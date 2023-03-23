Словацкие МиГ-29 для Украины и иные события 393-го дня войны

На 393-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 23 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Словакия передала ВСУ первые МиГ-29

Словакия передала Вооруженным силам Украины 4 истребителя МиГ-29, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь. Словацкое правительство 17 марта одобрило поставку 13 боевых машин этого типа, остальные самолеты из обещанных будут переданы в ближайшие недели, добавил Надь. Словакия стала второй страной, решившей поставить Украине истребители. Первой об этом заявила Польша.

В то же время Финляндия отклонила запрос Украины на поставку истребителей Hornet, сообщил министр обороны страны Антти Кайкконен. Тем не менее в Хельсинки намерены предоставить Киеву дополнительную военную технику, в том числе еще три танка Leopard 2. По словам Кайкконена, истребители необходимы Финляндии из соображений собственной безопасности. При этом глава финского Минобороны отметил, что самолеты, вероятно, устарели и уже не очень полезны, передает Reuters. Финляндия хочет заменить Hornet истребителями F-35, которые заказала у США еще в 2021 году.

Участники саммита ЕС одобрили дальнейшую военную помощь Украине

В Брюсселе проходит двухдневный саммит Евросоюза, одной из тем которого стала война в Украине и поддержка Киева со стороны ЕС. В частности, главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили дальнейшую военную помощь Украине. Цель Брюсселя заключается в предоставлении Киеву "одного миллиона артиллерийских снарядов совместными усилиями в течение следующих 12 месяцев", привело агентство AFP выдержки из декларации. Министры иностранных дел и обороны стран ЕС утвердили пакет в один миллион боеприпасов для Украины 20 марта.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита призвал как можно быстрее поставить украинской армии вооружение, не медлить с решениями по санкциям в отношении России и не затягивать сближение Украины и Евросоюза. Кроме того, глава государства предложил организовать саммит "формулы мира" в одной из мировых столиц, объяснив, что в нынешних условиях многие лидеры не смогут приехать в Украину. В то же время Зеленский выразил благодарность за решение по боевым самолетам МиГ, но подчеркнул, что Украина "нуждается в более современных самолетах".

ЕС осудил угрозы Дмитрия Медведева в адрес МУС

Евросоюз осудил угрозы зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева нанести ракетный удар по Гааге в случае суда над президентом страны Владимиром Путиным. "Европейский Союз осуждает незаконную угрозу высокопоставленного представителя России применить силу против Международного уголовного суда (МУС) и принимающей его страны - Нидерландов. ЕС также сожалеет об объявленных Россией мерах против прокурора МУС и судей, участвовавших в выдаче ордеров на арест представителей России", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном в том числе на русском языке.

Здание Международного уголовного суда в Гааге Фото: Hollandse Hoogte/ANP/imago images

ЕС подтвердил полную поддержку суда в Гааге. "Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе МУС, неприемлемы", - указал глава европейской дипломатии, отметив, что ЕС "намерен защищать суд от любого внешнего вмешательства, направленного на то, чтобы воспрепятствовать отправлению правосудия и подорвать международную систему уголовного правосудия".

МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях, в частности, незаконной депортации украинских детей в Россию. Москва отрицает какую-либо причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после военного вторжения РФ. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда

Украина отнесла Raiffeisen Bank International к "международным спонсорам войны"

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень "международных спонсоров войны". Банк после полномасштабного вторжения России в Украину не только продолжил работать в России, но и официально признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" через свое российское представительство, что и стало основанием для внесения в список, указали в НАПК. Кроме того, банк "подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией", добавили в агентстве.

Переименования городских объектов в Киеве

Киевский городской совет переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, новые названия получат улица и площадь Льва Толстого, проспект Юрия Гагарина, улица Марины Цветаевой, рассказал мэр столицы Виталий Кличко. По словам градоначальника, в Киеве переименовали уже 288 городских объектов.

Чехия намерена сократить финансовую поддержку беженцев из Украины

Чехия сокращает финансовую поддержку украинских беженцев. Соответствующую поправку в закон подписал президент страны Петр Павел. Изменения вступят в силу в июле. В течение первых пяти месяцев пособие, как и раньше, будет основано на эквиваленте 205 евро для взрослого, а затем только на прожиточном минимуме в размере около 130 евро. По данным чешского министерства внутренних дел, почти 500 000 украинцев получили временную защиту в Чехии с начала войны.

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