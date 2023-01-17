Учения боевой авиации Беларуси и России: что о них известно

Летно-тактические учения белорусской и российской армий, а также ВКС России проходят в Беларуси с 16 января по 1 февраля. Подробной информации о них пока совсем немного.

О том, что известно о начавшихся 16 января военных учениях армий Беларуси и России, а также Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, каковы их официально заявленные цели и как проведение маневров отразилось на жизни местных жителей, - DW.

Что говорят об учениях белорусские власти?

Как следует из сообщения министерства обороны Беларуси, главной целью нынешних учений является "повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач". В белорусском военном ведомстве отметили, что в ходе маневров будет отрабатываться ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль госграницы, а также авиационная поддержка группировок войск и высадка воздушного десанта. На фоне продолжающейся войны в Украине аналитики обратили внимание на еще одну заявленную задачу учений - "доставку грузов и эвакуация раненых".

Многоцелевой истребитель Су-30 Воздушно-космических сил России (фото из архива) Фото: ra3rn/IMAGO

В интервью государственным СМИ первый заместитель госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Павел Муравейко назвал учения боевой авиации плановыми и носящими исключительно оборонительный характер: "Плечом к плечу, или крылом к крылу, будут действовать авиационные воинские части наших и российских подразделений".

Он также заявил о готовности белорусской армии противостоять любым "провокационным действиям" со стороны Украины. "Действительно, на наших южных границах сейчас не очень спокойно, но мы сохраняем выдержку и терпение", - заверил Муравейко. Одновременно он выразил удивление тем, что украинская сторона не идет на диалог с Минском по военным вопросам и нынешней обстановке на границе: "Мы видим неадекватные действия, когда непонятные формирования, созданные на территории Украины, ведут стрельбу в сторону нашей границы".

Для приема российских военных срочно ремонтируют казармы

В сообщении белорусского Минобороны особо отмечается, что для проведения нынешних учений будут задействованы все имеющиеся в стране военные аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО. Это касается и аэродрома в райцентре Лунинец в Брестской области - примерно в 50 километрах от украинской границы.

Во времена СССР местный аэродром был учебной площадкой для истребителей-бомбардировщиков и военных вертолетов, но после обретения независимости Беларусью эта авиабаза практически не использовалась. Вспомнили о ней в начале 2022 года - незадолго до российского вторжения в Украину, когда сюда был переброшен один из штурмовых авиаполков с территории РФ.

Сейчас о присутствии самолетов на лунинецком аэродроме ничего неизвестно, зато, по сведениям интернет-издания "Медиа-Полесье", к нынешним маневрам в срочном порядке проводится ремонт казарм для нужд российских военных. По версии источника издания, для ремонта используют самые современные материалы и оборудование, он затронула также и дорогу на военную базу, которую расширили за счет вырубки леса.

Строительные работы проводятся в режиме секретности: у всех, кто трудится на объекте, еще на входе изымают телефоны, а порядок на стройке контролируют вооруженные люди.

Совместную группировку войск разместили на полигоне

Как рассказали DW источники в самом Лунинце, в райцентре присутствие российских военных пока не особо ощущается. По словам одного из местных жителей, заметно передвижение техники по железной дороге и автотрассе в обход города: "Самих военнослужащих видим редко. Бывает, что подъезжают к крупным магазинам и закупаются, но это если едут транзитом".

Куда чаще встречают российских военных жители города Барановичи, в 17 километрах от которого располагается общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский". Именно эту территорию называют основным местом дислокации совместной группировки войск Беларуси и России.

В небе штурмовики Су-25 ВВС Беларуси, май 2020 года Фото: Natalia Fedosenko/dpa/TASS/picture alliance

Как рассказал житель Баранович Андрей (имя изменено), знакомый с ситуацией на полигоне, еще минувшей осенью там появилась инфраструктура, которая указывала на то, что ее будут использовать и в зимний период. "Я работаю в организации, которая занимается снабжением, поэтому были заказы на доставку оборудования на этот полигон. Сделано все основательно: есть множество палаток с обогревом, место для стоянки военной техники, в основном это грузовики. Даже свой госпиталь появился", - поделился с DW собеседник.

По его словам, военные из России появляются и в Барановичах, но стараются внимания к себе не привлекать: "Может, у них установка такая, но особо на контакт не идут. А у меня тоже не было желания подходить и начинать разговор".

Запрет на посещение леса около полигона ввели до лета

С определенной настороженностью воспринимают сообщения о новых армейских учениях и в других регионах Брестской области, где расположены военные полигоны. Так, власти Ивацевичского района предупредили местных жителей, что с января по июнь 2023 года на полигоне "Доманово" запланированы боевые стрельбы и вводится запрет на посещение близлежащей территории. Как явствует из официального сообщения, те, кто игнорируют эти требования, "подвергаются смертельной опасности".

Запрет на посещение леса возле полигона продлится до лета (фото из архива) Фото: Ales Petrowitsch/DW

Сергей проживает в одной из деревень возле полигона "Доманово" и с удивлением воспринял такие заявления местных властей: "Чтобы было понятно, этот полигон - почти 40 тысяч гектаров, и там не только танкодром, площадка для зенитных комплексов, стрельбище. Вокруг находится огромный лесной массив, что для местных жителей большое подспорье, особенно в теплую пору - можно сходить с детьми, когда растут грибы и ягоды. Теперь же получается, что учения объявлены до 1 февраля, но заходить в лес около полигона нельзя будет даже в начале лета".

По словам Сергея, ранее полигон "Доманово" был едва ли не самым востребованным в Беларуси из тех, где проводились тренировочные и учебные стрельбы войск ПВО и ВВС. Однако даже тогда столь жестких запретов на протяжении полугода не вводилось, а потому собеседник недоумевает: "Я не представляю, как можно запретить заготовку дров, выпас скота в мае-июне около полигона, если другого места у нас для этого просто нет".

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