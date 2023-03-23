Саммит ЕС: Евросоюз усилит коллективное давление на Россию

На 393-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 23 марта (время московское).

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Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень "международных спонсоров войны". Банк после полномасштабного вторжения России в Украину не только продолжил работать в России, но и официально признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" через свое российское представительство, что и стало основанием для внесения в список, указали в НАПК. Кроме того, банк "подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией", добавили в агентстве.

Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет России 559 млн евро, эта сумма равна стоимости около 95 ракет "Калибр", подчеркнули в НАПК. В Австрии пока не комментировали решение украинской стороны.

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Генеральный штаб ВСУ уточнил собственные слова о выходе российских войск из Новой Каховки. Силы РФ по-прежнему находятся в этом городе Херсонской области, указало украинское командование, объяснив первоначальную публикацию "некорректным использованием имеющихся данных". "Однако мы непременно освободим и Новую Каховку", - заверили в ВСУ.

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Главы государств и правительств стран ЕС одобрили дальнейшую военную помощь Украине. Цель Брюсселя заключается в предоставлении Киеву "одного миллиона артиллерийских снарядов совместными усилиями в течение следующих 12 месяцев", приводит агентство AFP выдержки из декларации. Главы МИД и Минобороны стран ЕС утвердили пакет в один миллион боеприпасов для Украины 20 марта.

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Все подразделения российской армии, размещенные в Новой Каховке, покинули этот город в Херсонской области, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. По словам украинского командования, перед уходом российские военные "конфисковывали" у гражданского населения … бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны". Россия не комментировала эту информацию.

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Совет ЕС попросил Еврокомиссию представить пакет поддержки Молдовы к следующему саммиту стран ЕС. Об этом сказано в итоговом пресс-релизе первого дня заседания совета. "Европейский Союз продолжит оказывать всю необходимую поддержку Республике Молдова, в том числе для укрепления устойчивости страны, безопасности, стабильности, экономики и энергоснабжения перед лицом дестабилизирующей деятельности внешних актеров, а также поддержку на пути ее присоединения к Евросоюзу", - говорится в заявлении.

Саммит ЕС: Евросоюз усилит коллективное давление на Россию

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Европейский Союз полон решимости усилить коллективное давление на Россию, говорится в заявлении, принятом на саммите ЕС. Более жесткий подход к РФ включает в себя возможное расширений санкций и совершенствование существующего потолка цен на российские нефтепродукты, отмечает агентство dpa.

В то же время выдача Международным уголовным судом ордера на арест российского президента Владимира Путина в декларации саммита "принята к сведению". Основной причиной сдержанной формулировки является позиция Венгрии, правительство которой перед саммитом заявило, что не хочет какого-либо комментария по решению МУС (в декларации. - Ред.), указало dpa.

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Украине удалось вернуть с оккупированных Россией территорий двух детей: 9-летнюю девочку и 16-летнего подростка, сообщил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, обращение о необходимости возвращения детей поступило от находившейся в плену женщины. "Замечу, что этот возврат удалось осуществить в результате взаимодействия двух Уполномоченных по правам человека - Украины и России", - написал Лубинец, призвав людей, чьи дети находятся на оккупированных территориях, обращаться в его управление.

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С начала российского вторжения в Украину в европейские больницы были доставлены более 2000 украинских пациентов, сообщили в Еврокомиссии. Раненые и больные распределены по клиникам в 20 европейских странах. "Я благодарен за общеевропейскую солидарность при приеме этих нуждающихся пациентов", - сказал еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич, подчеркнув, что это снижает огромную нагрузку на украинскую систему здравоохранения.

Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 на следующей неделе

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Испания планирует передать Украине шесть танков Leopard 2A4 на следующей неделе, сообщило министерство обороны страны. Глава испанского ведомства Маргарита Роблес 23 марта посетила оружейный завод компании GDELS-Santa Bárbara Sistemas, на котором танки готовят к эксплуатации. Украина получит их после финальных испытаний на полигоне. "Машины находятся в полностью рабочем и безопасном состоянии. Осталось провести окончательные огневые испытания, и после этого работа будет считаться завершенной", - заявил гендиректор компании Хуан Эскринья.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил угрозы Медведева нанести ракетный удар по Гааге в случае суда над Путиным. "Европейский Союз осуждает незаконную угрозу высокопоставленного представителя России применить силу против Международного уголовного суда (МУС) и принимающей его страны - Нидерландов. ЕС также сожалеет об объявленных Россией мерах против прокурора МУС и судей, участвовавших в выдаче ордеров на арест представителей России", - говорится в заявлении Борреля , опубликованном, в том числе на русском языке.

"ЕС подтверждает, что полностью поддерживает МУС. Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе МУС, неприемлемы", -подчеркнул он, добавив, что ЕС "намерен защищать Суд от любого внешнего вмешательства, направленного на то, чтобы воспрепятствовать отправлению правосудия и подорвать международную систему уголовного правосудия".

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Спутниковый снимок Бахмута, 6 марта 2023 года Фото: Maxar Technology/Handout via REUTERS

В Бахмуте остаются около 3,5 тысячи человек, в том числе 32 ребенка, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко. По его словам, некоторые люди не хотят эвакуироваться и скрываются от властей.

"Бахмут - город, который насчитывал около 84 тысяч жителей по состоянию на 24 февраля 2022 года. Сейчас, по нашим подсчетам, около трех тысяч человек остались в городе. Это те люди, которые не хотят уезжать из города от слова "совсем". Там проведен крайне опасный объем работы по их эвакуации. Но люди не просто отказываются уезжать, они даже прячутся, чтобы не ехать", - рассказал Кириленко. По его словам, до начала войны в городе жили 12 тысяч детей - воспитанников детских домов и интернатных учреждений. Их всех эвакуировали.

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Словакия передала Украине четыре из 13 обещанных истребителей МиГ-29, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь. Остальные самолеты будут переданы в ближайшие недели. Словакия стала второй страной, решившей поставить Украине истребители. Первой об этом заявила Польша.

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Венгрия не будет арестовывать Путина на своей территории по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет в страну, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По его словам, у Будапешта нет законных оснований делать это, поскольку Римский статут не встроен в венгерскую правовую систему. Страна в 2001 году подписала и ратифицировала Римский статут, на основании которого работает Международный уголовный суд, но после этого президенты страны отказывались соответствующим образом менять законодательство Венгрии, напоминает агентство dpa, отмечая, что этот вопрос вызывает споры среди венгерских юристов.

Медведев пригрозил ракетным ударом по Гааге в случае суда над Путиным

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Международный уголовный суд Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по Гааге в случае суда над Путиным, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд в Гааге. "Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. <…> Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо", - написал Медведев.

Любая попытка арестовать Путин по выданному ордеру будет объявлением войны России, заявил он позднее. "Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим Германии, и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее", - сказал Медведев.

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Визит Си Цзиньпина к Путину “открыл нам глаза в Европе”, сказал премьер Латвии Кришьянис Кариньш перед началом саммита ЕС в Брюсселе. "Люди надеялись, что Китай каким-то образом, возможно, возьмет на себя роль посредника. Пекин вообще этого не делает, Китай, безусловно, сейчас открыто переходит на сторону России, и это большой вызов для всех нас", - заявил Кариньш.

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Чехия сокращает финансовую поддержку беженцев из Украины. Соответствующую поправку в закон подписал президент страны Петр Павел. Изменения вступят в силу в июле. В течение первых пяти месяцев пособие, как и раньше, будет основано на эквиваленте 205 евро для взрослого, а затем только на прожиточном минимуме в размере около 130 евро. Правительстве Чехии рассчитывает, что эти изменения подтолкнут большее число беженцев к работе, отмечает агентство dpa.

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"Война в Украине касается не только Украины. На самом деле, она касается всего основанного на правилах международного порядка. Если мы не дадим четко понять, что действия России неприемлемы, мы также потеряем основанный на правилах международный порядок. Мы должны очень активно отстаивать наши ценности”, - заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин перед началом саммита ЕС в Брюсселе. В этом вопросе, по ее словам, необходима поддержка не только ЕС и его партнеров, но и стран "глобального Юга".

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Россия значительно потеряла поддержку в мире, заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) перед началом саммита Совета ЕС в Брюсселе. "Решения Генеральной Ассамблеи ООН служат примером этого. Ясно, что есть один способ гарантировать мир, и это если Россия выведет войска", - подчеркнул Шольц.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. "Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское, где в результате полномасштабной агрессии России повреждены многие дома и объекты социальной инфраструктуры. Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются. Осмотрели "Пункт несокрушимости" и один из мобильных домов, установленных в селе. Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же, как и каждый город и село, пострадавшее от оккупантов", - написал Зеленский.

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Агентство Bloomberg утверждает со ссылкой на источники, что Евгений Пригожин готовится свернуть операции ЧВК "Вагнер" в Украине и "снова сосредоточить свое внимание на Африке". По данным агентства, это связано с тем, что российские силовики и политический истеблишмент считают Пригожина растущей угрозой и "начинают ставить ему палки в колеса". В последнее время ЧВК "Вагнер" столкнулся с нехваткой военных из-за запрета вербовать заключенных и боеприпасов из-за прекращения поставок со стороны Минобороны, пишет Bloomberg. Комментарий владельца ЧВК "Вагнер" был опубликован в Telegram-канале "Кепка Пригожина". "Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины", - заявил он.

В МАГАТЭ отказались от демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

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Запорожская АЭС Фото: Andrei Rubtsov/ITAR-TASS/IMAGO

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались от идеи создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, теперь речь идет о прекращении боевых действий рядом с атомной электростанцией.



"Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это (создание зоны. - Ред.) принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации - через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем это", - заявил Гросси. По его словам, переговоры продолжались восемь месяцев. "Я пришел к выводу, что территориальный вопрос по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия", - объяснил Гросси причины остановки переговоров.

Хроника событий 23 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 марта 14.00 - 23.59 >>>

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