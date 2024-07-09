США готовят поставку Киеву новых систем ПВО Patriot

На саммите НАТО в Вашингтоне, открывающемся во вторник, 9 июля, вероятно, будет объявлено о предоставлении США Киеву дополнительных систем ПВО, в частности комплексов Patriot. Это следует из выступления посла США при НАТО Джулианны Смит в ходе онлайн-дискуссии Foreign Policy "НАТО в новой эре", состоявшейся накануне, 8 июля.

"Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ по этому поводу, который поступит в ближайшие дни", - цитирует заявление Смит медиакомпания "Голос Америки" .

Кроме того, по словам посла США при НАТО, во время саммита в Вашингтоне будет подготовлен "мост для членства" Украины в альянсе.

Байден об ударе по детской больнице в Киеве

В свою очередь президент США Джо Байден после российского ракетного удара по детской больнице "Охмадет" в Киеве призвал международное сообщество продолжать поддержку Украины, защищающейся от агрессии со стороны РФ. "Ракетные удары, которые убили сегодня десятки украинских мирных жителей и привели к разрушениям и потерям в самой крупной детской больнице в Киеве, - ужасающее напоминание о жестокости России. Исключительно важно, чтобы в этот момент мир оставался на стороне Украины и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию", - написал он в соцсети X.

Байден добавил, что в ходе саммита НАТО в Вашингтоне он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, также приглашенным на мероприятие, и заверит его в непоколебимости поддержки союзниками Киева.

Ракетный удар по детской больнице "Охмадет" в Киеве

В результате российской атаки на Украину 8 июля погибли не менее 33 человек, еще 140 были ранены. В Киеве жертвами стали 27 человек, еще 82 получили ранения. Под удар попала детская больница "Охматдет", где погибли 2 человека, еще 10 пострадали.

Служба безопасности Украины сообщила, что Россия ударила по больнице стратегической крылатой ракетой Х-101. Ведомство опубликовало фотографии фрагментов ракеты, найденных на месте обстрела, в том числе обломки корпуса ракеты с серийным номером.

ООН и Европейский Союз резко осудили серию российских ударов по Украине, в том числе по детской больнице "Охматдет" в Киеве.