Фактчекинг: Россия врет о падении ракеты ВСУ на "Охматдет"10 июля 2024 г.
В понедельник, 8 июля, российские ракеты нанесли серию ударов по целям в разных городах Украины. В результате чего, по последним данным, погибли около 40 человек. В Киеве ракета попала в самую большую в стране детскую больницу "Охматдет".
На фотоснимках и видеороликах, которые появились в СМИ и соцсетях, видно, как родители выносят из здания младенцев и детей постарше, как возле разрушенных стен находятся дети с капельницами, как на улице продолжаются процедуры по лечению детей с онкологическими заболеваниями. На кадрах также видно, как спасатели и местные жители помогают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим. 9 июля, на следующий день после этой массированной атаки, в Украине был объявлен траур по погибшим.
Россия отрицает свою ответственность за эту атаку, пытаясь переложить вину на Украину. Минобороны РФ настаивает, что авиаудары наносились "в ответ" на попытки Киева "нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики" и исключительно "по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ". Российское военное ведомство отрицает факт удара по гражданскии объектам, добавляя, что "многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО".
Утверждение: Украина разбомбила детскую больницу в Киеве
Фактчек DW: Это ложь
После заявления российского военного ведомства в социальных сетях появились сообщения, в которых также утверждалось, что детскую больницу разбомбила не Россия, а Украина. Автор одного из сообщений в соцсети X заявлял, что найденные на месте происшествия обломки ракеты - это часть украинского зенитно-ракетного комплекса. В другом посте утверждалось, что в больницу попала ракета, поставленная Великобританией для системы NASAMS, а еще в нескольких говорилось об американской ракете от ЗРК Patriot.
Проведя обратный поиск изображений по фотоснимкам осколков, которые блогеры представляли в качестве доказательства предполагаемого происхождения ракеты, мы обнаружили, что эти фотографии старые - некоторым из них не менее двух лет.
Служба безопасности Украины (СБУ), в свою очередь, опровергла заявления о том, что больница была обстреляна из украинского оружия, опубликовав фото с места атаки, которые свидетельствуют: здание было поражено крылатой ракетой Х-101 российского производства. На запечатленных фрагментах виден серийный номер, что позволяет легко определить модель и модификацию боеприпаса.
Мы сравнили одну из этих фотографий СБУ с изображением, предоставленным информационным и фотоагентством Associated Press и распространенным немецким информагентством dpa. Детали фрагментов ракеты на обоих изображениях были одинаковыми.
"На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты", - написала СБУ в Telegram.
По данным американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Х-101 - это так называемая стелс-ракета, построенная по технологии малой заметности и предназначенная для поражения систем ПВО, которая летает на малых высотах, чтобы избежать радаров.
Расследовательский проект Bellingcat проанализировал фотокадры и видеозаписи, опубликованные в соцсетях, а также выполнил 3D-визуализацию ракеты. И расследователи из Bellingcat, и специализирующийся на ракетных технологиях ученый из университета Осло Фабиан Хоффман (Fabian Hoffmann) пришли к выводу: при ударе по киевской больнице "Охматдет" была применена российская крылатая ракета Х-101.
Дезинформация как оружие войны
Эксперты считают, что подобные инциденты могут иметь долгосрочные последствия для обеих сторон, поскольку влияют как на объем санкций в отношении России, так и на уровень поддержки Украины.
"Что бы ни заявляли обе стороны, мы должны быть очень осторожны. Разобраться в том, что именно происходит, крайне сложно, если только расследованием таких инцидентов не будет заниматься независимая команда, не представляющая ни российскую, ни украинскую сторону", - говорит в беседе с DW научный сотрудник отдела изучения войны в Королевском колледже Лондона Марина Мирон.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину в социальных сетях распространяется недостоверная информация и дезинформация с обеих воюющих сторон. Обе они, по мнению специалистов, используют ложные утверждения для создания нарративов в свою пользу. "Это довольно опасный инструмент, часть психологических операций. Мы должны помнить, что и Украина, и Россия выросли из советских традиций, где спецслужбы, включая КГБ, очень активно занимались подделками, распространением через различные учреждения ложной информации и дезинформации ", - указывает Мирон.
Украина квалифицировала нападение России на больницу "Охматдет" как военное преступление, по делу открыто уголовное производство.