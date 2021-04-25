Доклад SIPRI: Россия - в пятерке стран с крупнейшими оборонными бюджетами

Общий объем мировых военных расходов в 2021 году достиг рекордных показателей. Впервые в истории он превысил 2 триллиона долларов США, составив 2113 млрд долларов, сообщает 25 апреля Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). В 2021 году странами с максимальными расходами на вооружение стали Соединенные Штаты, Китай, Индия, Великобритания и Россия - на их общую долю приходится 62 процента глобальных расходов.

США лидируют в списке SIPRI с большим отрывом

Соединенные Штаты остаются бессменным лидером рейтинга стран с максимальными расходами на оборону: в 2021 году, по данным SIPRI, расходы на вооружение в этой стране составили 801 миллиард долларов - на 1,4 процента меньше, чем в 2020 году.

За минувшее десятилетие США стали вкладывать гораздо больше средств на военные исследования и разработки: в период с 2012 по 2021 годы эта статья расходов выросла на 24 процента, при этом финансирование закупок вооружений за тот же период сократилось на 6,4 процента.

Истребитель "made in the USA" Lockheed Martin F-35

"Увеличение расходов на научные исследования и разработки за последнее десятилетие свидетельствует о том, что США уделяют больше внимания технологиям нового поколения, - говорит Александра Маркштайнер (Alexandra Marksteiner), научный сотрудник Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. - Правительство США неоднократно подчеркивало необходимость сохранения технологического превосходства американских вооруженных сил над стратегическими конкурентами".

Военные расходы Китая растут 27 лет подряд

Второе место в рейтинге SIPRI стабильно занимает Китай, который непрерывно наращивает оборонный бюджет уже 27 лет подряд подряд. В 2021 году Пекин потратил на вооружение и модернизацию своей армии примерно 293 млрд долларов - на 4,7% больше, чем в 2020 году и на 76% больше, чем десять лет назад.

При этом, в отличие от других мировых лидеров рейтинга SIPRI, доля расходов на оборону по отношению к объему китайского ВВП не увеличилась, а, наоборот, снизилась на 0,1 процентных пункта - до 1,7% ВВП. Это объясняется тем, что ВВП Китая в 2020 году не только не сократился, а, напротив, вырос на 8,4%, подчеркивают авторы доклада.

Военный бюджет Китая на 2021 год стал первым годом 14-го по счету пятилетнего плана (FYP), рассчитанного до 2025 года. Одним из основных направлений в нем станет усиление военного и гражданского научно-технического сотрудничества в таких областях, как аэрокосмическая, морская и новые технологии.

Третью позицию в списке занимает Индия. В 2021 году военные расходы Дели увеличились на 0,9% и достигли 76,6 млрд долларов.

Военные расходы Великобритании, находящейся на четвертом месте в рейтинге SIPRI, в 2021 году составили 68,4 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 3%, а по сравнению с 2012-м - на 3,7%. Военное бремя Великобритании в прошлом году составило 2,2% от ВВП, что позволило стране выполнить свои обязательства по отношению к НАТО и тратить на оборону как минимум два процента своего ВВП.

Россия наращивала военный бюджет перед вторжением в Украину

Замыкает пятерку мировых лидеров по расходам на оборону Россия. В 2021 году страна потратила на оборону 65,9 млрд долларов - на 2,9% больше, чем годом ранее. Увеличение военных расходов в 2021 году проходило на фоне наращивания российских войск вдоль границы с Украиной, отмечается в докладе SIPRI.

"Рост военного бюджета в 2021 году произошел не в последнюю очередь благодаря высоким доходам от продажи нефти и газа. С 2016 по 2019 годы российские военные расходы сокращались в результате низких цен на энергоносители в сочетании с санкциями, введенными ответ на аннексию Россией Крыма в 2014 году", - указывает Люси Беру-Сюдро, директор Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений.

Военные учения РФ и Беларуси в феврале 2022 года

В 2021 году правительство РФ пересмотрело статью бюджета "национальная оборона", на которую приходится около трех четвертей всех военных расходов страны и которая включает в себя финансирование оперативных расходов, а также закупок вооружений. Окончательная цифра составила 48,4 млрд долларов, что на 14% больше, чем было заложено в бюджете на конец 2020 года.

Военные расходы Украины резко возросли после аннексии Крыма

Военные расходы Украины резко возросли после аннексии Крыма Россией в 2014 году. В период с 2014 по 2021 год украинский военный бюджет вырос на 72%, а с 2012 года - на 142%. Эта тенденция роста прервалась в 2021 году, когда военные расходы Украины сократились на 8,5% и составили 5,9 миллиарда долларов (3,2% от ВВП).

Германия с общим военным бюджетом в 56 млрд долларов занимает в рейтинге SIPRI 7-е место: сумма составляет 1,3% от ВВП страны. По сравнению с 2020 годом военные расходы снизились на 1,4%. После российского вторжения в Украину правительство Германии заявило о намерении увеличить военные расходы в ближайшие годы.

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