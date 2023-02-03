Новые угрозы Путина не испугали Берлин

В Берлине уже привыкли к намекам Владимира Путина применить ядерное оружие в ответ на наращивание военной помощи, которую западные страны оказывают Украине для отражения российской агрессии. Вот и на правительственной пресс-конференции 3 февраля, на следующий день после выступления российского президента в Волгограде, реакция правительства Германии на слова Путина о том, что "применением бронетехники дело не закончится", интересовала только корреспондента DW.

"Серия нелепых исторических сравнений"

"Правительство Германии, конечно, приняло к сведению слова российского президента", - вежливо ответил официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Что же касается аллюзий Путина к временам Второй мировой войны, то их Хебештрайт прокомментировал так: "Это была целая серия нелепых исторических сравнений, которые неоднократно используются для оправдания российского вторжения в Украину, и они сами себя разоблачают".

Представитель федерального канцлера Штеффен Хебештрайт Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Представитель канцлера напомнил о том, что на самом деле речь идет об агрессии России против соседней страны, о праве самой Украины защищаться от вторжения на ее территорию, а также праве Германии и других стран оказывать ей для этого финансовую, политическую, гуманитарную и военную помощь, в том числе тяжелыми вооружениями. При этом, подчеркнул Хебештрайт, "речь идет лишь об оказании помощи, о мерах по поддержке, а не об участии в войне. И российский президент это, безусловно, хорошо понимает".

Канцлер будет и дальше звонить Путину

Очередной выпад российского президента против Германии, заявившего о том, что России "снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты", не стал для правительства ФРГ поводом отказываться от попыток достучаться до Путина и его окружения.

Канцлер Шольц намерен и дальше разговаривать с Путиным по телефону Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Нет, ответил Хебештрайт корреспонденту DW, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) и после таких заявлений не видит причины не звонить российскому президенту. Конечно, продолжал он, "известно о наличии у сторон весьма различных мнений о российском нападении на Украину, наизусть известна позиция российского правителя, но все равно предпринимаются попытки разговора в надежде, что в каком-нибудь месте произойдет сдвиг".

С точки зрения канцлера, поддерживать такие контакты с Путиным важно и нужно, и, по словам Хебештрайта, такой подход Шольца встречает поддержку государственных деятелей других западных стран. Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в начале декабря прошлого года, позитивных результатов он не дал, но в ближайшие недели, сказал Хебештрайт, канцлер снова намерен позвонить в Кремль.

Берлин разрешил поставку Украине танков Leopard 1

Если не выступление Путина в Волгограде, то информация о поставках Киеву немецких танков Leopard 1 со складов заводов-производителей и дискуссия о западных боевых самолетах для украинских ВВС живо интересовала столичную прессу.

Правительство ФРГ разрешило экспорт в Украину танков Leopard 1 Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Хебештрайт подтвердил информацию о том, что правительство Германии выдало разрешение на экспорт в Украину танков Leopard 1, снятых с вооружения бундесвера еще в 2003 году. По данным немецких СМИ, речь идет о 188 машинах, имеющихся в распоряжении двух заводов немецкого ВПК, которые и обратились за необходимым в таких случаях разрешением на их поставки в Украину.

По словам пресс-секретаря Минобороны ФРГ полковника Арне Коллатца (Arne Collatz) эти танки по своим тактико-техническим характеристикам примерно сопоставимы с Т-62 и Т-64 советского производства, которые также применяются в ходе боевых действий в Украине. Эксперты, однако, считают, что танки Leopard 1 могут быть достаточно оперативно модернизированы доведены до требований, которые предъявляются бронетехнике в настоящее время.

В вопросе о боевых самолетах нет "красной черты"

Куда менее однозначными были ответы представителей правительства Германии на вопросы журналистов о боевых самолетах для Украины. Высказывания Штеффена Хебештрайта на эту тему очень напоминали те, с которыми он сам, а также другие немецкие политики выступали несколько месяцев назад, когда только разворачивалась дискуссия о поставках Украине тяжелых западных танков.

F-16 польских ВВС Фото: Lithuanian Ministry of National Defense/AP Photo/picture alliance

Один из главных принципов, которыми руководствуется официальный Берлин при принятии решений о поставке Украине той или иной боевой техники, - не допустить втягивания НАТО в прямой военный конфликт с Россией. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) недавно заявил в интервью, что обслуживать западные боевые самолеты могут только натовские специалисты, что повышает риск превращения НАТО в воюющую сторону.

На этот риск обратил внимание на пресс-конференции 3 февраля и Штеффен Хебештрайт. Вместе с тем, отвечая на один из множества вопросов на эту тему, он подчеркнул, что никаких "красных линий" в том, что касается поставок вооружений Украине, канцлер Германии не проводит, ведь ситуация меняется и "надо иметь возможность на это реагировать".

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