Фезер: Удар по клинике "Охматдет" - военное преступление РФ

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер резко осудила авиаудар РФ по Киеву, в ходе которого одна из ракет попала в детскую больницу. Германия продолжит защищать украинских детей от войны, пообещала Фезер.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) резко осудила недавнюю массированную российскую атаку на Украину, в ходе которой одна из ракет попала в детскую клинику "Охматдет" в Киеве. "Ракетный удар по детской клинике - это ужасное военное преступление, которое вновь продемонстрировало, с какой невообразимой бесчеловечностью Путин ведет свою войну против Украины", - говорится в заявлении Фезер в соцсети Х во вторник, 9 июля.

По ее словам, на фоне этих ужасов войны становится отчетливее видна важность того, что в ФРГ нашли защиту "от путинских ракет и танков" 1,18 млн человек из Украины, в том числе более 350 тысяч детей. "Тем самым мы спасли множество жизней... Мы продолжим защищать их в Германии", - добавила Нэнси Фезер.

Согласно данным МВД ФРГ, к настоящему времени в Германию были эвакуированы 1116 тяжелораненных, травмированных и больных украинцев, среди них были и дети с "ужасающими ранениями". "Многие жертвы потеряли конечности, у них огнестрельные и взрывные ранения. В ФРГ им оказывают как можно лучшую медицинскую помощь", - сообщили в министерстве.

ООН: В "Охматдет", вероятнее всего, попала российская ракета

По словам главы миссии наблюдателей ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль, эта атака РФ была "одним из самых вопиющих нападений" с начала вторжения России в Украину. Однако необходимо провести тщательное расследование инцидента, добавила она. По словам Белль, сотрудники "Охматдета" увели маленьких пациентов в безопасное место в бомбоубежище незадолго до попадания российской ракеты в здание, в противном случае жертв могло быть значительно больше.

Согласно последним данным, в результате удара по "Охматдету" два человека погибли и 32 были ранены. Как сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский, все пациенты разрушенной детской больницы уже переведены в другие медицинские учреждения.

Совбез ООН обсудит ракетный удар РФ по больнице в Киеве

Совет Безопасности ООН 9 июля соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить ракетный удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве и российские обстрелы других городов Украины. Cозвать Совбез потребовали Франция и Эквадор, их поддержали Словения, США и Великобритания.

"Удар по больнице, где лечились дети, которые тяжело болеют. Какой цинизм этим снова демонстрируют уроды из Кремля. Тем, что уже сейчас распространяют сигналы, что работала украинская ПВО. Что это украинская ПВО, а не их рассчитанный удар", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

Помимо "Охматдет", от российских ракетных ударов по Киеву пострадал еще один медицинский центр, там погибли девять человек. "В общей сложности повреждены почти 100 объектов: детская больница, обычные дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр", - сообщил ранее Зеленский.