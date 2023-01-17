Учения боевой авиации Беларуси и России: что о них известно
Алесь Петрович
57 мин. назад
Летно-тактические учения белорусской и российской армий, а также ВКС России проходят в Беларуси с 16 января по 1 февраля. Подробной информации о них пока совсем немного.
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О том, что известно о начавшихся 16 января военных учениях армий Беларуси и России, а также Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, каковы их официально заявленные цели и как проведение маневров отразилось на жизни местных жителей, - DW.
Что говорят об учениях белорусские власти?
Как следует из сообщения министерства обороны Беларуси, главной целью нынешних учений является "повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач". В белорусском военном ведомстве отметили, что в ходе маневров будет отрабатываться ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль госграницы, а также авиационная поддержка группировок войск и высадка воздушного десанта. На фоне продолжающейся войны в Украине аналитики обратили внимание на еще одну заявленную задачу учений - "доставку грузов и эвакуация раненых".
В интервью государственным СМИ первый заместитель госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Павел Муравейко назвал учения боевой авиации плановыми и носящими исключительно оборонительный характер: "Плечом к плечу, или крылом к крылу, будут действовать авиационные воинские части наших и российских подразделений".
Он также заявил о готовности белорусской армии противостоять любым "провокационным действиям" со стороны Украины. "Действительно, на наших южных границах сейчас не очень спокойно, но мы сохраняем выдержку и терпение", - заверил Муравейко. Одновременно он выразил удивление тем, что украинская сторона не идет на диалог с Минском по военным вопросам и нынешней обстановке на границе: "Мы видим неадекватные действия, когда непонятные формирования, созданные на территории Украины, ведут стрельбу в сторону нашей границы".
Для приема российских военных срочно ремонтируют казармы
В сообщении белорусского Минобороны особо отмечается, что для проведения нынешних учений будут задействованы все имеющиеся в стране военные аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО. Это касается и аэродрома в райцентре Лунинец в Брестской области - примерно в 50 километрах от украинской границы.
Во времена СССР местный аэродром был учебной площадкой для истребителей-бомбардировщиков и военных вертолетов, но после обретения независимости Беларусью эта авиабаза практически не использовалась. Вспомнили о ней в начале 2022 года - незадолго до российского вторжения в Украину, когда сюда был переброшен один из штурмовых авиаполков с территории РФ.
Сейчас о присутствии самолетов на лунинецком аэродроме ничего неизвестно, зато, по сведениям интернет-издания "Медиа-Полесье", к нынешним маневрам в срочном порядке проводится ремонт казарм для нужд российских военных. По версии источника издания, для ремонта используют самые современные материалы и оборудование, он затронула также и дорогу на военную базу, которую расширили за счет вырубки леса.
Строительные работы проводятся в режиме секретности: у всех, кто трудится на объекте, еще на входе изымают телефоны, а порядок на стройке контролируют вооруженные люди.
Совместную группировку войск разместили на полигоне
Как рассказали DW источники в самом Лунинце, в райцентре присутствие российских военных пока не особо ощущается. По словам одного из местных жителей, заметно передвижение техники по железной дороге и автотрассе в обход города: "Самих военнослужащих видим редко. Бывает, что подъезжают к крупным магазинам и закупаются, но это если едут транзитом".
Куда чаще встречают российских военных жители города Барановичи, в 17 километрах от которого располагается общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский". Именно эту территорию называют основным местом дислокации совместной группировки войск Беларуси и России.
Как рассказал житель Баранович Андрей (имя изменено), знакомый с ситуацией на полигоне, еще минувшей осенью там появилась инфраструктура, которая указывала на то, что ее будут использовать и в зимний период. "Я работаю в организации, которая занимается снабжением, поэтому были заказы на доставку оборудования на этот полигон. Сделано все основательно: есть множество палаток с обогревом, место для стоянки военной техники, в основном это грузовики. Даже свой госпиталь появился", - поделился с DW собеседник.
По его словам, военные из России появляются и в Барановичах, но стараются внимания к себе не привлекать: "Может, у них установка такая, но особо на контакт не идут. А у меня тоже не было желания подходить и начинать разговор".
Запрет на посещение леса около полигона ввели до лета
С определенной настороженностью воспринимают сообщения о новых армейских учениях и в других регионах Брестской области, где расположены военные полигоны. Так, власти Ивацевичского района предупредили местных жителей, что с января по июнь 2023 года на полигоне "Доманово" запланированы боевые стрельбы и вводится запрет на посещение близлежащей территории. Как явствует из официального сообщения, те, кто игнорируют эти требования, "подвергаются смертельной опасности".
Сергей проживает в одной из деревень возле полигона "Доманово" и с удивлением воспринял такие заявления местных властей: "Чтобы было понятно, этот полигон - почти 40 тысяч гектаров, и там не только танкодром, площадка для зенитных комплексов, стрельбище. Вокруг находится огромный лесной массив, что для местных жителей большое подспорье, особенно в теплую пору - можно сходить с детьми, когда растут грибы и ягоды. Теперь же получается, что учения объявлены до 1 февраля, но заходить в лес около полигона нельзя будет даже в начале лета".
По словам Сергея, ранее полигон "Доманово" был едва ли не самым востребованным в Беларуси из тех, где проводились тренировочные и учебные стрельбы войск ПВО и ВВС. Однако даже тогда столь жестких запретов на протяжении полугода не вводилось, а потому собеседник недоумевает: "Я не представляю, как можно запретить заготовку дров, выпас скота в мае-июне около полигона, если другого места у нас для этого просто нет".