Фактчекинг: Россия врет о падении ракеты ВСУ на "Охматдет"

После удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве в соцсетях курсируют фото, якобы доказывающие, что в клинику попала ракета ВСУ. Однако проверка фактов показывает, что это фейки.

В понедельник, 8 июля, российские ракеты нанесли серию ударов по целям в разных городах Украины. В результате чего, по последним данным, погибли около 40 человек. В Киеве ракета попала в самую большую в стране детскую больницу "Охматдет".

Дети со своими мамами укрываются после ракетного удара в подвале больницы "Охматдет" Фото: Thomas Peter/REUTERS

На фотоснимках и видеороликах, которые появились в СМИ и соцсетях, видно, как родители выносят из здания младенцев и детей постарше, как возле разрушенных стен находятся дети с капельницами, как на улице продолжаются процедуры по лечению детей с онкологическими заболеваниями. На кадрах также видно, как спасатели и местные жители помогают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим. 9 июля, на следующий день после этой массированной атаки, в Украине был объявлен траур по погибшим.

Дети со своими мамами укрываются после ракетного удара в подвале больницы "Охматдет" Фото: Thomas Peter/REUTERS

Россия отрицает свою ответственность за эту атаку, пытаясь переложить вину на Украину. Минобороны РФ настаивает, что авиаудары наносились "в ответ" на попытки Киева "нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики" и исключительно "по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ". Российское военное ведомство отрицает факт удара по гражданскии объектам , добавляя, что "многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО".

Утверждение: Украина разбомбила детскую больницу в Киеве

Фактчек DW: Это ложь

После заявления российского военного ведомства в социальных сетях появились сообщения, в которых также утверждалось, что детскую больницу разбомбила не Россия, а Украина . Автор одного из сообщений в соцсети X заявлял, что найденные на месте происшествия обломки ракеты - это часть украинского зенитно-ракетного комплекса. В другом посте утверждалось, что в больницу попала ракета, поставленная Великобританией для системы NASAMS, а еще в нескольких говорилось об американской ракете от ЗРК Patriot.

Проведя обратный поиск изображений по фотоснимкам осколков, которые блогеры представляли в качестве доказательства предполагаемого происхождения ракеты, мы обнаружили, что эти фотографии старые - некоторым из них не менее двух лет .

Служба безопасности Украины (СБУ), в свою очередь, опровергла заявления о том, что больница была обстреляна из украинского оружия, опубликовав фото с места атаки , которые свидетельствуют: здание было поражено крылатой ракетой Х-101 российского производства. На запечатленных фрагментах виден серийный номер, что позволяет легко определить модель и модификацию боеприпаса.

Мы сравнили одну из этих фотографий СБУ с изображением, предоставленным информационным и фотоагентством Associated Press и распространенным немецким информагентством dpa. Детали фрагментов ракеты на обоих изображениях были одинаковыми.

Фотоснимки найденного на месте происшествия фрагмента ракеты, предоставленные СБУ и немецким агентством dpa Фото: Sicherheitsdienst der Ukraine | Anton Shtuka/AP/picture alliance

"На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты", - написала СБУ в Telegram.

По данным американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Х-101 - это так называемая стелс-ракета, построенная по технологии малой заметности и предназначенная для поражения систем ПВО, которая летает на малых высотах, чтобы избежать радаров.

Расследовательский проект Bellingcat проанализировал фотокадры и видеозаписи, опубликованные в соцсетях, а также выполнил 3D-визуализацию ракеты. И расследователи из Bellingcat, и специализирующийся на ракетных технологиях ученый из университета Осло Фабиан Хоффман (Fabian Hoffmann) пришли к выводу: при ударе по киевской больнице "Охматдет" была применена российская крылатая ракета Х-101.

Дезинформация как оружие войны

Эксперты считают, что подобные инциденты могут иметь долгосрочные последствия для обеих сторон, поскольку влияют как на объем санкций в отношении России, так и на уровень поддержки Украины.

"Что бы ни заявляли обе стороны, мы должны быть очень осторожны. Разобраться в том, что именно происходит, крайне сложно, если только расследованием таких инцидентов не будет заниматься независимая команда, не представляющая ни российскую, ни украинскую сторону", - говорит в беседе с DW научный сотрудник отдела изучения войны в Королевском колледже Лондона Марина Мирон.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в социальных сетях распространяется недостоверная информация и дезинформация с обеих воюющих сторон. Обе они, по мнению специалистов, используют ложные утверждения для создания нарративов в свою пользу. "Это довольно опасный инструмент, часть психологических операций. Мы должны помнить, что и Украина, и Россия выросли из советских традиций, где спецслужбы, включая КГБ, очень активно занимались подделками, распространением через различные учреждения ложной информации и дезинформации ", - указывает Мирон.

Украина квалифицировала нападение России на больницу "Охматдет" как военное преступление, по делу открыто уголовное производство.