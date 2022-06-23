Почему процесс по делу Медведчука закрыли для общественности

С самого утра четверга, 23 июня, в тесном вестибюле Лычаковского районного суда во Львове толпятся журналисты. В 10.30 здесь должно начаться подготовительное заседание по делу народного депутата, лидера запрещенной на этой неделе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Владимира Путина - Виктора Медведчука. Уже больше года Служба безопасности Украины (СБУ) и Госбюро расследований инкриминируют ему государственную измену и покушение на разграбление национальных ценностей - серьезные обвинения, за которые предусмотрено до 15 лет тюрьмы.

Именно по подозрению в этих преступлениях известному политику и адвокату впервые ограничили свободу в мае прошлого года - тогда Печерский райсуд столицы отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Меру пресечения продлевали несколько раз, домашний арест народному депутату назначили и по другому, "угольному делу", но с началом вторжения РФ в Украину он сбежал из своего киевского особняка. В апреле СБУ задержала Медведчука якобы при попытке скрыться за границу, с тех пор он находится в изоляторе спецслужбы.

Медведчука и сейчас держат под стражей в столице - в заседании он принимает участие с помощью видеосвязи с Киевским апелляционным судом. Так что в зал Лычаковского райсуда вслед за журналистами заходит только прокурор Денис Долбещенков и двое из группы адвокатов обвиняемого. "Уберите свои камеры и микрофоны, вы мешаете пройти мне на рабочее место", - едва ли не с порога набрасывается на телевизионщиков адвокат Татьяна Жуковская.

Все против публичности

Судья Григорий Жовнир начинает слушание с вопроса о публичности дальнейшего рассмотрения дела. Как выясняется, о закрытии процесса просят все стороны, кроме присутствующих журналистов. "Рассмотрение обвинения предусматривает разглашение материалов, содержащих государственную тайну (...) К тому же обвиняемый подозревается в другом уголовном деле, где, учитывая осведомленность о действиях высшего военного руководства страны-агрессора, требует дополнительных мер защиты", - аргументировал свое ходатайство прокурор Долбещенков.

В зале Лычаковского районного суда во Львове

С ним согласны и адвокаты Виктора Медведчука. "Разглашение деталей этого производства может нанести ущерб национальной безопасности, особенно в условиях военного положения", - настаивает адвокат Владислав Шипоша.

"Каждому из защитников за последние четыре дня представители СМИ неоднократно звонили по телефону. Это мешает работать и будет мешать рассмотрению дела", - добавляет адвокат Жуковская.

В конце концов, и сам Виктор Медведчук, ранее публично отрицавший вину в инкриминируемых ему преступлениях, попросил закрыть рассмотрение дела от публики, поэтому судья Жовнир потребовал от журналистов покинуть зал до оглашения приговора.

Тайна разведчиков

Как выяснила DW, государственные секреты содержатся только в одном из трех эпизодов, инкриминируемых Медведчуку в рамках этого судебного процесса. Речь идет о возможной передаче российским спецслужбам военной тайны - информации о местонахождении, боевой подготовке, личном составе и планах использования воинской части Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Еще в прошлом году, требуя ареста Виктора Медведчука, прокуратура настаивала: именно статус народного депутата помог собрать эти секретные сведения, которые 1 августа 2020 он переслал своему коллеге по фракции ОПЗЖ Тарасу Козаку, а уже тот, находясь на территории России, "осуществлял системный обмен информацией с российскими властями". Сам Тарас Козак сейчас находится в розыске, обвинения против него выделены в отдельное дело.

"Проминь" спецслужб

Несмотря на нынешнее желание засекретить судебное разбирательство, прокуратура еще на этапе следствия успела опубликовать немало материалов, которые должны подтверждать подозрение Медведчука в госизмене. Большинство из них - это переписка депутата, очевидно, взломанная осенью 2020 года. Среди писем, на которые ссылалось обвинение ранее - описание масштабного проекта "Проминь" (укр. - "Луч"), который Медведчук и Козак получили от "неустановленных лиц".

Как следует из нескольких страниц описания, обнародованных СБУ, "Проминь" должен был стать симбиозом агентства по трудоустройству и обучению украинских граждан в РФ, сервиса денежных переводов трудовых мигрантов на родину и общественной организации по интеграции украинцев в России. Граждан Украины, приезжающих в Россию на заработки и учебу, авторы проекта называли "ценным ресурсом" не только для рынка труда, но и для "восстановления дружеских отношений" и "решения внутриполитических задач" из-за их консолидации на выборах.

У последнего пункта рукой Виктора Медведчука дописано "главное", утверждают украинские правоохранители. По их мнению, именно своими пометками украинский народный депутат и совершил государственную измену - прописанное в документах проекта тесное сотрудничество с МВД и ФСБ России правоохранители считают прямым свидетельством работы депутата на российские спецслужбы. Правда, следствие так и не сообщило, кто был автором загадочного проекта и почему его так и не удалось реализовать.

Проект "глубокого" бурения

Кроме секретных подозрений в госизмене, судье Жовниру придется рассматривать довольно редкие в украинском праве обвинения Виктора Медведчука в пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины, а именно в покушении на разграбление национальных ресурсов. Именно так трактовали правоохранители историю с компанией "Новые проекты", предположительно связанной с лидером ОПЗЖ.

Прокурор Денис Долбещенков просит судью Григория Жовнира закрыть процесс для СМИ

В 2012 году "Новые проекты" получили от украинских властей разрешение на разведку шельфового нефтегазового месторождения "Глубокое", которое начинается в 30-ти километрах от побережья Керченского полуострова. Его ресурсы в 2016 году оценивались более чем в восемь миллионов тонн нефти и 1,4 миллиона кубических метров газа общей стоимостью около 1,5 млрд долларов.

После аннексии украинского Крыма Россией в 2014 году киевская компания "Новые проекты" начала процесс перерегистрации на полуострове. Прокуратура ранее ссылалась на перехваченные СБУ разговоры Виктора Медведчука с вице-премьером России Дмитрием Козаком - в 2015 году они якобы обсуждали детали переоформления прав на эту компанию. В 2015 году компания "Новые проекты" действительно была зарегистрирована в Симферополе, вскоре местный суд признал за ней право на пользование месторождением, а правительство РФ предоставило ей все необходимые лицензии до 2046 года.

На предварительных слушаниях прокуратура ссылалась на письмо, очевидно перехваченное из почты Медведчука в августе 2020 года. В нем компания просит непосредственно президента РФ Владимира Путина решить важную проблему с разработкой месторождения - сдвинуть границы района боевой подготовки Черноморского флота России, на участке которого она хочет установить буровую платформу. Рукописные поправки к документу, по утверждению прокуратуры, сделаны лично Виктором Медведчуком.

"Таким образом, Виктор Медведчук создал иностранную организацию, которой передал документацию по разведке месторождения, помогая в ее подрывной деятельности против Украины и разграблении национальных ценностей", - настаивали в генеральной прокуратуре в мае прошлого года.

Тогда, накануне первых слушаний об аресте Виктора Медведчука, российские власти неожиданно начали ликвидацию "Новых проектов". Сам же подозреваемый не признавал своей причастности к компании, черноморскому месторождению и документам, якобы найденным в его почте.

Сейчас арестованный народный депутат сотрудничает со следствием - об этом свидетельствуют его показания по другому, "угольному делу", обнародованные СБУ в мае. Впрочем, адвокат Владислав Шипоша во время перерыва заседания отказался отвечать на вопрос DW о том, готов ли его клиент признавать вину в инкриминируемых ему преступлениях.

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