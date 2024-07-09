  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

США готовят поставку Киеву новых систем ПВО Patriot

Александра Иванова
9 июля 2024 г.

"Ракетные удары по деткой больнице в Киеве - ужасающее напоминание о жестокости России", - заявил президент США Джо Байден.

https://p.dw.com/p/4i2Ta
Детская больница "Охмадет" в Киеве после ракетного удара, 8 июля 2024 года
Детская больница "Охмадет" в Киеве после ракетного удараФото: Anna Pshemyska/DW

На саммите НАТО в Вашингтоне, открывающемся во вторник, 9 июля, вероятно, будет объявлено о предоставлении США Киеву дополнительных систем ПВО, в частности комплексов Patriot. Это следует из выступления посла США при НАТО Джулианны Смит в ходе онлайн-дискуссии Foreign Policy "НАТО в новой эре", состоявшейся накануне, 8 июля.

"Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ по этому поводу, который поступит в ближайшие дни", - цитирует заявление Смит медиакомпания "Голос Америки".

Кроме того, по словам посла США при НАТО, во время саммита в Вашингтоне будет подготовлен "мост для членства" Украины в альянсе.

Байден об ударе по детской больнице в Киеве

В свою очередь президент США Джо Байден после российского ракетного удара по детской больнице "Охмадет" в Киеве призвал международное сообщество продолжать поддержку Украины, защищающейся от агрессии со стороны РФ. "Ракетные удары, которые убили сегодня десятки украинских мирных жителей и привели к разрушениям и потерям в самой крупной детской больнице в Киеве, - ужасающее напоминание о жестокости России. Исключительно важно, чтобы в этот момент мир оставался на стороне Украины и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию", - написал он в соцсети X.

Байден добавил, что в ходе саммита НАТО в Вашингтоне он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, также приглашенным на мероприятие, и заверит его в непоколебимости поддержки союзниками Киева.

Ракетный удар по детской больнице "Охмадет" в Киеве

В результате российской атаки на Украину 8 июля погибли не менее 33 человек, еще 140 были ранены. В Киеве жертвами стали 27 человек, еще 82 получили ранения. Под удар попала детская больница "Охматдет", где погибли 2 человека, еще 10 пострадали.

Служба безопасности Украины сообщила, что Россия ударила по больнице стратегической крылатой ракетой Х-101. Ведомство опубликовало фотографии фрагментов ракеты, найденных на месте обстрела, в том числе обломки корпуса ракеты с серийным номером.

ООН и Европейский Союз резко осудили серию российских ударов по Украине, в том числе по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Жилой дом в Покровске после ракетного удара российских военных

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Ракетные удары, нанесенные военными РФ по центру города Покровска Донецкой области, унесли, по данным властей Украины, жизни 7 человек. Десятки, включая двоих детей, получили ранения. Подробности - в галерее DW.
Конфликты8 августа 2023 г.7 фото
external

Страшный удар по детской больнице Киева. Орбан продолжил визиты к автократам. DW Новости (08.07.24)

Страшный удар по детской больнице Киева. Орбан продолжил визиты к автократам. DW Новости (08.07.24)

Россия в понедельник нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. По всей стране около 30 погибших и более сотни раненых. Атакам – впервые за долгое время - подвергся и Киев. В столице, по информации украинской стороны, повреждения получила самая большая в стране детская больница - Охмадет.
8 июля 2024 г.29:00 мин.
Зеленский и Столтенберг в Брюсселе, июнь 2024

Саммит НАТО в Вашингтоне. На что может рассчитывать Украина?

Саммит НАТО в Вашингтоне. На что может рассчитывать Украина?

Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне пройдет в сложных условиях и не станет для Украины прорывным, но сотрудничество выйдет на новый уровень. Особенно возрастет в нем роль Германии, считают эксперты. Чего ждать Киеву?
Конфликты8 июля 2024 г.
Показать еще