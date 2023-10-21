Форум в Риге: Европе нужно наращивать выпуск вооружений

Обострение давних конфликтов и сближение Китая и России создают все большую угрозу Европе, считают участники ежегодной конференции в Риге. Что говорили на форуме о европейской безопасности - у DW.

Европе необходимо наращивать собственное производство вооружений - именно этот тезис был центральным на конференции в Риге, посвященной вопросам внешней политики и международной безопасности. В этом году зал Латвийской национальной библиотеки по сравнению с предыдущими форумами заполнило заметно большее количество людей в военной форме стран-членов НАТО. Эти участники ежегодной конференции, состоявшейся 20 и 21 октября, вместе с другими экспертами призывали государства Евросоюза увеличивать расходы на оборону на фоне агрессии России против Украины, а также укреплять восточные рубежи ЕС.

Экс-премьер Латвии: Сотрудничество недемократических стран часто ведет к размораживанию конфликтов

Международная политика все больше скатывается в хаос, считает президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Откровенно говоря, беспорядок - как в Европе, так и на Ближнем Востоке, выход будет трудно найти", - признался глава государства на открытии форума. Однако именно эти факторы заставили страны НАТО почувствовать единство и взаимное доверие внутри Североатлантического альянса, добавил он. Решение "трудных вопросов в сфере безопасности" требует увеличения расходов, отметил Ринкевичс, добавив, что Латвия взяла на себя обязательство поднять их до 3 процентов ВВП к 2027 году.

"Нам потребуется увеличить военно-промышленные мощности, разместить дополнительные бригады сил альянса в странах Балтии, усилить кибервойска, которые помогают бороться с дезинформацией. Искусственный интеллект тоже становится новым оружием", - сказал глава государства.

Взаимодействовать между собой начинают и недемократические страны, отметил бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. По его мнению, это нередко ведет к размораживанию давних конфликтов - таких, как на Ближнем Востоке, на Кавказе и на Балканах. Кроме того, возникают новые угрозы на восточных рубежах - незаконная миграция через границу Беларуси и ЕС, повреждение подводного газопровода и телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Финляндией, указал бывший глава правительства Латвии.

"Мы работаем над усилением морского патрулирования. Это стало возможным за счет вступления Финляндии в НАТО. Швеция - на пути (в Североатлантический альянс. - Ред.). Считаю, что и Украина должна стать членом НАТО, чтобы мы укрепили свой восточный фланг", - заключил Кариньш.

Эстония призывает выделять не менее 2 процентов ВВП на оборону

Недавняя атака на Израиль радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в ЕС, США и Израиле террористической организацией, показала, что нужно развивать систему быстрого реагирования, уверен министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Наряду с совместными учениями НАТО в Эстонии занимаются подготовкой собственного населения к защите. Там развивают территориальную оборону, разрабатывают алгоритм действий городских служб на случай эвакуации, а со следующего года в школьной программе появятся уроки начальной военной подготовки, чтобы каждый понимал, где искать запас еды и топлива как минимум на 10 дней.

"Мы не должны впускать россиян. Каждый сантиметр земли, отданный им, будет сложно вернуть. Мы это видим на примере Украины", - подчеркнул Певкур. По его оценке, европейские страны с момента распада СССР сократили военные расходы примерно на 6 триллионов евро. Этот финансовый пробел придется восполнять в ближайшие годы.

Для эффективной защиты нужно увеличивать затраты на воздушные силы и вооружение средней дальности, вторил коллеге министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Он посетовал, что только 11 из 31 стран НАТО готовы значительно увеличить расходы на оборону. "Мы все должны быть готовы инвестировать не менее 2% на оборону. Напомню, что в 1980-е годы каждая страна НАТО тратила (на эти цели. - Ред.) не менее 4%", - сказал он.

Жители европейских стран по-разному относятся к политике увеличения военных затрат, признал Спрудс: "Чем дальше от России, тем больше избирателей выступают за снижение расходов. В странах Балтии - наоборот, если ты не выступаешь за 2 процента на оборону, то есть риск, что тебя не переизберут".

В Словении, у которой нет общих границ с Россией, вопрос роста отчислений на оборону нередко становится предметом жарких споров между политическими партиями, рассказал Матей Тонин, бывший министр обороны Словении, а теперь председатель словенской делегации в Парламентской ассамблее НАТО. Расходы Словении на оборону в 2021 году составляли 1,2% от ВВП, и повысить их до 2% Любляна намерена лишь к 2030 году. "До вторжения России в Украину многим словенцам приходилось объяснять, почему мы отправляем наших солдат в Латвию", - сказал Тонин.

"Не стоит рассчитывать на американские войска"

Мягкая сила, вокруг которой Евросоюз выстраивал свою политику последние десятилетия, потеряла свою эффективность, уверен директор Польского института международных отношений Славомир Дембски. По его словам, время требует жестких решений. "Россия готовится к войне против нас, мы не должны этого игнорировать", - предостерег эксперт. Дембски добавил, что военный бюджет РФ составит 6% ВВП в следующем году, а в ЕС на эти же цели в 2024-м будет уходить около 1,5% ВВП.

По мнению директора Польского института международных отношений, США продолжат придерживаться доктрины сдерживания, но не стоит рассчитывать на американские войска. Европейским странам предстоит запастись достаточным количеством боеприпасов, чтобы самостоятельно отражать возможное вторжение. "Это особенно важно на фоне сближения России и Китая", - говорит он.

В то же время рассуждать о будущей внутренней политике Соединенных Штатов и победителе предстоящих президентских выборов в этой стране пока сложно, считает директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ (CER) Ян Бонд: "Не уверен, что США будут дальше вкладываться в нашу безопасность, как в последние несколько десятилетий. Важно, чтобы Европа была в состоянии сделать больше для собственной обороны".

Если к власти в США вновь придет Дональд Трамп, то политика определенно не будет скучной, сказал экс-премьер Латвии Кришьянис Кариньш. Он сомневается, что Вашингтон бросит Европу на произвол судьбы. Кариньш напомнил, что Трамп во время своего президентства увеличил численность военного американского контингента в Европе. "Я буду осторожным оптимистом, сказав, что у США есть интерес сохранять миропорядок, который установился после Второй мировой войны", - заключил бывший глава правительства Латвии.

Участники форма в Риге - о российской пропаганде

Президент РФ Владимир Путин пытается убедить остальной мир, что российская агрессия направлена на "антиколониальную борьбу и конец доминирования западных стран", указала председатель правления Балтийской инициативы в Европейских реформах (Head of the Board of the Baltic Initiative on European Reform) Мария Голубева. По ее словам, дезинформация отчасти работает на внешнем рынке, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

"Звучат мнения, что Европа и западный мир выбирают путь милитаризации вместо того, чтобы потратить деньги на человечество. Им непонятно, что оборона - вопрос выживания либеральной демократии", - подчеркнула Голубева.

Для русскоязычного населения, в том числе в странах Балтии, российская пропаганда транслирует иной нарратив, считает эксперт. По ее словам, после распада СССР часть населения не смогла интегрироваться в европейское общество, у нее сформировалась четкая установка: "Доверять никому нельзя". Российская пропаганда воспользовалась этой дезориентацией и научилась упаковывать пропаганду в развлекательный формат, что "более-менее связывалось в одну картину мира, наполненную имперской идеологией и остатками советской", сказала Мария Голубева.

В то же время российский оппозиционный политик Владимир Милов сомневается в эффективности пропаганды из РФ. По его словам, пропаганда внутри России воспринимается очень противоречиво. В качестве аргумента Милов привел мнение главы исследовательского центра ВЦИОМ Валерия Федорова, который считает, что только 10-15% населения страны активно поддерживают войну в Украине. "Остальных от критики Путина сдерживает только страх", - уверен оппозиционный политик.

Милов допускает, что поддержка войны будет меньше в случае объявления в России новой волны мобилизации. Это может вновь пошатнуть положение нынешней власти в Кремле, указал политик. Как отметил Милов, он не теряет надежды и считает, что возвращение к демократическим принципам в России возможно, хоть и воспринимается сейчас с большим скепсисом.

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