МАГАТЭ осудило российский удар по детской клинике в Киеве

В заявлении агентства отмечается, что в клинике "Охматдет" работает финансируемое МАГАТЭ отделение лучевой терапии. Эта клиника жизненно важна для спасения детей от онкологических заболеваний, подчеркивается в резолюции.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осудил российский удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве. В резолюции, принятой членами Совета в пятницу, 12 июля, отмечается, что в этой клинике работает финансируемое МАГАТЭ отделение диагностики рака и лучевой терапии.

"Охматдет" играет "важнейшую роль в лечении онкологических заболеваний детей в Украине", а финансовая поддержка со стороны МАГАТЭ "насущно необходима для спасения юных жизней и смягчения последствий раковых заболеваний", указывается в документе.

В поддержку резолюции проголосовали 20 из 34 государств-членов Совета, 12 стран воздержались, Россия и Китай высказались против.

На территории клиники "Охматдет" в Киеве 8 июля разорвалась ракета, погибли двое взрослых, в том числе женщина-врач, еще более 30 человек, включая восемь детей, были ранены. По сообщению украинских властей, утечки радиации не было.