200 украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали".

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