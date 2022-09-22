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Освобожденные командиры "Азова" говорят по видеосвязи с Владимиром Зеленским
Освобожденные командиры "Азова" говорят по видеосвязи с Владимиром ЗеленскимФото: Interior Ministry of Ukraine/Handout/REUTERS
КонфликтыУкраина

Обмен пленными: Украина получила "азовцев", РФ - Медведчука

Александр Дельфинов
31 мин. назад

В рамках другой договоренности пятерых украинских командиров - защитников "Азовстали" обменяли на 55 российских пленных. В РФ пока не комментировали обмен.

https://www.dw.com/ru/obmen-plennymi-ukraina-polucila-azovcev-rossia-medvedcuka/a-63198758

Из российского плена освобождены 215 украинских военнослужащих, в том числе 124 офицера. Процедура обмена состоялась в Черниговской области. Как сообщил в ночь на четверг, 22 сентября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, 200 военнослужащих ВСУ вышли на свободу в обмен на одного пророссийского политика Виктора Медведчука. В рамках другой договоренности пятерых украинских командиров - защитников "Азовстали" обменяли на 55 российских пленных, не имеющих для Украины, как сказал Ермак, "никакого интереса". По некоторым данным, среди россиян были два старших офицера (подполковник и майор) и шесть младших. Российская сторона обмен пленными пока официально не комментировала.

Среди вернувшихся домой украинцев - известные командиры полка "Азов" Денис Прокопенко и Святослав Паламар, медик "Азова" Екатерина Полищук с позывным "Пташка" и Михаил Дианов из Тернополя, чье фото облетело целый мир. Также вернулись домой украинский военный медик Марьяна Мамонтова, попавшая в плен беременной, и руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, сообщает Telegram-канал "Правда Геращенко".

Кто такой Виктор Медведчук?

Пророссийский лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук также известен в СМИ как "кум Владимира Путина". До освобождения он находился в Украине под арестом по обвинению в госизмене. Кроме того в 2021 году ему предъявили обвинение в покушении на "разграбление национальных ресурсов".

Командиры "Азова" будут под протекцией Эрдогана

Как передает Telegram-канал "Insider UA", пять освобожденных из плена командиров полка "Азов" будут находиться в Турции под протекцией ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца боевых действий в Украине

В свою очередь Эрдоган в беседе с журналистами в Нью-Йорке сообщил, что обмен пленными между Россией и Украиной стал  результатом переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина при посредничестве Турции и является важным шагом на пути к прекращению войны. Он добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира между Москвой и Киевом, передает агентство "Анадолу".

Освобождены и 10 пленных иностранцев


Ранее пророссийские сепаратисты из так называемой "ДНР" освободили воевавших на стороне Украины пятерых подданных Великобритании, двух граждан США, а также граждан Марокко, Швеции и Хорватии. Трое из них - британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим - были приговорены к смерти. Освобождение пленных иностранцев стало возможным благодаря посредничеству наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Видео с Пиннером, Аслином и Брагимом было опубликовано в Twitter государственного информагентства Саудовской Аравии, куда освобожденных доставили из России.

Тем временем США поблагодарили президента и правительство Украины за внесение американских граждан Александра Дрюке и Энди Хьюна в список обмена пленными, а наследного принца и правительство Саудовской Аравии - за содействие этому обмену. "Мы с нетерпением ждем, когда наши граждане воссоединятся со своими семьями", - написал в микроблоге Twitter советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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