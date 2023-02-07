Что в школах и вузах Германии рассказывают о войне в Украине

Что немецким школьникам рассказывают о 22 июня 1941 года? Этот вопрос мы тщательно изучили к 80-летней годовщине нападения нацистской Германии на СССР. Важный момент, который обязательно присутствует во всех учебниках по истории во всех 16 федеральных землях Германии: напала именно Германия.

Что же немецким школьникам и студентам рассказывают о 24 февраля 2022 года? И вообще, с какого момента войне, которая идет в наши дни, место на полках с учебниками?

Война в Украине: что рассказывают немецким школьникам?

"Когда войне место в учебнике? Пожалуй, тогда, когда готово следующее издание или составлен новый план обучения. А вот на занятиях - немедленно! Не думаю, что можно отделаться отговоркой, что учебным планом эта тема пока не предусмотрена, когда в обществе и во всем мире война является главной темой", - глава Немецкого союза учителей Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) буквально сбил меня с толку. Я была уверена, что он ответит: "Войне место в учебниках не раньше, чем когда война закончится". Майдингер добавляет: "Преподаватель, который не может ответить на вопрос ученика о войне и об актуальных событиях, расписывается в своей некомпетентности".

То, что война в Украине буквально "пришла" в каждую школу Германии, подтверждает статистика: около 200 тысяч детей и подростков, вынужденных бежать от войны в Украине, сейчас учатся в немецких школах. Поэтому немецких учителей совсем не удивляет тот факт, что интерес к военной истории растет, хотя до начала вторжения России в Украину он явно падал, как отмечали все историки и преподавали, с которыми мы говорили о военной истории в контексте Второй мировой. Если в младших классах ученики, оказавшись за одной партой с детьми-беженцами, озвучивают свой страх перед войной, то в старших классах, где эта тема затрагивается уже на уроках истории, школьники задаются вопросами о том, кто виноват, можно ли поставлять Украине оружие и так далее.

Глава союза учителей в курсе, что в России с 1 сентября 2023 года в вузах история будет преподаваться по обновленной концепции: от Древней Руси до современной России, заканчивая вводом российских войск на территорию Украины. Мы ознакомились с новой концепцией, которая была опубликована на сайте Министерства науки и высшего образования РФ, где говорится об отказе "США и НАТО признавать национальные интересы России", о курсе американского правительства "на построение однополярного мира", о превращении Украины в "анти-Россию" и "неизбежности проведения в 2022 году Россией специальной военной операции".

"Существует большая разница между российским обществом и Германией, - комментирует обновление курса истории в российских вузах глава Немецкого союза учителей и историк по специальности. - В Германии нет никаких предписаний правительства о том, как рассматривать войну в Украине на занятиях". Как подчеркивает педагог с многолетним опытом, "учитель обязан сохранять нейтралитет и четко разделять между фактической информацией и личным мнением".

А что произойдет, если вдруг станет известно, что немецкий педагог явно отстаивает пророссийскую точку зрения? "Если возникнет ощущение, что он пытается манипулировать и навязывать свое мнение ученикам, тогда должно вмешаться руководство школы. Если ему удастся отделить фактическое положение дел от своего личного мнения (например, что он видит и вину НАТО в этом конфликте), если он это сделает корректно и позволит открыто обсуждать этот вопрос, то это допустимое выражения частного мнения", - объясняет Хайнц-Петер Майдингер.

Глава Немецкого союза учителей преподавательской деятельностью после выхода на пенсию больше не занимается, но из своего личного опыта - Майдингер преподавал в школе, где было много переселенцев из бывшего Советского Союза - знает, что официальная позиция российских властей, которую транслируют пропагандистские каналы, в немецких классах представлена. "Важно открыто обсуждать, - убежден немецкий педагог. - Подавление мнений и навязывание взглядов сверху, которые должны разделять все, не соответствует тому, что мы понимаем под демократией". Он приводит пример: "Важна историческая правда. Например, правда в том, что в Украине есть национализм и даже ультранационализм, как правда и то, что правительство Украины не является нацистским режимом".

Сам историк знает о войне не только из учебников. Его отец после Второй мировой семь лет был в советском плену, куда попал под Сталинградом. Он избегал разговоров с сыном о тех страшных годах. Лишь когда сын отказался идти на военную службу, поддержал его решение. "Отец вернулся из Сталинграда и передал мне понимание того, насколько бессмысленна война", - признается историк с 20-летним стажем преподавания.

Агрессия России: что рассказывают студентам в немецких вузах?

Ознакомиться с концепцией обновленного курса истории для российских вузов мы попросили и профессора восточноевропейской истории Йенского университета им. Фридриха Шиллера Йоахима фон Путткамера (Joachim von Puttkamer). На вопрос, удивила ли его эта концепция, он ответил так: "Меня не должно удивлять что, то, что задается централизованно. В России это происходит не в первый раз". По словам профессора, война в Украине "пришла" в немецкие вузы с первого дня. Йоахим фон Путткамер уже разбирал со своими студентами и речи российского президента, которые вызвали большой резонанс, а также читал им лекции об истории Украины. Он подчеркивает, что это было его личной инициативой.

На мой вопрос о том, что немецкие вузы делают принципиально по-другому в отличие от российских, профессор ответил без промедления. "Две вещи. Первое: никто не дает мне как университетскому профессору указаний, как преподавать, в каком ключе. Если я говорю об этом, так только потому, что вижу, что есть интерес и мне кажется это важным, - объясняет Йоахим фон Путткамер. - Второй момент: наука в Германии автономна. Я пытаюсь сохранить эту автономию и в преподавании. Я не говорю студентам, как они должны оценить то или иное событие, а передаю аргументы, чтобы они могли составить собственное мнение. Я показываю им разные интерпретации, которые существуют по этому поводу, и стараюсь, чтобы военная пропаганда - ни российская, ни украинская - не овладели их сознанием. При этом я могу иметь собственное мнение по этому вопросу, не ожидая того, что студенты его обязательно разделят".

Еще один важный момент, на который Йоахим фон Путткамер обращает внимание своих студентов, это запутанность аргументации российской стороны. "Иногда Россия ссылается на Украину, иногда на НАТО. То Кремль говорит, что это война против Запада, потом появляется информация, что война ведется от лица Запада", - немецкий преподаватель указывает на эти и другие противоречия. Отдельной темой на занятиях становились и Минские соглашения.

"Хотя даты в изучении истории - не самое главное, в центре внимания - события, но у меня складывается впечатление, что 24 февраля - это еще, конечно, не 11 сентября, но уже близко к этому", - такой личной оценкой поделился профессор из Йены. В его аудитории ведутся дискуссии о том, как дело дошло до этой войны, студенты активно спорят. А вот страх того, что эта война перекинется дальше, за последние месяцы поубавился. Как и в сообществе историков, в студенческой среде не утихают споры, стоит ли рассматривать войну России против Украины как российско-украинскую войну или в контексте международного права.

Смотрите также: