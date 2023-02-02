Исследование: Россия все больше приобретает черты диктатуры

За минувший год Россия опустилась в рейтинге "Индекс демократии" со 124-го на 146-е место. Это самое сильное снижение рейтинга среди всех стран, отмечает аналитическое подразделение журнала The Economist.

Россия по итогам минувшего года опустилась со 124-го на 146-е из 167 мест в рейтинге "Индекс демократии", ежегодно составляемом аналитическим подразделением британского журнала The Economist. Как отмечается в исследовании, обнародованном на сайте Economist Intelligence Unit в четверг, 2 февраля, это самое сильное снижение показателя среди всех государств.

"Россия продемонстрировала наибольшее падение в рейтинге среди всех стран мира. Ее вторжение в Украину сопровождалось тотальными репрессиями и цензурой внутри страны. Россия давно находится на траектории отхода от демократии и сейчас приобретает многие черты диктатуры", - констатировали авторы исследования, не уточнив, о каких именно чертах идет речь.

По их словам, самый большой регресс в России наблюдается в таких сферах, как гражданские свободы и участие граждан в политике.

"Индекс демократии"

"Индекс демократии" составляется с 2006 года и охватывает более 160 стран. Его составители выставляют государствам баллы по различным показателям в рамках пяти категорий, после чего классифицируют каждое государство по типу режима - "полноценная демократия", "несовершенная демократия", "гибридный режим" и "авторитарный режим".

В 2022 году к полноценным демократиям авторы рейтинга отнесли 24 государства, в которых живут 8 процентов населения Земли; к несовершенным демократиям - 48 стран (37 процентов населения); к гибридным режимам - 36 стран (18 процентов) и к авторитарным режимам - 59 стран (37 процентов населения планеты).

К последней категории в числе прочих отнесены Россия и Китай. Украина классифицирована как гибридный режим. В рейтинге демократии она занимает 87-е место. Возглавляют список Норвегия, Новая Зеландия и Исландия, а замыкают его КНДР, Мьянма и Афганистан.

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