"Летели стекла, плитка, двери": истории из "Охматдета"

В момент ракетного удара РФ на лечении в "Охматдете" в разных отделениях находилось более 600 детей. Что стало с ними? DW поговорила с двумя семьями, которые пережили эту атаку.

Российская ракетная атака по "Охматдету" 8 июля не только унесла жизни трех человек и покалечила более 300, но и подорвала шансы на выздоровление более 600 маленьких пациентов, которые на тот момент находились в больнице. Удар полностью разрушил корпус, где были дети на гемодиализе, повреждения получили 24 отделения.

В одном из них в момент атаки лечился и четырехлетний Дмитрий, который уже почти два года страдает тяжелой формой саркомы и пережил рецидив. 8 июля он должен был закончить очередной блок химиотерапии и выписаться домой до следующего этапа лечения, поэтому с самого утра вместе с мамой ожидал своей очереди на капельницу.

По словам мамы ребенка Виктории, когда прозвучала воздушная тревога, мысли спускаться в укрытие не возникало, потому что не верилось, что "Охматдет" могут прицельно атаковать ракетами. "Мы там всегда чувствовали себя в безопасности. Даже когда говорили спускаться в укрытие, то не видели такой необходимости. Были уверены, что в детскую больницу не прилетит", - говорит женщина в разговоре с DW.

"Побежали вниз, на лестнице - много крови"

К тому же, прерывать прием химиотерапии - нежелательно, а спускать в укрытие каждого пациента, среди которых есть и лежачие, - нет возможности, объясняет она. Но по мере приближения звуков взрывов детей из отделения все-таки приказали перемещать в укрытие.

Мать 4-летнего Дмитрия Виктория говорит, что в "Охматдете" они всегда чувствовали себя в безопасности Фото: privat

"Только мы все собрались спускаться - прилет. С одной стороны отделения повылетали все окна. Побежали вниз, на лестнице - много крови. На минус первом этаже - клубы дыма, толпы людей, воздух с пылью, дыра в стене. Там нереально было дышать и сидеть в масках очень трудно. К тому же, на повторе кричала пожарная сигнализация, что еще больше давило морально", - вспоминает Виктория.

Через некоторое время, по словам женщины, их вывели наверх и перевели в другое укрытие - подальше от места попадания. Среди пациентов их отделения пострадала только девочка, которую лечили в отдельном боксе. Ребенку посекло осколками конечности.

Сеанс химиотерапии в укрытии

Уже в укрытии Дима получил запланированную дозу химиотерапии, а после обследования был выписан домой, как и более 450 "более стабильных" пациентов больницы. 11 других детей из его отделения перевели в Национальный институт рака, говорит Виктория. Всего в разные медучреждения эвакуировали около сотни пациентов после атаки.

Самому же мальчику в случае появления осложнений от химиотерапии также уже вскоре может понадобиться госпитализация и переливание компонентов крови. Вариант медицинской эвакуации за границу, которую предлагают уже несколько стран ЕС, в том числе и Германия, семья не рассматривает. "Я не вижу в этом смысла, потому что нам остался только один трехдневный блок химиотерапии в конце июля и в дальнейшем постоянный контроль", - объясняет Виктория. По ее словам, врач из "Охматдета" находится на связи с ней. С координацией дальнейших вариантов мест лечения помогает и специализированный благотворительный фонд "Таблеточки".

Старый хирургический корпус полностью разрушен Фото: Anastasiia Shepeleva/DW

Однако, Виктория не теряет надежды, что завершить цикл химии ее сын сможет в своем отделении. "Половина корпуса уцелела, вместо окон вставили фанеру, восстановили свет, уже кислородные системы работают. Ситуация меняется каждый день", - отмечает женщина.

Вероятность, что надежды женщины оправдаются, с каждым днем растет. Как анонсировали на брифинге в пятницу, 12 июля, глава больницы Владимир Жовнир и министр здравоохранения Виктор Ляшко, уже в ближайшие дни в новый корпус медучреждения планируют вернуть около 50 "тяжелых" онкопациентов "Охматдета", переведенных в другие больницы после атаки. "Создана вся полностью инфраструктура, которая в состоянии обеспечить лечебный процесс для этих детей", - заверил Жовнир. В частности, свою работу уже возобновили Центр службы крови на территории больницы, онкогематологическая лаборатория и отделение радиологии - критически важные для борьбы с раком.

Плановая операция под взрывы российских ракет

У 13-летней Ани на утро 8 июля в "Охматдете" была запланирована операция по удалению гланд и аденоидов. В момент объявления в Киеве воздушной опасности ее мама, Лариса Волошина, ожидала дочь под дверью операционной - в старом хирургическом корпусе, расположенном рядом с центром токсикологии, куда попала российская ракета. "Я тогда вышла в коридор, обеспокоенная тем, что, на мой взгляд, операция затягивается. Медсестра заверила, что все в порядке и завершается, как раздался взрыв. Я подтянула к себе каталку, чтобы прикрыться. Сверху полетели стекла, плитка, двери", - рассказывает DW Лариса.

Лариса Волошина также получила ранения во время российской атаки на детскую больницу Фото: privat

Оправившись, женщина побежала в сторону операционной, которую вообще не было видно за столбом из пыли и дыма. Там уже ее ждали врачи с Аней. По словам Ларисы, медики подхватили ее дочь и другую девочку лет четырех на руки и побежали в подвал. Из-за большого скопления народа в укрытии не хватало воздуха, поэтому детей, которые еще находились под наркозом, перенесли в кабинет МРТ на первом этаже. "В ноги Ани положили этого 4-летнего ребенка и принесли еще младенца. Я так и не поняла, что произошло, лицо ребенка было в крови. Врачи тоже были ранены, но они продолжили операцию той 4-летней девочке", - говорит женщина.

Раненой, как оказалось, была и сама Лариса. Женщина получила рваные раны верхних и нижних конечностей, которые ей чуть позже зашил один из хирургов медучреждения. "Когда я возвращалась после атаки за вещами и увидела масштаб разрушений этажа, где была, поняла, что мне очень повезло. Эти раны со временем затянутся, а психологические останутся, наверное, надолго", - говорит мать пациентки.

"Наш народ не победить"

После пробуждения от наркоза Аню предложили перевести в частную клинику или отправить домой. Семья выбрала второй вариант, потому что понимала, что "есть детки, которые в этом больше нуждаются". Врач ребенка, как говорит Лариса, был на связи, а на следующий день ждал их в "Охматдете" для обработки ран и осмотра. Такое отношение медиков, их человечность поразили Ларису в тот день больше всего. "Чувствовалась такая слаженность уже в первые минуты, была приятно поражена украинцами. Наш народ просто не победить", - отмечает Лариса.

По словам женщины, она до сих пор не знает, что из того дня помнит Аня и признается, что боится спрашивать. Картина, которую увидел ее ребенок, очнувшись, была ужасающая - раненая мама, окровавленные дети, врачи. "Хочу, чтобы она сама об этом заговорила, когда будет готова", - говорит женщина. Все дальнейшие обследования семья планирует проходить в "Охматдете", который уже понемногу оправляется от пережитого.

По состоянию на 12 июля, в больнице продолжали полноценно работать шесть отделений, которые пострадали меньше всего: эндокринологии, неврологии, два педиатрических отделения, СПИДа и патологии гемостаза. Принимать одновременно они пока могут до 100 пациентов. По меньшей мере 16 детей из "Охматдета" продолжат лечение за рубежом. Принять маленьких украинцев, как заявлял Ляшко, согласились более 30 стран мира.