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Фото: Fotostand /picture alliance
ОбществоГермания

Украинские учителя в Германии - опыт работы из первых рук

Олена Перепадя
7 мин. назад

В Германии на данный момент учатся около 200 тысяч школьников из Украины. С ними работают и украинские педагоги. DW пообщалась с учительницами из Украины, которые сейчас преподают в немецких школах.

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"Когда в начале полномасштабной войны я с детьми покидала Украину и пешком по мостику через реку переходила границу с Румынией, было очень тревожно и невыразимо грустно. Но у меня тогда мелькнула мысль, что это мост в совершенно новую жизнь с новыми перспективами", - рассказывает DW 46-летняя Татьяна Беляева из Киева. 1 марта 2022 года она с двумя сыновьями добралась до немецкого Дрездена, и новая жизнь поглотила ее сразу.

"Со мной как украинской беженкой в первый же день пообщалась местная пресса. Я рассказала, что в частном порядке работала учительницей английского языка, а также несколько лет в музыкальной школе, приехала сюда с детьми ради их безопасности, а муж и старший сын остались в Украине. Статью о нас прочитала профессор Технического университета Дрездена Анке Лангнер (Anke Langner), которая в первые недели войны организовала для детей-беженцев из Украины проект "Учебная мастерская", - продолжает Татьяна. - Меня пригласили в мастерскую, где проходили творческие и арт-терапевтические занятия для детей, которые уже находились в Дрездене, но еще не были зачислены в школу. Занятия вели студенты, и я сначала помогала им в общении с украинскими детьми. Однако потом эта группа трансформировалась в настоящий украинский класс при Университетской школе (Universitätsschule Dresden)".

В Саксонии трудоустроено 690 педагогов из Украины

В федеральной земле Саксония, столицей которой является Дрезден, большинство школьников из Украины сейчас учатся в специально созданных "украинских подготовительных классах", сообщили DW в земельном министерстве образования. "Обычно в Саксонии ученики, родной язык которых не немецкий, посещают подготовительные классы для его изучения как второго языка с целью постепенной интеграции в регулярные классы, - пояснили в министерстве. - В связи с притоком беженцев из Украины эта концепция была расширена возможностями индивидуальной интеграции в регулярные классы и созданием чисто украинских подготовительных классов". Согласно официальным данным, в Саксонии сейчас около 530 учеников из Украины обучаются в регулярных классах, 1660 посещают общие подготовительные классы и 7400 - "украинские подготовительные классы".

Татьяна Беляева из Киева работает в Университетской школе Дрездена
Татьяна Беляева из Киева работает в Университетской школе ДрезденаФото: Privat

Для этих классов, цель которых - адаптация детей к немецкой школе, нужны были учителя с украинским бэкграундом. "На работу в школы начали приглашать украинок и украинцев, которые имели педагогическое образование или опыт работы с детьми, - рассказывает Татьяна Беляева. - По-моему, это был грандиозный шаг. Поэтому, как только в нашей школе сформировался украинский класс, мне также предложили контракт - я по образованию романо-германский филолог, переводчица и преподавательница немецкого и английского языков. Как и все остальные, я получила договор до середины июля 2023 года. За это время тем, кто не знает немецкого, предоставили возможность посетить курсы для изучения языка, а также перевести документы о получении образования в Украине для их признания в Германии".

Сейчас в Саксонии трудоустроены 690 педагогов из Украины - 534 как учителя и 156 как ассистенты педагогов, сообщили DW в саксонском министерстве образования. "Около 70 процентов из них - беженцы от войны", - отметили в земельном образовательном ведомстве.

От фронтального обучения к индивидуальному

За этот год в Университетской школе Дрездена, где работает Татьяна Беляева, детей из Украины стало 40, там открыты два украинских класса, в которых преподают четверо учителей из Украины. Университетская школа Дрездена является особым учебным заведением с инновационными формами преподавания и обучения. Это общий проект города и Дрезденского технического университета. "Мне лично это импонирует, - отмечает Татьяна. - У нас нет учебников, а есть индивидуально разработанные учителями материалы под разный уровень детей. И дети выбирают самостоятельно, с какими материалами работать - что им интересно и что им по силам. Я, как и другие учителя в этой инновационной школе, мы разрабатываем стратегии обучения детей, ведь дети переходят от фронтального обучения, когда один учитель всем подает материал одинаково, к индивидуальному. Так что и украинские дети сейчас фактически учатся работать самостоятельно в том же объеме, что и немецкие дети".

Татьяна преподает математику, искусство, немецкий, украинский и английский. Сначала все предметы преподавали на украинском, рассказывает учительница, но понемногу перешли на немецкий. "При преподавании я ориентируюсь на немецкую учебную программу и именно на те материалы, которые разработаны в Университетской школе. То есть базовая тема, к ней разрабатываются задания, и каждый блок завершается разработкой учеником проекта как практического применения приобретенных знаний и навыков, - объясняет Татьяна. - И пока ребенок таким образом не усвоит тему, он не переходит к следующей - это как отдельные кирпичики, которые потом выкладываются в определенную форму. То есть мы никуда не гоним сломя голову, на нас не давят сроки, мы смотрим, как каждый ребенок справляется с каждой отдельной темой". Преподавательница рассказывает, что в школе нет домашних заданий.

Татьяна Беляева также привлечена к преподаванию в немецких классах - по собственной инициативе она проводит в них уроки музыки. "Очень скоро в паре с немецким учителем мы начнем курс "практической музыки". Эта Университетская школа дает мне больше уникальных возможностей для саморазвития как учительницы. И я бы очень хотела, чтобы как можно больше школ пользовались преподавательской свободой и давали бы такую свободу ученикам в поиске знаний и достижении своих целей", - подчеркивает киевлянка.

О перспективах работы украинских классов и своей работы как учительницы Татьяна пока точно не знает. Предполагает, что если украинские ученики будут на достаточном уровне владеть немецким языком, их будут интегрировать в немецкие классы.

"Интеграция детей в школьную систему - огромный вызов"

"Это огромный вызов - интегрировать детей и молодежь, выехавших из Украины из-за войны, в местную школьную систему и, прежде всего, научить их навыкам немецкого языка, необходимым для того, чтобы закрепиться в регулярной системе", - подчеркнули в беседе с DW и в земельном министерстве образования Баварии. Сейчас в этой федеральной земле обучается 30 тысяч детей из Украины, к работе с которыми в школах привлечены 2700 педагогов и ассистентов учителей. Из них 600 педагогов имеют украинское гражданство.

Экономист-математик Юлия Заливина из Запорожья сейчас работает в начальной школе небольшого баварского городка Бишофсгрюн, недалеко от Байройта. Спасаясь от войны, 53-летняя женщина с дочерью и двумя внуками покинула Украину в марте прошлого года. "Мы приехали сюда 11 марта, и нас временно поселили в спорткемп, где уже были украинские женщины с детьми, пока нам всем подыскивали жилье", - рассказывает Юлия.

Сразу поднялся вопрос о школьниках, среди которых были дети от первого до седьмого классов. "Городок у нас маленький, пару тысяч жителей, здесь есть только начальная школа. Поэтому всех украинских детей сначала оформили в ней, - продолжает женщина. - Было понятно, что сложно будет всем, поэтому я предложила помогать в школе нашим детям хотя бы с математикой. Мою помощь сразу приняли, нам выделили отдельный класс. Немецкие учителя проводили там для украинских детей уроки немецкого языка, а я с каждым из детей занималась индивидуально математикой". Юлия рассказывает, что на уроках немецкого учила язык вместе с детьми.

Затем Юлии Заливиной предложили временный контракт на 20 часов в неделю для работы с украинскими детьми. Уже на следующий учебный год, заключая новый контракт, школа организовала для нее посещение курса немецкого языка, поскольку министерство сформировало требования к украинским педагогам, среди которых отметили знания немецкого языка и подтверждение педагогического образования или опыта работы с детьми. У Юлии высшее образование по специальности "экономическая кибернетика", в школе в Украине работала несколько лет еще в середине 1990-х.

"Помощник учителя играет немаловажную роль"

Юлию Заливину пока оформили в школе как педагогический вспомогательный персонал для поддержки украинских детей, поступивших в первый класс немецкой школы. "Сейчас я работаю в немецком первом классе вместе с немецкой учительницей. Я ей ассистирую на уроках немецкого, искусства, музыки, религии - преимущественно с украинскими детьми, которых в классе восемь, но также и с немецкими учениками. Всего в классе 20 детей".

В Баварии, согласно рекомендациям федеральной конференции министров образования, для украинских детей младшего школьного возраста не создают интеграционные подготовительные классы, а сразу интегрируют в регулярные. "Это позволяет детям и подросткам младшего школьного возраста из числа беженцев интенсивно изучать язык и общаться со сверстниками. Учеба базируется на проверенной годами концепции DeutschPLUS, которая обеспечивает дополнительную языковую поддержку в дополнение к участию в обычных занятиях", - пояснили DW в баварском Минобразования.

Юлия Заливина работает в начальной школе баварского городка Бишофсгрюн
Юлия Заливина работает в начальной школе баварского городка БишофсгрюнФото: Privat

Юлия же помимо первоклассников продолжает заниматься и со старшими учениками. "Дело в том, что по незнанию языка наши второ- и третьеклассники посещают первый класс, где они учат немецкий. Но, конечно, на уроках той же математики они уже далеко впереди. Поэтому в определенные учебные часы я со старшими украинцами отдельно занимаюсь математикой по программе старших классов".

Юлия Заливина говорит, что та работа, которую ей доверили выполнять в немецкой школе, ей нравится. "В целом методика преподавания очень интересна, и эта роль помощника очень важна - ведь я действительно помогаю учителю, когда смотрю за детьми, когда отвечаю на их вопросы, когда помогаю детям адаптироваться не просто в школе по предметам, но и к новой среде. Из Украины до сих пор приезжают дети, и у нас появляются новые ученики", - рассказывает она.

Адаптация - непростой процесс

Оба педагога обращают внимание, что адаптироваться в немецкой школе украинским детям не так-то легко. "И речь идет не столько об уроках, то есть о так называемых hard skills (предметные знания и умения. - Ред.). Здесь другие требования к поведению, которое закладывается и воспитывается с детства. Например, громкие звуки мешают другим, поэтому в классе нельзя говорить громко - этот навык говорить шепотом закладывается годами", - замечает Татьяна, работающая в Дрездене. По ее словам, украинским детям несколько не хватает soft skills - навыков и умений работать в команде, коммуникабельности. "Это очень заметно, когда мы приходим в гости в немецкий класс. Мы учимся здороваться со всеми, говорить шепотом, благодарить и со всеми прощаться. Мы работаем иногда в немецких классах, выполняем там задания, чтобы адаптироваться к условиям и темпам их выполнения и к окружению", - объясняет Татьяна Беляева.

Между тем в земельных министерствах образования Баварии и Саксонии говорят, что видят насущную потребность в украинских учителях и на следующий учебный год. Для привлечения дополнительных педагогов на министерских сайтах разместили информацию о различных вакантных должностях в зависимости от квалификации кандидатов, признания дипломов и знания немецкого языка. В частности, учителям со знанием немецкого предлагается заработная плата на уровне не менее 3400 евро брутто, то есть до вычета налогов и сборов. Украинцы, не работавшие учителями, но имеющие другой опыт работы с детьми, могут устроиться на работу помощниками и помогать в школах украинским детям.

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